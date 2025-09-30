México Deportes

John Cena: cuándo, a qué hora y dónde ver en vivo su última lucha en WWE desde México

Conoce todo sobre la hora, canal oficial y cobertura del histórico retiro del 17 veces campeón mundial

Infobae México te da a conocer todo lo que necesitas saber sobre la transmisión en línea de su último enfrentamiento.

La World Wrestling Entertainment (WWE) confirmó que John Cena, 17 veces campeón del mundo, se despedirá oficialmente de la lucha libre profesional el próximo 13 de diciembre durante la última edición de Saturday Night’s Main Event 2025, titulada John Cena’s Final Match, que se celebrará en Washington D. C. dentro del Capital One Arena.

La WWE anunció que el evento será transmitido en vivo para los fans mexicanos a través de WWE Español en YouTube, a las 18:00 horas (tiempo del centro de México), asegurando que los seguidores puedan disfrutar de la despedida aunque no puedan asistir en persona. La gira de despedida de Cena se ha desarrollado a lo largo de un año, incluyendo paradas en WrestleMania 41 y SummerSlam, consolidando una carrera marcada por 17 campeonatos mundiales, cinco reinados del Campeonato de los Estados Unidos y dos victorias en el Royal Rumble.

La WWE hizo oficial la lucha final de John Cena este 13 de diciembre en la capital estadounidense.

Paul “Triple H” Levesque, director de contenido de la WWE, destacó la relevancia de Cena en la empresa: “La contribución de John a la WWE es inconmensurable. No hay palabras que puedan expresar lo mucho que significa para esta empresa. Junto con nuestros socios de Events DC y Capital One Arena, esperamos honrar su legado y ofrecer una despedida inolvidable tanto para John como para el Universo WWE”.

Por su parte, Angie M. Gates, presidenta de Events DC, enfatizó el valor de Washington, D.C. como escenario ideal: “Es la Capital del Deporte y el lugar perfecto para honrar el extraordinario legado de John Cena. Esperamos brindar a los fans de todo el mundo una experiencia que recordarán para siempre”.

El 17 veces campeón del mundo dirá adiós para siempre el 13 de diciembre de 2025.

Entre los rumores sobre su último oponente, destacan Edge (Adam Copeland), quien actualmente compite en All Elite Wrestling, Gunther y Drew McIntyre, aunque la WWE no ha confirmado oficialmente quién será. Sin embargo, los creativos también consideran que Cena podría enfrentarse a Dominik Mysterio en uno de sus combates finales o participar en una lucha por equipos durante Survivor Series en San Diego.

La gente espera que su rival final sea la Superestrella Categoría R, Edge.

Antes de su retiro definitivo, John Cena tendrá un combate significativo contra AJ Styles el 11 de octubre en Crown Jewel, Perth, Australia, reviviendo su histórica rivalidad que comenzó en 2017 y que incluyó uno de los enfrentamientos más memorables de la carrera de Cena, considerado un clásico por los aficionados y críticos.

John Cena se medirá ante AJ Styles en el evento de Crown Jewel 2025

Con su retiro, Cena cierra un ciclo destacado en la WWE, consolidando su legado como una de las figuras más influyentes y carismáticas del entretenimiento deportivo. Los últimos combates de su carrera no solo serán un homenaje a sus logros, sino también un punto de encuentro para los fans de todo el mundo que han seguido su trayectoria durante más de dos décadas.

