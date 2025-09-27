México Deportes

Óscar de la Hoya confiesa cuándo llegará la próxima cara del boxeo después de Canelo Álvarez: “Va a tomar tiempo”

“Golden Boy” señaló que quizá ni ha nacido el siguiente referente del pugilismo mexicano

Por César Márquez

Oscar de la Hoya considera que Canelo Álvarez no es el mejor libra por libra del mundo y revela que boxeadores están por encima de él

La era de Saúl Canelo Álvarez como campeón absoluto de las 168 libras llegó a su fin el pasado 13 de septiembre cuando fue derrotado de manera contundente por Terence Crawford en el Allegiant Stadium de las Vegas.

La estrategia del pugilista tapatío que consistió en tirar golpes de poder no le funcionó y fue dominado la mayor parte del combate por el estadounidense, pues al final de los 12 rounds, los tres jueces vieron ganador al norteamericano y dieron como resultado en sus tarjetas 116-112, 115-113 y 115-113.

Esta derrota no solamente marcó el final de una etapa en la carrera de Álvarez, sino que ha abierto un debate en el público y el entorno del boxeo sobre el futuro de la división y sobre quién asumirá el rol protagónico una vez que Canelo deje los cuadriláteros.

Terence Crawford le da un golpe al Canelo Alvarez durante la pelea por el campeonato indiscutido en Las Vegas el sábado 13 de septiembre del 2025.

Óscar de la Hoya revela cuándo llegará la próxima cara del boxeo después de Canelo

En una entrevista con El Show de Piolín, Óscar de la Hoya reveló cuándo llegará la próxima cara del boxeo mexicano después de Canelo Álvarez y señaló que puede tomar tiempo. Según las declaraciones de Golden Boy, será muy difícil que alguien llegue a ocupar el lugar del tapatío y quizá ni ha nacido, sin embargo, añadió que espera que sea en los próximos 4 o 5 años.

“Eso va a ser difícil, va a tomar tiempo. Yo no creo que hemos encontrado el próximo campeón como Canelo, quizá ni ha nacido, pero así es el boxeo ¿Antes de Canelo quién era? ¿Chávez? Había muchos en los 90, pero peleadores como Canelo, Juan Manuel, Chávez, eso toma tiempo. Ojalá que en los próximos 4 o 5 años vamos a cosechar, vamos a ver quién va a ser el que va a tomar ese trono de Canelo", comentó el ahora promotor.

Cabe recordar que Saúl Álvarez puso fin a su vínculo profesional con Golden Boy Promotions, la promotora dirigida por Óscar de la Hoya, en 2020. Las diferencias entre ambos surgieron tanto a nivel personal como profesional: el campeón jalisciense señaló falta de claridad en la administración de su trayectoria, discrepancias respecto a la dirección de su carrera y conflictos relacionados con los ingresos generados por sus enfrentamientos. Esta serie de desacuerdos provocó el distanciamiento entre los dos tras varios años de colaboración.

Oscar de la Hoya da su predicción de la pelea entre Canelo y Crawford

¿Qué sigue en la carrera de Canelo Álvarez?

Hamzah Sheeraz, Christian Mbilli y David Benavidez figuran también entre los posibles oponentes de Saúl Álvarez para su siguiente combate.

Aunque el boxeador tapatío no ha definido su próximo movimiento, y declaró después de su más reciente pelea que aprovechará para disfrutar tiempo con su familia, la opción que sobresale es la de Crawford. Este último ha dado señales de que permanecerá en la división supermediana tras haber abandonado el título superwelter de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB).

