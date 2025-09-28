México Deportes

Isaac del Toro hace historia para México al posicionarse en el séptimo lugar en la vuelta de Ruanda

La competencia exigió al máximo a los participantes, con el bajacaliforniano consolidando su lugar entre los mejores del mundo

Por Mariana Campos

El joven de 21 años
El joven de 21 años se consolidó como uno de los ciclistas más importantes del momento.

Isaac del Toro, ciclista mexicano de 21 años, alcanzó un hito para el deporte nacional al finalizar en la séptima posición del Mundial de Ciclismo de Ruta celebrado en Kigali, Ruanda. Su desempeño en la exigente competencia lo consolidó entre los mejores del mundo y marcó un momento histórico para el ciclismo mexicano y latinoamericano, al enfrentarse a una de las pruebas más duras del calendario internacional.

La carrera, disputada este domingo 28 de septiembre, presentó un recorrido de 267,5 kilómetros con un desnivel acumulado de 5.475 metros, lo que supuso un desafío considerable para todos los participantes. Del Toro, originario de Ensenada, se mantuvo en la pelea desde el inicio y protagonizó uno de los momentos más destacados de la jornada al liderar la prueba durante más de 30 kilómetros. El ataque decisivo de Tadej Pogačar se produjo cuando faltaban 66 kilómetros para la meta, permitiéndole tomar la delantera.

El atleta buscó dejar a
El atleta buscó dejar a México en lo más alto del campeonato mundial.

A pesar de la exigencia física y el ritmo impuesto por los favoritos, Del Toro logró sostenerse entre los diez primeros, cruzando la meta con un tiempo de 6 horas, 28 minutos y 7 segundos. La diferencia con el ganador fue de 6 minutos y 47 segundos, mientras que solo 3 minutos y 30 segundos lo separaron de una medalla. El esfuerzo del mexicano resultó aún más relevante por la calidad de los rivales y la dureza del trazado africano.

El podio de la competencia quedó conformado por Tadej Pogačar, quien se adjudicó la medalla de oro tras su contundente ataque, seguido por Remco Evenepoel, de Bélgica, que obtuvo la plata, y Ben Healy, de Irlanda, quien se llevó el bronce. Del Toro, por su parte, no solo se ubicó entre los diez mejores en la prueba de ruta, sino que también figura en el top 10 de la contrarreloj, confirmando su proyección internacional.

El Mexicano continúa siendo una
El Mexicano continúa siendo una de las mayores promesas del ciclismo azteca e internacional.

Un paso más para el ‘Torito’

El resultado de Del Toro representa un avance para el ciclismo mexicano y latinoamericano, al demostrar que los atletas de la región pueden competir al más alto nivel y desafiar a los grandes nombres del pelotón mundial. Su actuación en Kigali se perfila como un referente para las nuevas generaciones de ciclistas y un motivo de orgullo para el deporte de México.

El ascenso de Del Toro en el ciclismo internacional ya deja huella en la historia deportiva de la región, abriendo nuevas perspectivas para el ciclismo latinoamericano en los escenarios más exigentes del mundo.

