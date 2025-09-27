Jared Borgetti revela el problema de Kevin Mier con Cruz Azul tras error contra Querétaro

Jared Borgetti opina sobre el nuevo error de Kevin Mier (X@borgetti58 | REUTERS)

Kevin Mier volvió a ser tema de conversación en las mesas de debate tras el nuevo error que cometió con Cruz Azul en el partido contra Querétaro a media semana. Corría el minuto 35 cuando un disparo potente de Santiago Homenchenko desde antes de media cancha agarró sorprendido al guardameta colombiano, quien no alcanzó a llegar provocando que los Gallos Blancos se adelantaran en el marcador momentáneamente.

En un análisis que hizo Jared Borgetti, expuso su visión sobre el momento que atraviesa Mier e identificó un aspecto puntual en el juego del arquero colombiano que, a su juicio, explica las fallas recientes y pone en entredicho su rendimiento bajo los tres palos.

Jared Borgetti revela el problema de Kevin Mier con Cruz Azul tras su nuevo error

Durante una edición del programa Futbol Picante de ESPN, Jared Borgetti explicó que la clave para que Mier supere sus dificultades está en anticipar las jugadas y mantener la concentración en todo momento. Según las declaraciones del “Zorro del Desierto”, el problema del portero está cuando no tiene la pelota, ya que se desconcentra.

“Su problema está cuando no tiene el balón, ahí sí se desconcentra un poco porque si vemos esta jugada que son 10 metros atrás de la media cancha, para pegarle de ahí, por lo menos tuviste que recorrer un par de pasos y si estás en la jugada como portero, ves que da un par de pasos lees la jugada y empiezas a correr para atrás. El problema es que empieza a correr cuando ya le pegaron al balón porque no está concentrado en la jugada”, comentó el ex futbolista.

A pesar de las críticas, Borgetti también reconoció el valor que Mier aporta al esquema de Cruz Azul, especialmente en la faceta ofensiva. El exdelantero destacó que el portero colombiano es fundamental en la salida de balón, facilitando la transición desde la defensa y permitiendo que los jugadores de campo se posicionen más adelante.

Kevin Mier y su andar en Cruz Azul

Kevin Mier llegó a Cruz Azul a principios de 2024 pedido por el entrenador Martín Anselmi. Desde los primeros partidos el colombiano se adaptó al futbol mexicano y se convirtió rápidamente en titular indiscutible del cuadro cementero.

A pesar de los últimos errores que ha cometido, sus grandes actuaciones lo han llevado a que sea considerado por su Selección. Con 25 años de edad, es uno de los grandes prospectos de Colombia de cara a la Copa del Mundo que se celebrará en 2026.