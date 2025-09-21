México Deportes

Descartan un segundo combate entre Canelo Álvarez y Terence Crawford: “Creo que no hay cláusula de revancha”

El estadounidense le arrebató todos los cinturones de las 168 libras al mexicano

Por César Márquez

Descartan otro combate entre Canelo
Descartan otro combate entre Canelo y Crawford (REUTERS)

Canelo Álvarez y Terence Crawford protagonizaron una de las peleas más esperadas de este 2025 el pasado 13 de septiembre en el Allegiant Stadium, donde el estadounidense terminó por imponerse al mexicano.

Bud dominó la mayor parte del combate y no dejó hacer a Canelo su boxeo, que consistió en intentar ganar con golpes de poder, y tras doce asaltos intensos, los jueces le dieron la victoria de manera unánime al norteamericano con tarjetas 116-112, 115-113 y 115-113.

Ahora, la era de Saúl Álvarez como campeón indiscutido de los supermedianos llegó a su fin y Terence Bud Crawford hizo historia al convertirse en el primer boxeador en unificar en tres categorías diferentes en la era de los cuatro organismos.

Terence Crawford le da un
Terence Crawford le da un golpe al Canelo Alvarez durante la pelea por el campeonato indiscutido en Las Vegas el sábado 13 de septiembre del 2025. (AP Foto/David Becker)

Eddie Hearn descarta una posible revancha entre Canelo y Crawford

En entrevista con The Ring, Eddie Hearn, promotor de boxeo, aseguró que no cree que haya una segunda pelea entre Canelo y Crawford debido a que no hay una cláusula de revancha, algo que es inusual en los combates del pugilista jalisciense.

“No estoy seguro que Canelo quiera una revancha. Creo que no hay cláusula de revancha y es muy inusual que Canelo entre a una pelea sin una cláusula así. Simplemente no veo a Canelo diciendo: ‘Sí, quiero repetir eso’”, comentó el promotor.

Cabe señalar que Hearn trabajó con Álvarez durante varios años y promocionó varias peleas del tapatío como la que tuvo en 2021 contra Billy Joe Saunders frente a 73,126 fanáticos en el Estadio AT&T en Arlington, Texas.

Boxing - Lewis Richardson v
Boxing - Lewis Richardson v Dmitri Protkunas - Super-Welterweight Championship - Portman Road, Ipswich, Britain - June 7, 2025 Promoters Francis Warren and Eddie Hearn are seen during the fight Action Images via Reuters/Andrew Couldridge

Crawford renuncia a su título superwelter tras vencer a Canelo Álvarez

Una de las incertidumbres después de la pelea fue en qué división continuaría su carrera el estadounidense, pues cabe recordar que subió de peso dos categorías para retar el mexicano. Sin embargo, el día de hoy Salvador Rodríguez de ESPN, informó que Crawford renunció a su campeonato superwelter de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB).

“Oficial: Terence Crawford dejó el cetro Superwelter de la Asociación Mundial de Boxeo y Abass Baraou es elevado a campeón regular. Crawford ostenta ahora todos los campeonatos del peso Supermediano”, escribió el periodista en sus redes sociales.

Este panorama deja en claro que Bud Crawford seguirá su carrera como boxeador profesional en la división de los supermedianos. Ahora, en contraste con lo que piensa Eddie Hearn, esto le abriría una posible revancha a Álvarez, quien ya no es campeón mundial después de 7 años.

