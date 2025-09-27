¿Quiénes serán los árbitros para el clásico capitalino entre Pumas y América?

La Comisión de Árbitros de la Liga MX designó a César Arturo Ramos Palazuelos como árbitro central para el Clásico Capitalino entre América y Pumas, con Adonai Escobedo en el VAR.

La Comisión de Árbitros de la Liga MX confirmó el cuerpo arbitral para el Clásico Capitalino entre América y Pumas, programado para este sábado 27 de septiembre a las 21:05 horas en el Estadio Ciudad de los Deportes.

El juez central será César Arturo Ramos Palazuelos, mientras que el VAR estará a cargo de Adonai Escobedo González, respaldado por Edgar Magdaleno Castrejón.

Ramos Palazuelos, árbitro mundialista con trayectoria en torneos FIFA y finales de Liga MX, ha dirigido múltiples encuentros del América en los últimos años.

En el actual torneo Apertura 2025, fue el encargado de impartir justicia en la Jornada 5, cuando las Águilas enfrentaron a Tigres en el Estadio Universitario.

En aquel partido, Ramos mostró cinco tarjetas amarillas y validó un gol polémico tras revisión en el VAR, lo que generó reacciones divididas entre analistas y aficionados.

Ramos Palazuelos, árbitro mundialista, ha dirigido partidos clave del América y su desempeño ha generado debate por decisiones polémicas en encuentros recientes. REUTERS/Hannah Mckay

En torneos anteriores, Ramos también ha estado presente en partidos clave del América, como el Clásico Nacional ante Chivas en el Clausura 2023, donde fue criticado por marcar un penalti dudoso a favor de las Águilas y por su manejo de las tarjetas en un duelo de alta tensión.

Su actuación generó debate entre analistas y medios deportivos, aunque fue respaldado por la Comisión de Árbitros.

Por su parte, Adonai Escobedo ha sido protagonista de decisiones polémicas en partidos definitorios del América. En la Final del Apertura 2023 ante Tigres, expulsó a tres jugadores felinos en tiempos extra: Raymundo Fulgencio, Nahuel Guzmán y Luis Quiñones, lo que facilitó el dominio azulcrema y su título número 14.

Adonai Escobedo, responsable del VAR, ha sido protagonista de controversias en finales y semifinales, especialmente en partidos definitorios del América. REUTERS/Stringer

Analistas como Marco Antonio Rodríguez calificaron la primera expulsión como una “pifia arbitral”. En otra semifinal ante Cruz Azul, Escobedo fue criticado por validar un saque con jugadores adelantados que derivó en penal para América, y por no sancionar una posible falta a favor de La Máquina.

El cuerpo arbitral se completa con Alberto Morín Méndez y Marco Antonio Bisguerra Mendiola como asistentes, además de Enrique Augusto Ramírez Gutiérrez como cuarto árbitro.

La designación de silbantes con experiencia internacional y conocimiento de ambos equipos busca garantizar un desarrollo justo en uno de los partidos más esperados del torneo.

La afición universitaria ha manifestado inquietud por el nombramiento de Ramos, debido a antecedentes con Pumas en torneos pasados, como la derrota ante Tigres en abril de 2025, donde se cuestionó la expulsión de un jugador clave. En este torneo, no ha tenido participación con el club auriazul.