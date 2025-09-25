Jake Paul reconoce que un combate contra Canelo Álvarez está cada vez más cerca: “Es una de las peleas más grandes”

El polémico youtuber y boxeador, Jake Paul, sigue interesado en enfrentar a Saúl Canelo Álvarez a pesar de que el tapatío perdió todos sus campeonatos (Jesús Avilés / Infobae)

El polémico youtuber y boxeador, Jake Paul, sigue interesado en enfrentar a Saúl Canelo Álvarez a pesar de que el tapatío perdió todos sus campeonatos de los supermedianos ante Terence Crawford el pasado 13 de septiembre en el Allegiant Stadium de Las Vegas.

Álvarez fue dominado por el estadounidense durante la mayor parte del combate y su estrategia de tirar golpes de poder no le funcionó. Al final, los tres jueces vieron ganar al norteamericano y dieron como resultado en sus tarjetas 116-112, 115-113 y 115-113. Ahora, su era como campeón absoluto en la división de las 168 libras terminó luego de años de dominio.

Jake Paul reconoce que una pelea contra Canelo está cada vez más cerca

En entrevista con los medios de comunicación, Jake Paul aseguró que todavía le interesa pelear contra Canelo Álvarez y señaló que es uno de los combates más grandes que se pueden hacer en el boxeo. El influencer también mencionó que después de derrotar a Gervonta, el mexicano estará en su lista.

“Sí, 100% (si está interesado en pelear contra Canelo). Esa es una de la peleas más grandes que se pueden hacer en el boxeo. Después de que derrote a este tipo (Gervonta Davis), Canelo está en la lista seguro”, comentó el youtuber.

Cabe señalar que por el momento Jake Paul se prepara para enfrentar a Gervonta Davis el próximo 14 de noviembre en el Kaseya Center de Miami. La polémica función entre estadounidenses se realizará a 10 asaltos con un peso de máximo 195 libras y se usarán guantes de 12 onzas.

Pelea de Jake Paul vs. Gervonta "Tank" Davis, transmitido por Netflix (Instagram @jakepaul)

¿Canelo Álvarez podría pelear contra Jake Paul?

Mientras crecen las especulaciones sobre una posible pelea entre Saúl Álvarez y Jake Paul, el boxeador mexicano optó recientemente por otro camino profesional. Aunque hubo negociaciones avanzadas y Canelo llegó a estar cerca de firmar un contrato con el youtuber estadounidense Jake Paul, finalmente el púgil de Jalisco se inclinó por aceptar una propuesta diferente.

El campeón mexicano prefirió sellar un acuerdo millonario con el jeque árabe Turki Al-Sheikh, quien le ofreció un paquete de cuatro combates. Este compromiso aleja, por ahora, el posible enfrentamiento con Paul, escenario que había despertado interés tanto en seguidores del boxeo tradicional como en el público que sigue el fenómeno de influencers en los deportes de combate.

Gennadiy “GGG” Golovkin y Canelo Álvarez se enfrentaron tres veces (REUTERS)

Aunque Saúl ha reiterado en declaraciones recientes que este no es el momento adecuado para concretar el combate con Paul, tampoco ha cerrado completamente la puerta a esa oportunidad en el futuro. Por el momento, los compromisos adquiridos con Turki Al-Sheikh priorizan el calendario deportivo de Álvarez, manteniendo el hipotético enfrentamiento con Jake Paul como una posibilidad para más adelante.