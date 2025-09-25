México Deportes

Presentaron a las mascotas del Mundial del 2026 y los memes no se hicieron esperar

Zayu, Clutch y Maple provocaron comparaciones con caricaturas infantiles, las redes sociales reaccionaron con humor y creatividad

Por Gerardo Lezama

FIFA presenta a Zayu, Clutch
FIFA presenta a Zayu, Clutch y Maple como las mascotas oficiales del Mundial 2026 en México, Estados Unidos y Canadá. (imagen redes sociales)

La FIFA presentó oficialmente a las mascotas del Mundial 2026, que se celebrará en México, Estados Unidos y Canadá. Los personajes elegidos son Zayu, un jaguar que representa a México; Clutch, un águila que simboliza a Estados Unidos; y Maple, un alce que encarna a Canadá.

Cada uno busca reflejar la fauna emblemática de su país anfitrión, con un diseño amigable y colorido pensado para conectar con las nuevas generaciones. Sin embargo, la recepción en redes sociales fue muy distinta a lo que los organizadores esperaban.

Apenas se revelaron las imágenes de las mascotas, los usuarios comenzaron a compartir memes y comentarios que comparaban a los personajes con los protagonistas de la serie infantil “The Backyardigans”.

Las mascotas del Mundial 2026
Las mascotas del Mundial 2026 generan controversia y memes por su parecido con los personajes de 'The Backyardigans'. Redes Sociales.
Las comparaciones con mascotas de
Las comparaciones con mascotas de mundiales anteriores resaltan la falta de originalidad y simbolismo en los personajes de 2026. Redes sociales
Usuarios en redes sociales critican
Usuarios en redes sociales critican el diseño de las mascotas y proponen alternativas con humor político y local. Redes Sociales

La similitud en los colores, las proporciones y el estilo caricaturesco desató una ola de burlas. Muchos señalaron que Zayu parecía primo lejano de Tyrone, mientras que Clutch y Maple podrían pasar por nuevos integrantes del grupo animado. La frase “los Backyardigans del Mundial” se volvió tendencia en plataformas como X (antes Twitter) y TikTok.

En México, la creatividad no se hizo esperar. Algunos internautas propusieron que la verdadera mascota nacional debería haber sido el presidente Andrés Manuel López Obrador, bajo el apodo de “Obragol”.

Otros sugirieron a “Huachigol”, una figura ficticia que mezcla el fútbol con el fenómeno del huachicol. Estas propuestas, aunque humorísticas, reflejan el deseo de que la representación mexicana tuviera un toque más local, irreverente y con sabor político.

Además, muchos usuarios señalaron que Zayu les recordó al extinto equipo Jaguares de Chiapas, que militó en la Liga MX y cuyo símbolo también era un jaguar. La coincidencia no pasó desapercibida entre los nostálgicos del fútbol mexicano.

Usuarios propusieron al presidente como
Usuarios propusieron al presidente como figura futbolera; nació el apodo “Obragol”. Redes sociales
Internautas imaginaron una mascota alternativa
Internautas imaginaron una mascota alternativa inspirada en el huachicol: “Huachigol”. Redes Sociales
El jaguar Zayu hizo recordar
El jaguar Zayu hizo recordar al extinto Jaguares de Chiapas, equipo emblemático de la Liga MX. Redes Sociales

Las comparaciones con mascotas de mundiales anteriores también salieron a flote. Muchos recordaron con cariño a Juanito, el niño con sombrero del Mundial México 1970; a Pique, el chile jalapeño con bigote de 1986; y a Zakumi, el leopardo verde de Sudáfrica 2010.

Incluso Fuleco, el armadillo brasileño de 2014, fue mencionado como un ejemplo de diseño más original y con mayor carga simbólica. En contraste, los personajes de 2026 fueron criticados por parecer genéricos y poco memorables.

En redes sociales, los comentarios iban desde la decepción hasta la burla abierta. “Zayu parece mascota de cereal, no de Mundial”, escribió un usuario.

Otro comentó: “Maple tiene cara de que te vende seguros, no goles”. Algunos defendieron la propuesta, argumentando que los diseños buscan conectar con niños y familias, pero la mayoría coincidió en que faltó creatividad y fuerza visual.

La presentación de las mascotas del Mundial 2026 ha generado conversación, memes y debates. Aunque su intención era unir culturas y representar la diversidad de América del Norte, terminaron siendo protagonistas de una comedia involuntaria que, al menos, logró captar la atención global.

Temas Relacionados

Mundial 2026Mascotas del MundialZayuClutchMapleMéxico, Estados Unidos, Canadámexico-deportes

