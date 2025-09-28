André Jardiné envía contundente mensaje a Efraín Juárez tras goleada de América contra Pumas

La rivalidad entre ambos clubes ha escalado hasta nombrar este partido como un clásido. (REUTERS/Eloisa Sanchez)

La reciente expulsión de Efraín Juárez como entrenador en la Liga MX generó una reacción inmediata de André Jardine, técnico del América. Tras el partido, Jardine se refirió al incidente y aprovechó la ocasión para enviar un mensaje a su colega, subrayando la importancia de mantener la serenidad ante decisiones arbitrales controvertidas, un tema recurrente en el fútbol mexicano.

Durante la conferencia de prensa posterior al encuentro, Jardine abordó la situación que involucró al árbitro César Ramos y la expulsión de Juárez. El entrenador brasileño enfatizó que, en su experiencia, los técnicos deben esforzarse por conservar la calma y actuar con cabeza fría, incluso cuando las decisiones del silbante generan inconformidad.

“Nosotros como entrenadores tenemos que procurar mantener la calma, tener la cabeza fría. César Ramos es un árbitro que no expulsa por cualquier cosa. Yo mismo protesté mucho y siempre intento mantener el respeto, nos pide calma”, afirmó Jardine, quien destacó la trayectoria y el criterio del árbitro.

El sudamericano reflexionó sobre el papel de los técnicos frente a los silbantes. (REUTERS/Eloisa Sanchez)

Jardine habla nuevamente del arbitraje

El mensaje de Jardine no solo estuvo dirigido a Juárez, sino que también incluyó una reflexión sobre la relación entre entrenadores y árbitros en la Liga MX. El técnico del América insistió en la necesidad de que los estrategas mantengan el respeto hacia los colegiados, reconociendo que las decisiones polémicas forman parte del entorno habitual del fútbol mexicano.

Según Jardine, la capacidad de los entrenadores para gestionar sus emociones resulta fundamental, especialmente en un contexto donde las controversias arbitrales suelen marcar la pauta de muchos partidos.

Jardine aprovechó para dar la bienvenida a Juárez al exigente mundo de la Liga MX, recordándole que las situaciones de frustración por el arbitraje son frecuentes y afectan tanto a técnicos experimentados como a quienes recién inician su carrera en los banquillos.

El exfutbolista se ha caracterizado en su era como entrenador por su fuerte carácter. (REUTERS/Eloisa Sanchez)

Con un tono que combinó la experiencia y una dosis de ironía, el entrenador brasileño dejó claro que las dificultades con el arbitraje son parte del fútbol nacional, y que aprender a convivir con ellas es un reto constante para todos los que asumen la dirección técnica en el torneo mexicano.

La experiencia de Juárez en esta experiencia como entrenador de Pumas refleja los desafíos que enfrentan quienes buscan consolidarse en la Liga MX, donde las decisiones arbitrales pueden cambiar el rumbo de un encuentro y poner a prueba la templanza de los protagonistas, ya sea de manera positiva o negativa. Para Jardine, esta expulsión representa un aprendizaje y la mejor bienvenida a la realidad del fútbol mexicano, donde la polémica arbitral es una constante para quienes se estrenan en los banquillos.