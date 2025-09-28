México Deportes

¿Cuándo, dónde y a qué hora es el debut de la Selección Mexicana sub-20 en el Mundial?

El equipo juvenil enfrentará un reto de alto nivel en su primer compromiso internacional dentro del torneo global

Por Gerardo Lezama

Guardar
La Selección Mexicana Sub-20 debuta
La Selección Mexicana Sub-20 debuta en el Mundial FIFA de Chile 2025 ante Brasil. Imagen cuenta de X @miseleccionsubs

La Selección Mexicana Sub-20 está lista para debutar en el Mundial FIFA de la categoría, que se celebra en Chile del 27 de septiembre al 19 de octubre de 2025.

El primer compromiso del Tricolor juvenil será este domingo 28 de septiembre frente a Brasil, una potencia histórica en torneos juveniles.

El encuentro se disputará en el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos, ubicado en Santiago de Chile, y comenzará en punto de las 17:00 horas, tiempo del centro de México.

Este duelo marca el inicio oficial del Grupo C, considerado por expertos como el grupo de la muerte, ya que además de México y Brasil, lo integran España y Marruecos.

La exigencia será máxima desde el primer minuto, por lo que el equipo dirigido por Eduardo Arce deberá mostrar carácter, orden y contundencia para sumar puntos clave desde el arranque.

La selección-sub 20 que debutará en el Mundial de Chile 2025 presentó a sus jugadores para el torneo Crédito: Cuenta de X @miseleccionsubs

México llega a esta justa mundialista con una generación que mezcla experiencia internacional y talento emergente de la Liga MX.

Entre los convocados destacan Gilberto Mora (Tijuana), quien brilló en la Copa Oro con la Selección Mayor, y Elías Montiel (Pachuca), seguido por clubes europeos.

La plantilla incluye jugadores de Pumas, Cruz Azul, Chivas, Toluca, Tigres, Santos Laguna, FC Juárez, Puebla, Rayados y Tapatío, además de Obed Vargas, quien milita en el Seattle Sounders de la MLS.

El estratega Arce, de 36 años, asumió el mando del equipo tras su paso por Puebla y Celaya, y ahora enfrenta el reto de llevar al Tricolor juvenil más allá de la fase de grupos, instancia en la que México ha quedado eliminado en seis ediciones anteriores.

Su mejor actuación fue en Colombia 2011, cuando alcanzó el tercer lugar, y en Túnez 1977, donde fue subcampeón.

Gilberto Mora ya se encuentra
Gilberto Mora ya se encuentra con la Selección Mexicana Sub-20. (Captura de pantalla, X/Claro Sports)

El formato del torneo permite avanzar a los octavos de final a los dos mejores equipos de cada grupo, así como a los cuatro mejores terceros lugares.

Esto amplía las posibilidades de clasificación, aunque el calendario no da tregua: tras enfrentar a Brasil, México se medirá a España el miércoles 1 de octubre y cerrará la fase de grupos ante Marruecos el sábado 4 de octubre.

La transmisión del debut será por televisión abierta a través de Canal 5 y también estará disponible en la señal de TUDN.

El partido promete ser uno de los más atractivos de la jornada inaugural, con dos estilos contrastantes y una alta expectativa por el rendimiento de las nuevas promesas del futbol mexicano. El camino hacia la gloria comienza en Santiago, y el Tricolor Sub-20 buscará dejar huella desde el primer silbatazo.

Temas Relacionados

Selección MexicanaMundial Sub-20 ChileFIFAFutbolmexico-deportes

Más Noticias

Óscar de la Hoya confiesa cuándo llegará la próxima cara del boxeo después de Canelo Álvarez: “Va a tomar tiempo”

“Golden Boy” señaló que quizá ni ha nacido el siguiente referente del pugilismo mexicano

Óscar de la Hoya confiesa

Rodrigo Huescas brilla en el Copenhague, dio una asistencia en la victoria de su equipo

El mexicano fue clave en el triunfo 2-1 sobre Sønderjyske en la Superliga Danesa

Rodrigo Huescas brilla en el

León se queda sin entrenador, Eduardo Berizzo renunció al cargo

El estratega argentino dejó su puesto tras una racha negativa en el Apertura 2025, la directiva ya busca sustituto

León se queda sin entrenador,

Hija del beisbolista Óscar Rivera revela cómo fue el momento en que su padre asesinó a su familia: “Era muy explosivo”

El reciente testimonio de Pamela Rivera aporta detalles sobre el deterioro de la salud mental de su padre

Hija del beisbolista Óscar Rivera

Tijuana vs Cruz Azul, IA predice el resultado del partido

La Inteligencia Artificial analiza estadísticas, rendimiento y contexto para anticipar el desenlace del duelo entre Xolos y la Máquina

Tijuana vs Cruz Azul, IA
MÁS NOTICIAS

NARCO

Se reportan tres homicidios en

Se reportan tres homicidios en Veracruz, una de las víctimas era taxista

Guerreros Buscadores de Jalisco localizan otra fosa clandestina en Zapopan: han recuperado 6 bolsas con restos

Detención del padre de Julión Álvarez hace recordar la vez que fue acusado de presuntos vínculos con el CJNG

Mario López niega detención de la CBP en EEUU, no aclara retiro de visa

Enfrentamiento entre civiles armados y policías en Culiacán, Sinaloa, deja un agente muerto y un agresor detenido

ENTRETENIMIENTO

Así fue la impresionante transformación

Así fue la impresionante transformación física de Aldo de Nigris a lo largo de los años

La Casa de los Famosos México 2025 EN VIVO: los habitantes realizan las compras para su última semana la tarde de hoy 27 de septiembre

Chad Powers: Mariscal de campo encabeza la lista de estrenos que llegan a streaming en la primera semana de octubre

Fey revela que el himno mexicano en la pelea de Canelo sí iba a ser transmitido: “No sé qué pasó”

Ellas son las famosas mexicanas más populares en OnlyFans y cuánto cobran

DEPORTES

Óscar de la Hoya confiesa

Óscar de la Hoya confiesa cuándo llegará la próxima cara del boxeo después de Canelo Álvarez: “Va a tomar tiempo”

Rodrigo Huescas brilla en el Copenhague, dio una asistencia en la victoria de su equipo

León se queda sin entrenador, Eduardo Berizzo renunció al cargo

Hija del beisbolista Óscar Rivera revela cómo fue el momento en que su padre asesinó a su familia: “Era muy explosivo”

Tijuana vs Cruz Azul, IA predice el resultado del partido