Perro Bermúdez saldría del retiro para el Mundial 2026: esto se sabe del regreso del emblemático narrador a la tv

El experimentado cronista deportivo tendría posibilidades de volver a las transmisiones de la selección mexicana

Por Luz Coello

Perro Bermúdez saldría del retiro
Perro Bermúdez saldría del retiro para el Mundial 2026 (IG/ @enriquebermudez_)

La voz de Enrique Bermúdez es una de las más emblemáticas que ha tenido el periodismo deportivo mexicano, sus frases han pasado de generación en generación, por lo que se ha convertido en un máximo referente de la narración del futbol mexicano. Sin embargo, el Perro Bermúdez salió de Televisa en septiembre de 2024, desde entonces se alejó de los micrófonos.

Con la cercanía de la Copa Mundial 2026 surgió el rumor de que el Perro Bermúdez saldría del retiro para regresar a la crónica deportiva y ser parte del torneo de la FIFA que albergará México. Cabe recordar que el propio comentarista aseguró que el Mundial de Qatar 2022 sería el último de su carrera, pero esta situación podría cambiar.

En meses recientes aumentaron los rumores sobre el futuro del Perro Bermúdez, pues habría televisoras interesadas en contratar los servicios del experimentado periodista, en especial por la cobertura que tendrán los medios nacionales para el torneo de la FIFA.

¿Perro Bermúdez llega a TV Azteca?

Christian Martinoli posó en una
Christian Martinoli posó en una fotografía con el Perro Bermúdez en Qatar 2022 (Instagram/ @cmartinolimx)

De acuerdo con lo que compartió el Francotirador de Récord, el cronista de 75 años tendría ofertas de una de las televisoras que compite directamente con los de Chapultepec, se trataría de TV Azteca.

Antes de que el Perro Bermúdez dejara TUDN de Televisa, firmó un contrato de exclusividad, lo que le limitó su contratación con alguna otra cadena deportiva. Pero esta clausula estaría por expirar este 2025, así que habría posibilidad de que firme con los del Ajusco.

En cuanto al futuro inmediato del icónico narrador, el Francotirador precisó que “en estas semanas se acaba por fin la vigencia de la cláusula que firmó el cronista con el canal de Chapultepec para poder salir, que duró un año para no poder contratarse con otra televisora, así que ya podrá arreglarse con otro canal”, precisó.

El Perro Bermúdez recibió ofertas
El Perro Bermúdez recibió ofertas para regresar a la narración para el Mundial 2026 (X/ @enriquebermudez)

Su regreso a la televisión estaría acompañado de varias ofertas, pues Azteca Deportes no sería la única empresa interesada en hacerse de los servicios del narrador, pues habría otras posibilidades.

“Bermúdez de la Serna ya tiene una oferta a manera de sondeo, de la señal que está haciendo más contrataciones para competir, pues ahora es la que tiene más partidos: FOX, el de los Murdoch, el de Tubi”. Esta revelación sitúa a FOX Corporation como una opción para el regreso del Perro Bermúdez a la narración deportiva. Y es que esa oferta le permitiría narrar junto a Raúl Orvañanos, ex compañero con el que trabajó en Televisa por varios años

Cabe precisar que hasta el momento, aún no hay un acuerdo oficial con alguna de las partes involucradas, dependerá de lo que elija el comentarista.

