Peleador de la división de Canelo Álvarez asegura que el mexicano no aguataría su ritmo de pelea: “Se está haciendo viejo”

Gennadiy “GGG” Golovkin y Canelo Álvarez se enfrentaron tres veces (REUTERS)

La derrota de Saúl Álvarez sigue dando de qué hablar en el mundo boxístico, pues algunos consideran que la edad comienza a ser un factor clave en el desempeño del tapatío. Y es que en una reciente entrevista, un peleador de la división de los supermedianos aseguró que Canelo no le aguantaría un combate.

Álvarez perdió sus cuatro cinturones de las 168 libras (CMB, AMB, OMB y FIB) ante Terence Crawford el pasado 13 de septiembre en el Allegiant Stadium de Las Vegas. El estadounidense dominó la mayor parte del combate y los jueces le dieron la victoria por decisión unánime con tarjetas 116-112, 115-113 y 115-113.

Con esto, la era de Canelo como campeón absoluto llegó a su fin y Bud Crawford se convirtió en el primer peleador en unificar en tres divisiones diferentes en la era de los cuatro organismos que rigen el boxeo.

Terence Crawford le da un golpe al Canelo Alvarez durante la pelea por el campeonato indiscutido en Las Vegas el sábado 13 de septiembre del 2025. (AP Foto/David Becker)

Christian Mbilli asegura que Canelo Álvarez no le aguantaría su ritmo de pelea

En entrevista con The Ring, al ser cuestionado sobre una posible pelea con Canelo Álvarez, Christian Mbilli aseguró que no sabe si el mexicano le aguantaría su presión y la cantidad de golpes que lanza. El boxeador camerunés-francés también agregó que el tapatío está envejeciendo y tiene muchas posibilidades de vencerlo.

“(No sé) si él pueda soportar las mismas peleas, mi presión, mis golpes porque lanzo muchos golpes, mucha presión, pongo mucha energía. No sé si ahora mismo pueda aguantarlo (el ritmo de pela) porque se está haciendo viejo. Pero creo que puedo ganar. Tengo muchas posibilidades de ganar”, comentó Mbilli.

Mbilli de 30 años es considerado uno de los mejores peleadores en la categoría de los supermedianos. Actualmente ostenta un récord profesional de 29 victorias (24 por la vía del nocaut), 0 derrotas y 1 empate.

Christian Mbilli es uno de los posibles rivales de Canelo Álvarez (Instagram: Christian Mbilli)

¿Christian Mbilli y Canelo Álvarez podrían pelear?

El siguiente paso en la carrera de Saúl Álvarez sigue siendo una incertidumbre hasta el momento, el mismo pugilista jalisciense confesó al término de su último combate que se tomará un descanso libre para pasar tiempo al lado de su familia.

Sin embargo, la opción opción más clara para el mexicano puede ser Crawford, quien parece indicar que se quedará en la división de los supermedianos luego de que renunciara a su cinturón de superwelter de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB).

Por su parte, todo parece indicar que Christian Mbilli se enfrentará en una revancha contra el guatemalteco Lester Martínez, pues el Consejo Mundial de Boxeo (CMB) confirmó una revancha entre ambos pugilistas luego del empate por decisión dividida en la pelea que tuvieron.