Jugador de Tigres sufre pérdida previo al partido ante Cruz Azul: “Descansa mi pequeño ángel”

Fue por medio de redes sociales que compartieron esta noticia y generó una serie de reacciones entre la afición

Por Luz Coello

Jugador de Tigres sufre pérdida
Jugador de Tigres sufre pérdida previo al partido ante Cruz Azul (EFE/ Miguel Sierra)

La comunidad futbolística de México y los seguidores de Tigres UANL han mostrado su apoyo a Fernando Gorriarán y su esposa Nanin Huvatt tras el anuncio de la pérdida de su bebé. La noticia se difundió a través de Instagram, donde ambos compartieron mensajes que generaron una ola de solidaridad entre aficionados y el entorno deportivo, poco antes de la Jornada 12 del Apertura 2025 de la Liga MX.

Cabe recordar que Tigres se enfrentará a Cruz Azul el sábado 4 de octubre como parte de las actividades de la fecha 12 del torneo, este partido significaba el regreso de Gorriarán a la alineación tras una sanción por acumulación de tarjetas. Pero el 30 de septiembre dieron a conocer la noticia que afectó a la pareja.

Nanin Huvatt publicó un mensaje en el que expresó el impacto emocional de la pérdida: “La ilusión de tenerte, después de tanto soñarte, superó todo lo que algún día pude imaginar. Nos llenaste de ilusión, de sueños y de un amor tan grande que nunca pensamos que existiera. Gracias por elegirme, aunque haya sido solo por un instante (…) Descansa en paz, mi pequeño ángel. Te prometo que nunca voy a olvidarte”.

Soccer Football - Liga MX
Soccer Football - Liga MX - Monterrey v Tigres UANL - Estadio BBVA, Monterrey, Mexico - April 13, 2024 Tigres UANL's Fernando Gorriaran celebrates scoring their second goal REUTERS/Daniel Becerril

Fernando Gorriarán, mediocampista de Tigres, compartió la publicación en sus historias y añadió un mensaje dirigido a su esposa. En las imágenes difundidas en redes sociales, la pareja aparece en un evento social, lo que ha sido interpretado como una muestra de apoyo mutuo. Hasta ahora, no se han dado a conocer detalles adicionales sobre el tiempo de embarazo ni sobre las circunstancias específicas de la pérdida.

Fernando Gorriarán se ha consolidado como una figura relevante en el esquema de Tigres UANL desde su llegada al club. Su desempeño en la Liga MX destaca por su trabajo en el mediocampo, tanto en funciones defensivas como ofensivas, y ha sido titular en la mayoría de los partidos.

Fernando Gorriarán perdió a su
Fernando Gorriarán perdió a su bebé y lo dio a conocer en redes sociales (IG/ @nandogorriaran94)

Además de sus aportaciones en goles y asistencias, su liderazgo dentro del campo ha sido reconocido por aficionados y analistas, contribuyendo a que Tigres se mantenga como uno de los equipos más competitivos del torneo.

La noticia ha trascendido el ámbito deportivo, generando mensajes de aliento hacia la familia Gorriarán-Huvatt. Diversos sectores de la comunidad futbolística han manifestado su respaldo, esperando que la pareja encuentre fortaleza para superar este momento.

A pesar de la adversidad, los mensajes publicados en Instagram por Fernando Gorriarán y Nanin Huvatt muestran su determinación para seguir adelante y enfrentar juntos los retos que la vida les presenta.

