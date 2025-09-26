Este es el mensaje que Sergio Ramos dedicó a la afición tras fallar el penal en el Toluca vs Rayados (REUTERS/Eloisa Sanchez)

Toluca goleó 6 - 2 a los Rayados de Monterrey en la Jornada 10 del Apertura 2025 de la Liga MX, en un partido que parecía estar a favor de los dirigidos por Domenec Torrent, terminó a favor de los Diablos. No solo la goliza generó conversación entre los aficionados, sino que el error de Sergio Ramos también provocó reacciones entre los fans.

El español falló un penal a favor de su equipo, esa anotación pudo marcar la diferencia en el marcador y en el partido, desde que arribó a la Liga MX no había errado en el cobro de penaltis, así que cuando Hugo González detuvo su disparo, la afición se asombró por tal resultado.

Tras este error, Sergio Ramos se encargó de afrontar las críticas y lanzó un mensaje a la afición de Monterrey. Por medio de su cuenta oficial de X (Twitter) compartió una reflexión al respecto de la derrota.

Esto dijo Sergio Ramos tras fallas el penal ante Toluca

El defensa de 39 años reconoció que las derrotas son dolorosas; sin embargo, la que vivieron en el Nemesio Díez fue “dura”, por lo que insistió que saldrán de esta situación en la que se encuentran. Consideró que estos tropiezos no los deben de desviar de sus objetivos.

“Todas las derrotas duelen, pero la de ayer fue especialmente dura. El camino hacia el objetivo nunca es recto, siempre tiene curvas, pero no debemos permitir que nos desvíen de nuestra meta“, compartió.

Por otra parte, Sergio Ramos insistió que, pese a su mensaje, no es tiempo para hablar, sino para demostrarlo con acciones en la cancha. Buscarán reponerse en la siguiente jornada, según Ramos. Finalizó diciendo que el sábado ante Santos se repondrán de la derrota.

“La clave no es no caerse, que es casi imposible; la clave es cómo nos levantamos. No es momento de más palabras, sino de hechos que demuestren el cambio. Un punto de inflexión serio para volver a hacer las cosas como sabemos hacerlas. Nuestro foco sigue siendo claro. La banda está fuerte, firme y siempre unida. El sábado nos vemos de nuevo“, publicó.

Turco Mohamed predijo cómo iba a cobrar el penal Sergio Ramos

Sergio Ramos falló un penalti ejecutado al estilo “Panenka”, una acción que fue anticipada y neutralizada gracias a la intervención estratégica de Antonio Turco Mohamed. En conferencia de prensa, el estratega de Toluca explicó cómo adivinó la manera en la que el Turco cobraría el penal.

El entrenador argentino, al advertir la intención del defensa español, transmitió una instrucción clave a su equipo, lo que derivó en una de las atajadas más comentadas de la jornada. Le indicó a Julio González mantenerse en el centro para atrapar el balón, lo que fue benéfico para los Diablos Rojos.

Antonio Mohamed llamó a Jesús Angulo y le pidió que transmitiera una indicación precisa al guardameta: debía permanecer inmóvil en el centro del arco durante la ejecución. La estrategia resultó determinante. Hugo González se mantuvo firme en su posición y logró detener el remate de Ramos, frustrando así el que pudo haber sido el segundo gol de Rayados.