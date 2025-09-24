México Deportes

¿Qué ha pasado con Javairo Dilrosun, jugador de las Águilas del América?

Sin minutos en Sub-21 ni acomodo en otro club, el extremo neerlandés entrena sin competir y cuesta 26 millones de pesos al América

Por Gerardo Lezama

Guardar
Javairo Dilrosun, fichaje fallido del
Javairo Dilrosun, fichaje fallido del Club América, se convierte en carga económica y deportiva para el equipo. CREDITO OBLIGADO USA TODAY/Julia Kapros

Javairo Dilrosun se ha convertido en uno de los casos más incómodos para el Club América en el actual torneo Apertura 2025.

El extremo neerlandés, que llegó con credenciales europeas y experiencia en Champions League, no logró consolidarse en el equipo dirigido por André Jardine y hoy representa una carga económica y deportiva para la institución azulcrema.

Tras tres torneos con las Águilas, en los que apenas sumó dos goles y seis asistencias, Dilrosun fue descartado por el cuerpo técnico para esta campaña.

La directiva intentó colocar al jugador en otro club, y en ese intento lo cedió por un mes al LAFC de la MLS. La operación buscaba que el futbolista mostrara su calidad y se quedara en Estados Unidos, pero el préstamo no prosperó.

El atacante regresó a Coapa sin haber convencido al equipo angelino, y sin opciones viables en el mercado nacional o internacional.

El extremo neerlandés no logró
El extremo neerlandés no logró consolidarse en el América y fue marginado del proyecto de André Jardine. (REUTERS/Raquel Cunha)

Ante la falta de plazas disponibles para extranjeros en el primer equipo, América decidió inscribirlo en la categoría Sub-21 como medida provisional. Sin embargo, de acuerdo con el portal oficial de la Liga MX, Dilrosun no ha disputado un solo minuto en dicha categoría.

Aunque entrena con los juveniles, no ha sido considerado para participar en los partidos, lo que confirma su marginación total del proyecto deportivo.

La situación se agrava por el impacto financiero que representa mantenerlo en la plantilla. Según reportes de Capology, el salario anual de Javairo Dilrosun ronda los 1.4 millones de dólares, equivalentes a aproximadamente 26 millones de pesos mexicanos.

Esta cifra lo coloca entre los sueldos más altos del club, a pesar de no tener actividad ni en el primer equipo ni en las fuerzas básicas.

El Club América inscribió a
El Club América inscribió a Dilrosun en la Sub-21, pero no ha jugado ni un minuto en esa categoría. Bryan Gonzalez REUTERS/Raquel Cunha

Su valor de mercado también ha sufrido una caída significativa: pasó de 8 millones de dólares a apenas 3 en poco más de un año.

La directiva continúa en la búsqueda de un nuevo destino para el jugador, pero el elevado salario y la falta de rendimiento complican cualquier negociación.

Mientras tanto, Dilrosun permanece en Coapa, entrenando sin competir, y cobrando como si fuera una figura del plantel. Su caso se ha convertido en un ejemplo de mala gestión de fichajes y de los riesgos que implica apostar por jugadores con cartel internacional sin una evaluación profunda de su adaptación al entorno local.

El Club América enfrenta así un dilema que mezcla lo deportivo con lo económico, y que podría prolongarse hasta el próximo mercado de invierno, cuando se reabran las posibilidades de transferencia. Hasta entonces, el neerlandés seguirá siendo un jugador fantasma en la nómina azulcrema.

Temas Relacionados

Javairo DilrosunClub AméricaLiga MXFutbol MexicanoÁguilas del Américamexico-deportes

Más Noticias

Benavidez vuelve a abrir una posibilidad de enfrentar a Canelo tras su derrota con Crawford: “Déjame volver a la mesa para hablar”

El “Bandera Roja” ha mostrado sus ganas de pelear contra el tapatío desde hace ya varios años

Benavidez vuelve a abrir una

Revelan cómo reacciona Christian Martinoli cuando alguien se equivoca en las transmisiones de TV Azteca

El comentarista deportivo se ha consolidado como una de las figuras más importantes del canal

Revelan cómo reacciona Christian Martinoli

Cruz Azul vs Querétaro: cuánto cuestan los boletos para ver el partido en el Olímpico Universitario

La Máquina recibirá este miércoles en la cancha de CU a los Gallos Blancos

Cruz Azul vs Querétaro: cuánto

Prensa de Chipre tunde a “Memo” Ochoa tras recibir 5 goles en su debut

Medios chipriotas calificaron la actuación del arquero mexicano como “desastrosa” y cuestionaron el planteamiento táctico del AEL Limassol

Prensa de Chipre tunde a

Chivas vs Necaxa EN VIVO minuto a minuto: “Chicote” Calderón descuenta para los Rayos

El cuadro de Guadalajara ha capitalizado sus oportunidades de marcar, por su parte los Rayos no han llegado con el “Tala” Rangel

Chivas vs Necaxa EN VIVO
MÁS NOTICIAS

NARCO

Aseguran metanfetamina ligada al CJNG

Aseguran metanfetamina ligada al CJNG en Atlanta, Georgia

Filtran video del auto que llevó a los músicos colombianos B-King y Regio Clown al Estado de México

Dan prisión preventiva y procesan a Jesús “F”, ligado a un esquema de lavado de dinero del Cártel de Sinaloa

Hallan muerto al síndico municipal de San Pedro el Alto, Oaxaca, y a su esposa

Caen 11 integrantes de “Los Aparicio” tras cateos en domicilios de Temoac, Morelos

ENTRETENIMIENTO

Qué ver esta noche en

Qué ver esta noche en Disney+ México

Las mejores películas en Google en México hoy

Cancelan concierto de Ghost en el Palacio de los Deportes a 10 minutos del inicio

Gomita buscó ser mamá por inseminación artificial, pero no tuvo éxito: “Quiero tener una vida de familia”

Bárbara de Regil aclara por qué huyó corriendo de sus fans en Tlalnepantla durante grabación de ‘Rosario Tijeras’

DEPORTES

Benavidez vuelve a abrir una

Benavidez vuelve a abrir una posibilidad de enfrentar a Canelo tras su derrota con Crawford: “Déjame volver a la mesa para hablar”

Revelan cómo reacciona Christian Martinoli cuando alguien se equivoca en las transmisiones de TV Azteca

Cruz Azul vs Querétaro: cuánto cuestan los boletos para ver el partido en el Olímpico Universitario

Prensa de Chipre tunde a “Memo” Ochoa tras recibir 5 goles en su debut

Chivas vs Necaxa EN VIVO minuto a minuto: Al medio tiempo el Rebaño lo gana 2 goles por 0