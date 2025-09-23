Quién es el ex boxeador miembro Salón de la Fama que Canelo Álvarez habría vetado de su pelea contra Crawford

Canelo Álvarez y Terence Crawford tuvieron su último careo rumbo a la pelea que sostendrán este sábado 13 de septiembre (X@Turki_alalshikh)

La pelea de Saúl Canelo Álvarez contra Terence Crawford fue diferente al resto de sus combates, pues después de casi siete años no fue transmitida por televisión abierta. Netflix se quedó con los derechos exclusivos para la transmisión del evento, por lo que miles de fanáticos tuvieron que adquirir la suscripción a la plataforma para ver el evento.

Para ello, la plataforma de streaming armó un equipo de analistas y periodistas expertos en la disciplina para nutrir la transmisión. Sin embargo, casi una semana después del combate se reveló que Canelo habría vetado a dos comentaristas, uno de ellos es un ex boxeador mexicano miembro del salón de la fama.

Cabe recordar que la transmisión estuvo conformada por Carlos Zar Aguilar, Claudia Trejos como presentadora, Ernesto Amador, Raúl Márquez y Abner Mares como analistas, además de Lindsay Casinelli como periodista en campo.

Canelo habría vetado a Marco Barrera de su pelea contra Crawford

Saúl "Canelo" Álvarez y Terence Crawford alzan los brazos tras finalizar la pelea por la unificación de los títulos supermedianos. Estadio Allegiant, Las Vegas, Nevada, EEUU. 14 de septiembre de 2025. CREDITO OBLIGADO IMAGN IMAGES/Joe Camporeale

Marco Antonio Barrera, ex campeón mundial y miembro del Salón de la Fama del Boxeo, se ha visto envuelto en una controversia tras ser excluido del equipo de transmisión en español para la pelea entre Saúl Canelo Álvarez y Terence Crawford.

La decisión ha generado especulaciones sobre la posible intervención directa de Canelo Álvarez en el proceso, según la entrevista de Eduardo Camarena para el canal de YouTube Boxeo MX.

Eduardo Camarena, periodista deportivo, también había sido anunciado como parte del equipo de comentaristas para la transmisión de la pelea en Netflix. Sin embargo, ninguno de los dos participó en la transmisión. De acuerdo con lo que explicó el periodista, la empresa ya no les permitió ser parte de la cobertura.

En entrevista para el canal de YouTube Boxeo MX, Barrera explicó que ambos fueron citados en Las Vegas, donde firmaron el contrato para participar como analistas. Posteriormente, el hijo de Barrera, encargado de gestionar sus contratos, intentó comunicarse en varias ocasiones con la empresa sin obtener respuesta. “No sabemos quién. Quisiéramos saberlo. Nos citaron en Las Vegas, fuimos, firmamos el contrato… a las dos semanas a mi hijo, que es el que se encarga de mis contratos, de hablar y todo me habló y me dijo: ‘Papá, van tres correos que estoy mandando a la empresa y no me contestan, ¿qué vamos a hacer’? […] A los tres días me llaman y me dicen perdón: ‘No puedes participar como analista en esta pelea’“, relató Barrera en la entrevista.

El 'Zar del boxeo' encabezará la transmisión exclusiva en español del combate en Las Vegas. Imagen cuenta de X @NetflixLAT

Por su parte, Lalo Camarena reconoció los antecedentes de Canelo de excluir a periodistas de su pelea, como pasó con David Faitelson.

“No me sorprende el veto a periodistas, ya le había pasado a periodistas como Faitelson, Ricardo Celis o Fernando Schwartz, pero que vete a Marco Barrera, Salón de la Fama...Siempre los periodistas somos enemigos y no les gusta que les digas que tuvo una mala actuación, que Canelo conectó 56 golpes por round", externó para el canal de YouTube.

Barrera, figura reconocida del boxeo mexicano, cuenta con una trayectoria que incluye títulos mundiales y experiencia como comentarista en cadenas como TV Azteca y Televisa, donde ha participado en transmisiones de alto nivel. Su presencia en la cobertura de grandes eventos lo ha posicionado como una voz autorizada en el análisis pugilístico, de acuerdo con Izquierdazo.

La posibilidad de que Saúl Canelo Álvarez haya influido en la decisión ha sido objeto de especulación, aunque no existe confirmación oficial al respecto. Camarena, en la misma entrevista, recordó que Canelo ha vetado a periodistas en ocasiones anteriores, lo que añade un matiz de controversia a la situación.