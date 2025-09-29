Selección mexicana sub-20 debuta con empate ante Brasil en la Copa Mundial Chile 2025

La selección mexicana sub-20 debutó ante Brasil en el Mundial Sub - 20 (X/ @miseleccionsubs)

La selección mexicana sub-20 rescató un empate ante Brasil en su debut en la Copa Mundial Sub-20 Chile 2025. La tarde de este domingo 28 de septiembre, los dirigidos por Eduardo Arce tuvieron una actuación destacada en el primer partido de la competencia, el partido que se llevó a cabo en el Estadio Nacional de Santiago de Chile fue el escenario donde los juveniles demostraron su talento y sumaron su primer punto en la fase de grupos.

Con goles de Alexéi Domínguez y Diego Ochoa, el Tri sub-20 empató 2 - 2 ante los brasileños. Tras este resultado, el conjunto nacional se ubicó momentáneamente en el segundo lugar del Grupo C.

La primera anotación llegó a los 10 minutos. Alexéi Domínguez aprovechó un rebote tras un cabezazo de Tahiel Giménez que había sido atajado por el portero brasileño, lo que permitió a México tomar la delantera. Después,Gil Mora intentó ampliar la diferencia con un disparo desde fuera del área, aunque el balón salió desviado.

México empató 2 - 2 con Brasil en el inicio del Mundial Sub 20 (X/ @miseleccionsubs)

En los primeros minutos del partido, el Tricolor mostró un dominio superior ante su rival; sin embargo, no pudo mantener la posesión completa del esférico, por lo que poco a poco los brasileños se acercaron a la zona de peligro.

En el minuto 18 se implementó la nueva tecnología introducida por la FIFA en este torneo. El cuerpo técnico de Brasil solicitó una revisión arbitral por una presunta mano de José Pachuca dentro del área, pero tras la verificación, los árbitros determinaron que no existía infracción, por lo que continúo el partido.

Para el minuto 21 de la primera parte, la selección brasileña igualó el marcador con un remate de Coutinho, quien capitalizó un rebote tras un despeje en el área mexicana. En la segunda mitad, Brasil revirtió el resultado con un gol de Luighi al minuto 75, originado en un saque de banda que fue desviado en el área y terminó en la portería mexicana.

La reacción del equipo dirigido por Lalo Arce se concretó en el minuto 85, cuando Diego Ochoa conectó con la cabeza un centro y estableció el empate definitivo. Esta anotación le regresó la confianza al equipo, que buscó llevarse la victoria, pero no lo concretaron y se complacieron con el empate.

Con este resultado, México y Brasil suman un punto en el inicio del Grupo C. El próximo compromiso de la selección mexicana será el miércoles 1 de octubre frente a España, mientras que Brasil enfrentará a Marruecos ese mismo día.