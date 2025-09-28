¿Cuándo, dónde y a qué hora es el debut de la Selección Mexicana sub-20 en el Mundial?

La Selección Mexicana Sub-20 debuta en el Mundial FIFA de Chile 2025 ante Brasil. Imagen cuenta de X @miseleccionsubs

La Selección Mexicana Sub-20 está lista para debutar en el Mundial FIFA de la categoría, que se celebra en Chile del 27 de septiembre al 19 de octubre de 2025.

El primer compromiso del Tricolor juvenil será este domingo 28 de septiembre frente a Brasil, una potencia histórica en torneos juveniles.

El encuentro se disputará en el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos, ubicado en Santiago de Chile, y comenzará en punto de las 17:00 horas, tiempo del centro de México.

Este duelo marca el inicio oficial del Grupo C, considerado por expertos como el grupo de la muerte, ya que además de México y Brasil, lo integran España y Marruecos.

La exigencia será máxima desde el primer minuto, por lo que el equipo dirigido por Eduardo Arce deberá mostrar carácter, orden y contundencia para sumar puntos clave desde el arranque.

La selección-sub 20 que debutará en el Mundial de Chile 2025 presentó a sus jugadores para el torneo Crédito: Cuenta de X @miseleccionsubs

México llega a esta justa mundialista con una generación que mezcla experiencia internacional y talento emergente de la Liga MX.

Entre los convocados destacan Gilberto Mora (Tijuana), quien brilló en la Copa Oro con la Selección Mayor, y Elías Montiel (Pachuca), seguido por clubes europeos.

La plantilla incluye jugadores de Pumas, Cruz Azul, Chivas, Toluca, Tigres, Santos Laguna, FC Juárez, Puebla, Rayados y Tapatío, además de Obed Vargas, quien milita en el Seattle Sounders de la MLS.

El estratega Arce, de 36 años, asumió el mando del equipo tras su paso por Puebla y Celaya, y ahora enfrenta el reto de llevar al Tricolor juvenil más allá de la fase de grupos, instancia en la que México ha quedado eliminado en seis ediciones anteriores.

Su mejor actuación fue en Colombia 2011, cuando alcanzó el tercer lugar, y en Túnez 1977, donde fue subcampeón.

Gilberto Mora ya se encuentra con la Selección Mexicana Sub-20. (Captura de pantalla, X/Claro Sports)

El formato del torneo permite avanzar a los octavos de final a los dos mejores equipos de cada grupo, así como a los cuatro mejores terceros lugares.

Esto amplía las posibilidades de clasificación, aunque el calendario no da tregua: tras enfrentar a Brasil, México se medirá a España el miércoles 1 de octubre y cerrará la fase de grupos ante Marruecos el sábado 4 de octubre.

La transmisión del debut será por televisión abierta a través de Canal 5 y también estará disponible en la señal de TUDN.

El partido promete ser uno de los más atractivos de la jornada inaugural, con dos estilos contrastantes y una alta expectativa por el rendimiento de las nuevas promesas del futbol mexicano. El camino hacia la gloria comienza en Santiago, y el Tricolor Sub-20 buscará dejar huella desde el primer silbatazo.