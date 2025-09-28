Exjugador revela presunto amaño arbitral en partido clave de Liga MX

Melvin Brown acusa a Felipe Ramos Rizo de manipular un partido de Liga MX en 2003. (Canva)

Melvin Brown, exdefensor de Cruz Azul y seleccionado nacional, aseguró que el árbitro Felipe Ramos Rizo habría manipulado el resultado de un partido oficial de Liga MX en el torneo Clausura 2003.

La declaración fue realizada durante una entrevista en el pódcast Secretos del vestidor, donde el exjugador compartió detalles sobre el encuentro entre Cruz Azul y Jaguares de Chiapas, disputado el 10 de mayo de ese año.

Según Brown, existen documentos que vinculan al entonces árbitro con pagos irregulares, incluyendo cheques que habrían sido emitidos en fechas cercanas al partido.

El encuentro terminó con victoria de 1-0 para Jaguares, resultado que les permitió mantenerse en Primera División.

El gol fue anotado por Lucio Filomeno, y la actuación arbitral generó controversia por la expulsión de Ricardo Osorio y la omisión de un penal sobre Víctor Gutiérrez.

El exdefensor de Cruz Azul afirma que existen documentos que prueban pagos irregulares al árbitro. (Captura de pantalla - Twitter/@Historia_Azul)

Felipe Ramos Rizo fue árbitro internacional y participó en torneos como la Copa del Mundo de Corea-Japón 2002. Tras su retiro, se desempeñó como analista arbitral en televisión y actualmente preside la Comisión de Árbitros en Guatemala. Hasta el momento, no ha emitido una respuesta pública sobre las acusaciones de Brown.

El partido en cuestión correspondía a la Jornada 18 del Clausura 2003, y su resultado fue determinante para definir el descenso.

Jaguares necesitaba ganar para evitar perder la categoría, mientras que Cruz Azul ya no tenía opciones de liguilla. La derrota de los celestes y la victoria de los chiapanecos generaron sospechas en su momento, pero no se abrió ninguna investigación formal.

Melvin Brown debutó con Cruz Azul en 2001 y jugó más de 300 partidos en Primera División. También militó en Jaguares, Puebla, Tecos e Irapuato, y fue parte de la selección mexicana en la Copa América 2001 y la Copa Oro 2003. En el pódcast, afirmó que “fue un robo descarado” y que “hay pruebas que lo demuestran”.

Felipe Ramos Rizo, exárbitro internacional, no ha respondido públicamente a las acusaciones. (Facebook: Felipe Ramos Rizo)

Las declaraciones han generado reacciones en redes sociales, donde aficionados y exjugadores han retomado el tema.

Algunos han exigido que se investigue el caso, mientras que otros han cuestionado la veracidad de los documentos mencionados. La Federación Mexicana de Futbol no ha emitido un pronunciamiento oficial al respecto.

El caso revive el debate sobre la transparencia en el arbitraje mexicano y la necesidad de contar con mecanismos de control más estrictos.

Aunque han pasado más de dos décadas desde el partido señalado, las acusaciones de Melvin Brown reabren una discusión histórica sobre la integridad en el futbol profesional.