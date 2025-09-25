¿Deja el ciclismo? Isaac del Toro recibe cinturón conmemorativo del Consejo Mundial de Boxeo

El atleta de Ensenada se ha convertido en un referente del deporte en México. (TW David Faitelson)

Isaac del Toro, joven ciclista mexicano de 21 años, recibió un homenaje inusual en Ruanda al ser distinguido con dos cinturones conmemorativos del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), justo antes de su participación en la prueba de ruta del Campeonato Mundial de Ciclismo.

Este reconocimiento, reservado tradicionalmente para figuras del boxeo, resalta la magnitud de la temporada que ha protagonizado Del Toro y marca un momento singular en la intersección de dos disciplinas deportivas.

La ceremonia de entrega se realizó durante la estancia de Del Toro en Ruanda, donde Víctor Silva, subdirector del CMB, acudió personalmente para otorgarle los galardones. Uno de los cinturones es una réplica del que reciben los campeones mundiales de boxeo, mientras que el segundo presenta un diseño especial que incorpora elementos representativos del continente africano, en alusión a la sede del campeonato. Este último cinturón proclama a Del Toro como vencedor de la prueba que se disputará el fin de semana, subrayando el carácter simbólico y motivacional del homenaje.

El reconocimiento llega tras una temporada sobresaliente para Del Toro, quien suma 13 victorias en el año, incluyendo triunfos en pruebas de alto nivel como el Giro de Italia, el Tour de Austria, Milano-Turín, Giro della Toscana, Coppa Sabatini y Trofeo Matteoti. Su desempeño ha consolidado su posición como uno de los pilares del UAE Team Emirates, equipo en el que su resistencia y estilo agresivo sobre la bicicleta han sido determinantes para sus éxitos recientes.

La zona de Europa se ha convertido en el mejor escenario del bajacaliforniano.

¿Cuándo compite ‘El Torito’?

La atención ahora se centra en la inminente participación de Del Toro en la prueba de ruta del Campeonato Mundial de Ciclismo, que se celebrará en Ruanda. En esta ocasión, el joven azteca no competirá para UAE Team Emirates-XRG, equipo con el que ha hecho historia al sumar más de una docena de victorias en el verano, sino que se pondrá la playera tricolor para buscar un título para la delegación mexicana integrada por:

Isaac del Toro, campeón de la Vuelta a Austria y la Vuelta a Burgos 2025

Édgar Cadena

César Macías

José Muñiz

Carlos García

José Juan Prieto

El buen momento del 'Torito' ilusiona a los fanáticos de esta disciplina. (IG Isaac del Toro)

La carrera está programada para iniciar a las 01:25 horas (tiempo del centro de México) y podrá seguirse en directo a través del canal de YouTube de Claro Sports, lo que permitirá a los aficionados acompañar al ciclista mexicano en su búsqueda de una nueva victoria internacional.

En la antesala de esta competencia, Del Toro ya dejó huella en la prueba contrarreloj del campeonato mundial, donde alcanzó la quinta posición, confirmando su buen momento y su capacidad para competir al más alto nivel.