Un debut con impacto: Checo Pérez choca en su primera práctica con Cadillac

Durante su ensayo inicial con la nueva escudería, el piloto mexicano protagonizó un incidente leve que sorprendió al equipo técnico

Por Gerardo Lezama

Checo Pérez protagoniza un accidente
Checo Pérez protagoniza un accidente en su primer entrenamiento con Cadillac, pero solo en el simulador. (Jesúe Aviles Ortiz / Infobae México)

Sergio “Checo” Pérez vivió un arranque peculiar en su nueva etapa con Cadillac. Durante su primera sesión de entrenamiento con la escudería estadounidense, el piloto mexicano sufrió un accidente… en el simulador.

Aunque no se trató de un incidente real en pista, el hecho fue suficiente para generar revuelo en redes sociales, donde los aficionados no tardaron en comentar la curiosa anécdota.

La prueba se llevó a cabo en las instalaciones de General Motors en Charlotte, Carolina del Norte, como parte del proceso de adaptación de Checo al equipo que debutará en la Fórmula 1 en 2026.

El simulador, una herramienta clave para familiarizarse con el comportamiento del monoplaza, fue el escenario de este primer “impacto” del piloto con su nuevo entorno técnico.

Según lo reportado, el choque virtual ocurrió durante una de las primeras vueltas, lo que provocó risas entre los ingenieros y el propio Checo.

La escudería de cadillac tuvo prácticas en el simulador, "Checo" Pérez se salió de la pista dentro de la práctica Crédito: Cuenta de IG @cadillacf1

La noticia se viralizó rápidamente en plataformas como X (antes Twitter), TikTok e Instagram, donde los seguidores del piloto compartieron memes, comentarios y reacciones.

Algunos lo tomaron como una señal de que la adaptación será desafiante, mientras que otros lo vieron como una anécdota divertida que refleja la humanidad detrás de los grandes deportistas.

Incluso se recordó que el primer choque de Checo en la vida real, cuando era niño, también fue contra un Cadillac, lo que añadió un toque de ironía al momento.

Este primer contacto con el simulador forma parte de una serie de actividades que Checo realizará antes de subirse al monoplaza real.

Cadillac, en alianza con Andretti Global, utilizará motores Ferrari en su debut en la Fórmula 1, por lo que el piloto también hará pruebas con un SF-23 para conocer el comportamiento de la unidad de potencia. Además, se espera que visite Silverstone en Reino Unido como parte de su preparación.

El piloto mexicano se adapta
El piloto mexicano se adapta a su nuevo equipo de Fórmula 1 en una sesión virtual en Charlotte. Mandatory Credit: Jayne Kamin-Oncea-Imagn Images

La llegada de Checo Pérez a Cadillac representa un paso importante para el automovilismo mexicano. Tras su salida de Red Bull Racing, el piloto tapatío se convierte en el rostro de una escudería nueva que busca consolidarse en el campeonato.

Su experiencia y carisma lo posicionan como una figura clave para atraer atención mediática, patrocinadores y consolidar el proyecto en la parrilla.

El debut oficial de Checo con Cadillac está programado para el Gran Premio de Australia en marzo de 2026. Mientras tanto, el equipo continúa afinando detalles técnicos y logísticos para asegurar un arranque competitivo.

El choque en el simulador queda como una anécdota pintoresca, pero el verdadero reto comenzará cuando las luces del semáforo se apaguen y la temporada dé inicio.

