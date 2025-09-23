San Luis vs América: IA revela al ganador del encuentro

La IA Copilot predice triunfo de América sobre San Luis en la Jornada 10 del Apertura 2025. Ilustración de Jesús Aviles / Infobae México

La Jornada 10 del torneo Apertura 2025 de la Liga MX enfrentará a Atlético de San Luis y Club América este miércoles 24 de septiembre en el Estadio Alfonso Lastras.

En medio de una fecha doble que podría redefinir la tabla general, la Inteligencia Artificial Copilot ha realizado una predicción basada en estadísticas, rendimiento reciente y tendencias históricas.

Según el modelo de Copilot, América tiene mayores probabilidades de salir victorioso en su visita a San Luis. La IA estima un 57% de posibilidades de triunfo para el conjunto azulcrema, frente a un 20% para los potosinos.

El empate se mantiene como una opción con 23% de probabilidad. El marcador más probable, según el análisis, es un 2-1 a favor de América, aunque también se contempla un 1-0 como escenario alternativo.

América parte como favorito ante San Luis según análisis de inteligencia artificial. REUTERS/Henry Romero

América llega al encuentro como cuarto lugar de la clasificación con 18 puntos, producto de cinco victorias, tres empates y una derrota. Además, mantiene el invicto como visitante con dos triunfos y tres igualdades.

San Luis, por su parte, ocupa la undécima posición con diez unidades y ha sido uno de los peores locales del torneo: suma tres derrotas y un empate en casa, sin conocer la victoria en el Alfonso Lastras.

En el historial reciente entre ambos equipos, América domina con claridad. De los últimos diez enfrentamientos, las Águilas han ganado siete, mientras que San Luis ha logrado imponerse en tres ocasiones.

Este antecedente refuerza la proyección de Copilot, que considera que el equipo dirigido por André Jardine tiene mayor solidez táctica y profundidad de plantilla, incluso con las bajas de Henry Martín, Jonathan dos Santos y Dagoberto Espinoza. Álvaro Fidalgo, en cambio, podría reaparecer tras superar molestias físicas.

San Luis enfrenta presión en casa tras malos resultados en el Estadio Alfonso Lastras. Mandatory Credit: Brace Hemmelgarn-Imagn Images

San Luis contará con equipo completo y llega motivado tras golear a Santos Laguna en la jornada anterior. Sin embargo, la IA considera que su fragilidad defensiva como local y la presión por sumar puntos podrían jugar en contra ante un rival que sabe aprovechar los espacios y tiene mayor experiencia en partidos de alta exigencia.

El partido se disputará a las 21:00 horas, tiempo del centro de México, y será transmitido por ESPN y Disney+. Más allá del pronóstico, Copilot advierte que el fútbol siempre guarda espacio para lo inesperado, aunque los datos favorecen a América como el equipo con mayor probabilidad de victoria.

La predicción de la Inteligencia Artificial no garantiza el resultado, pero ofrece una lectura objetiva basada en patrones de rendimiento, estadísticas acumuladas y contexto competitivo. El duelo en el Alfonso Lastras será clave para las aspiraciones de ambos clubes rumbo a la Liguilla.