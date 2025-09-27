León se queda sin entrenador, Eduardo Berizzo renunció al cargo

Eduardo Berizzo deja de ser director técnico del Club León tras malos resultados en la Liga MX. -crédito @clubleonfc/X

Eduardo Berizzo dejó de ser el director técnico del Club León. La noticia fue confirmada este sábado por la directiva esmeralda, que aceptó la renuncia del estratega argentino tras una serie de resultados adversos en el torneo Apertura 2025 de la Liga MX.

La salida se da en medio de una crisis deportiva que ha alejado al equipo de los puestos de clasificación y generado molestia entre la afición.

Berizzo, quien llegó al banquillo de León en mayo de este año, no logró consolidar un proyecto competitivo. En nueve jornadas disputadas, el equipo apenas sumó ocho puntos, producto de dos victorias, dos empates y cinco derrotas.

La última caída, ante Santos Laguna en el Nou Camp, habría sido determinante para que el entrenador decidiera dar un paso al costado.

La directiva de León acepta la renuncia de Berizzo en medio de una crisis deportiva y presión de la afición. Estadio Nou Camp, León, México. 25 de enero de 2025. REUTERS/Henry Romero

En un breve comunicado, el club agradeció el profesionalismo del técnico sudamericano y señaló que la decisión fue tomada de común acuerdo.

“El Club León informa que Eduardo Berizzo ha dejado su cargo como director técnico del primer equipo. Agradecemos su entrega y compromiso durante su gestión. Le deseamos éxito en sus futuros proyectos”, se lee en el boletín oficial.

Fuentes cercanas al vestidor indican que la relación entre Berizzo y algunos jugadores se había tensado en las últimas semanas, especialmente por los constantes cambios en el once titular y la falta de claridad táctica. Además, la presión mediática y el descontento de la afición habrían acelerado su salida.

La directiva encabezada por Jesús Martínez Murguía ya trabaja en la búsqueda de un nuevo entrenador. Entre los nombres que han comenzado a sonar destacan el uruguayo Diego Alonso, exseleccionador nacional, y otros técnicos sin equipo en el medio local e internacional

También se ha mencionado a técnicos del medio local como Ignacio Ambriz y otros nombres del medio local, aunque no hay confirmación oficial.

El equipo suma solo ocho puntos en nueve jornadas del Apertura 2025, alejándose de la clasificación. REUTERS/Cristian De Marchena

Mientras se define al nuevo estratega, el equipo será dirigido de manera interina por el cuerpo técnico auxiliar, encabezado por el preparador físico y el entrenador de porteros.

León enfrentará a Querétaro en la próxima jornada, en un duelo clave para intentar recomponer el rumbo y mantener vivas las esperanzas de liguilla.

La salida de Berizzo representa un nuevo capítulo en la inestabilidad técnica del club, que ha tenido cinco entrenadores en los últimos tres años.

La afición espera que el próximo proyecto tenga continuidad y resultados, en una institución que aspira a recuperar protagonismo en el fútbol mexicano.