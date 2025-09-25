México Deportes

Jake Paul reconoce que un combate contra Canelo Álvarez está cada vez más cerca: “Es una de las peleas más grandes”

El también youtuber ha manifestado en diversas ocasiones que le gustaría enfrentar al campeón mexicano

Por César Márquez

Guardar
El polémico youtuber y boxeador,
El polémico youtuber y boxeador, Jake Paul, sigue interesado en enfrentar a Saúl Canelo Álvarez a pesar de que el tapatío perdió todos sus campeonatos (Jesús Avilés / Infobae)

El polémico youtuber y boxeador, Jake Paul, sigue interesado en enfrentar a Saúl Canelo Álvarez a pesar de que el tapatío perdió todos sus campeonatos de los supermedianos ante Terence Crawford el pasado 13 de septiembre en el Allegiant Stadium de Las Vegas.

Álvarez fue dominado por el estadounidense durante la mayor parte del combate y su estrategia de tirar golpes de poder no le funcionó. Al final, los tres jueces vieron ganar al norteamericano y dieron como resultado en sus tarjetas 116-112, 115-113 y 115-113. Ahora, su era como campeón absoluto en la división de las 168 libras terminó luego de años de dominio.

Jake Paul reconoce que una pelea contra Canelo está cada vez más cerca

En entrevista con los medios de comunicación, Jake Paul aseguró que todavía le interesa pelear contra Canelo Álvarez y señaló que es uno de los combates más grandes que se pueden hacer en el boxeo. El influencer también mencionó que después de derrotar a Gervonta, el mexicano estará en su lista.

“Sí, 100% (si está interesado en pelear contra Canelo). Esa es una de la peleas más grandes que se pueden hacer en el boxeo. Después de que derrote a este tipo (Gervonta Davis), Canelo está en la lista seguro”, comentó el youtuber.

Cabe señalar que por el momento Jake Paul se prepara para enfrentar a Gervonta Davis el próximo 14 de noviembre en el Kaseya Center de Miami. La polémica función entre estadounidenses se realizará a 10 asaltos con un peso de máximo 195 libras y se usarán guantes de 12 onzas.

Pelea de Jake Paul vs.
Pelea de Jake Paul vs. Gervonta "Tank" Davis, transmitido por Netflix (Instagram @jakepaul)

¿Canelo Álvarez podría pelear contra Jake Paul?

Mientras crecen las especulaciones sobre una posible pelea entre Saúl Álvarez y Jake Paul, el boxeador mexicano optó recientemente por otro camino profesional. Aunque hubo negociaciones avanzadas y Canelo llegó a estar cerca de firmar un contrato con el youtuber estadounidense Jake Paul, finalmente el púgil de Jalisco se inclinó por aceptar una propuesta diferente.

El campeón mexicano prefirió sellar un acuerdo millonario con el jeque árabe Turki Al-Sheikh, quien le ofreció un paquete de cuatro combates. Este compromiso aleja, por ahora, el posible enfrentamiento con Paul, escenario que había despertado interés tanto en seguidores del boxeo tradicional como en el público que sigue el fenómeno de influencers en los deportes de combate.

Gennadiy “GGG” Golovkin y Canelo
Gennadiy “GGG” Golovkin y Canelo Álvarez se enfrentaron tres veces (REUTERS)

Aunque Saúl ha reiterado en declaraciones recientes que este no es el momento adecuado para concretar el combate con Paul, tampoco ha cerrado completamente la puerta a esa oportunidad en el futuro. Por el momento, los compromisos adquiridos con Turki Al-Sheikh priorizan el calendario deportivo de Álvarez, manteniendo el hipotético enfrentamiento con Jake Paul como una posibilidad para más adelante.

Temas Relacionados

Jake PaulCanelo ÁlvarezSaúl Canelo ÁlvarezBoxeoSaúl Álvarezmexico-deportes

Más Noticias

CMLL revela a las luchadoras mexicanas e internacionales del Grand Prix de Amazonas 2025

Dieciséis competidoras fueron anunciadas en el programa semanal, con representantes de empresas globales y trayectorias contrastantes

CMLL revela a las luchadoras

Christian Martinoli olvidó su antiamericanismo y así enalteció a Allan Saint-Maximin

El comentarista de TV Azteca reconoció el esfuerzo del francés con el equipo de André Jardine

Christian Martinoli olvidó su antiamericanismo

CMLL confirma cartelera para Noche de Campeones, los retadores fueron elegidos por los aficionados

Votación abierta definió los enfrentamientos titulares para una función especial que pondrá siete campeonatos en juego

CMLL confirma cartelera para Noche

Otro error de Kevin Mier con Cruz Azul, afición abuchea al portero colombiano

El arquero colombiano volvió a quedar exhibido tras un remate de media cancha por parte de Santiago Homenchenko, generando molestias de la afición en CU

Otro error de Kevin Mier

Cuándo y dónde serán los partidos amistosos que disputará Cruz Azul contra Pumas y León

La Máquina de Larcamón tendrá dos encuentros amistosos durante octubre

Cuándo y dónde serán los
MÁS NOTICIAS

NARCO

Quién es “El Mi Niño”,

Quién es “El Mi Niño”, miembro de alto rango del Cártel de Sinaloa y uno de los 26 acusados por EEUU

Detienen a hombre que transportaba más de 40 kilos de presunta metanfetamina oculta en un tractocamión en Sonora

Incautan dosis de cocaína y más de 8 mil latas de cerveza en Sonora

Así operaba la red de tráfico infantil liderada por “La Diabla”

Aseguran 1.6 millones de dólares en cocaína ocultos entre limas en la frontera

ENTRETENIMIENTO

Cazzu podría iniciar una batalla

Cazzu podría iniciar una batalla legal contra Christian Nodal para conseguir la custodia absoluta de su hija Inti

Sale a la luz desafortunado comentario de Adela Micha en vivo, se queja de patrocinador que le paga “una madre”

La Casa de los Famosos México EN VIVO hoy 24 de septiembre: comienza la última noche de nominación

Esta es la clasificación de ‘Animales peligrosos’, película de terror y suspenso recién estrenada en cines de México

Madame Web arrasa en su estreno y lidera el ranking de películas en Prime Video México

DEPORTES

CMLL revela a las luchadoras

CMLL revela a las luchadoras mexicanas e internacionales del Grand Prix de Amazonas 2025

Christian Martinoli olvidó su antiamericanismo y así enalteció a Allan Saint-Maximin

CMLL confirma cartelera para Noche de Campeones, los retadores fueron elegidos por los aficionados

Otro error de Kevin Mier con Cruz Azul, afición abuchea al portero colombiano

Cuándo y dónde serán los partidos amistosos que disputará Cruz Azul contra Pumas y León