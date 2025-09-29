El día que Checo Pérez “se robó” al perro de Lewis Hamilton: “Dile adiós a Roscoe”

La publicación de Checo en Twitter en 2015: “Dile adiós a Roscoe” se volvió viral entre los fanáticos de la F1. (X / @SChecoPerez)

El mundo del automovilismo internacional despidió recientemente a Roscoe, el bulldog inglés que durante más de una década acompañó al siete veces campeón de Fórmula 1, Lewis Hamilton.

Su partida conmovió a los fanáticos, quienes aprovecharon para recordar los momentos más entrañables del perro más famoso del paddock.

Entre esos recuerdos resurgió una anécdota de 2015, cuando el piloto mexicano Sergio “Checo” Pérez protagonizó un episodio que hizo reír a los aficionados: en tono de broma, aseguró haberse llevado al sabueso.

El recuerdo de Checo Pérez con Roscoe

(X / @SChecoPerez)

En 2015, Pérez compartió en su Twitter (ahora “X”) una fotografía del perro y etiquetó a Hamilton con el mensaje: “Dile adiós a Roscoe”.

La publicación se volvió viral y generó una avalancha de comentarios divertidos, donde los aficionados celebraron la buena relación entre ambos pilotos y el cariño hacia el bulldog.

Años después, el piloto mexicano habló de aquel momento. Entre risas recordó que no estaba seguro si ocurrió en Australia o Silverstone, pero explicó que el canino se subió a su auto y decidió compartir la broma en internet. El mensaje se volvió viral y se convirtió en una de las escenas más comentadas por los fanáticos.

La conexión entre Checo y Roscoe se hizo notar nuevamente en 2024, durante el Gran Premio de Gran Bretaña en Silverstone. El cánido apareció en el paddock y Pérez se acercó a saludarlo, acariciándolo y dándole unas palmaditas, un gesto que conquistó a los presentes y generó sonrisas entre los seguidores de la máxima categoría.

Roscoe Hamilton fue más que una mascota

(Instagram / @roscoelovescoco)

Roscoe se convirtió en un ícono del deporte motor. A lo largo de sus más de 12 años de vida, tuvo su propia cuenta de Instagram, donde reunió a cientos de miles de seguidores y compartía imágenes cada vez que aparecía en las carreras.

Otra de las particularidades que llamaba la atención del can era su dieta vegana. Hamilton contó a la revista People que, durante su juventud, el perro enfrentó varios problemas de salud:

“Durante sus primeros ocho años de vida, Roscoe siguió una dieta ‘normal’ que incluía carne y siempre tenía problemas de salud, para caminar y respirar”.

El actual piloto de Ferrari buscó alternativas hasta dar con un plan alimenticio vegano que, según él, “podía ser útil” siempre que cubriera “todas sus necesidades nutricionales”. Los resultados fueron visibles: Roscoe ganó energía y su pelaje se volvió más brillante.

El bulldog acompañó a Hamilton en incontables carreras y con el tiempo se robó el protagonismo en el paddock.

Su popularidad llegó a tal punto que incluso apareció junto a su dueño y otros pilotos en la película más reciente sobre la Fórmula 1, dejando claro que no era solo la mascota de un campeón.