Juan Manuel Márquez confiesa cuál es el último triunfo de un mexicano que lo conmovió: " La forma en que se levantó"

Juan Manuel Márquez pide que le den la oportunidad a David Benavidez de pelear con Dmitry Bivol ((Foto: Instagram/@jmmarquezof))

Juan Manuel Márquez es uno de los mejores boxeadores que ha dado México a lo largo de la historia. El Dinamita fue campeón en cuatro divisiones distintas con un estilo contragolpeador que siempre lo caracterizó y ahora es una de las voces autorizadas de este deporte.

Tras retirarse del pugilismo profesional, Márquez decidió incursionar en los medios de comunicación para brindar su punto de vista sobre el boxeo actual. Situación que lo llevó a confesar cuál ha sido el triunfo de un mexicano que lo ha conmovido más.

El último triunfo que conmovió a Juan Manuel Márquez

Durante una entrevista con el canal BLCK MNKY TV, Juan Manuel Márquez reveló que la victoria de Rafael Espinoza sobre el cubano Robeisy Ramírez ha sido la pelea que lo ha conmovido más en los últimos tiempos.

Márquez destacó que a pesar de que el cubano llegó como favorito por ser peleador olímpico dos veces y campeón del mundo, la forma en que se levantó el Divino dejó claro que tiene las agallas para ser un gran boxeador.

“De los últimos, el triunfo de Rafael ante Robeisy. Ese triunfo, porque hay que recordar a Robeisy, dos veces olímpico, campeón del mundo, con un gran estilo y era una pelea en la cual prácticamente la gente pensaba que Robeisy le iba a ganar al Divino. Y la forma en que se levantó de aquella pelea el Divino nos demostró que él tiene para ser un gran peleador, que tiene las agallas, el boxeo", comentó Márquez.

Rafael "Divino" Espinoza se volverá a subir al ring el próximo 4 de mayo (Instagram - Rafael Espinoza)

Cabe recordar que Espinoza y Ramírez se enfrentaron en diciembre de 2023 para disputar el título mundial pluma de la Organización Mundial de Boxeo (OMB) en lo que fue nombrada la “pelea del año”. En aquella ocasión, el mexicano fue derribado por el cubano y cuando estuvo cerca de ser noqueado, la campana lo salvó.

Sin embargo, como buen boxeador mexicano, Espinoza se levantó del suelo y le dio la vuelta a la pelea. Al final, los jueces le dieron el triunfo al jalisciense quien se convirtió en aquella ocasión por primera vez campeón del mundo.

¿Cuándo es la próxima pelea del Divino Espinoza?

De acuerdo con The Ring, Rafael Divino Espinoza volverá a subirse al cuadrilátero para pelear el próximo 15 de noviembre en San Luis Potosí, México. Y aunque todavía se desconoce quién será su oponente, hay pocas posibilidades de que sea su compatriota Luis Alberto “El Venado” López, pues Zanfer, empresa que promueve al jalisciense, busca otro rival más adecuado para él.

Ambos pugilistas se medirán arriba del ring por segunda ocasión (X@trboxeo)

Con 31 años de edad, el Divino se ha consolidado como uno de los campeones mundiales más sólidos que tiene el boxeo mexicano. Su récord invicto de 27 victorias (23 por la vía del nocaut) respaldan la calidad que el pugilista tapatío ha demostrado en cada enfrentamiento. Además, su capacidad de finalizar la mayoría de sus peleas antes del límite le han permitido que se consolide como referente en su categoría, siendo reconocido también fuera de territorio nacional.