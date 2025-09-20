Terence Crawford responde a Eddy Reynoso luego de que lo subestimara en su pelea contra Canelo

Terence Crawford derrotó a Canelo Álvarez y se convirtió en nuevo campeón mundial indiscutido de las 168 libras (REUTERS)

Terence "Bud" Crawford se convirtió en el nuevo monarca de la división de los supermedianos tras derrotar a Saúl Álvarez por decisión unánime el pasado 13 de septiembre en el Allegiant Stadium de Las Vegas.

El peleador estadounidense rompió todo pronóstico al subir de peso dos divisiones más y terminó por imponerse ante el mexicano de manera contundente en una pelea en donde los tres jueces lo favorecieron con tarjetas 116-112, 115-113 y 115-113.

Ahora, la era de Canelo como campeón mundial absoluto de las 168 libras llegó a su fin y Crawford hizo historia al convertirse en el primer boxeador en unificar todos los campeonatos en la era de los cuatro organismos (CMB, AMB, OMB y FIB).

Terence Crawford le da un golpe al Canelo Alvarez durante la pelea por el campeonato indiscutido en Las Vegas el sábado 13 de septiembre del 2025. (AP Foto/David Becker)

Crawford responde a Eddy Reynoso luego de que lo subestimara

Las reacciones después de esta función siguen saliendo a la luz, pues en una reciente entrevista con Stephen A. Smith, Terence Crawford le respondió a Eddy Reynoso luego de que este lo subestimara antes del combate contra Canelo.

Durante la charla, el norteamericano recordó cómo el entrenador del tapatío aseguró que no podría lastimar a Canelo, mientras que él (Canelo) sí lograría lastimarlo, y destacó que le metieron eso en la cabeza del tapatío hasta que se sorprendió cuando se subió al ring.

“Creo que le impresione bastante dado el hecho de que su entrenador dijo que él sentía que yo no podía lastimar a Canelo con nada y él podía lastimarme con todo. Entonces eso le pusieron en su cabeza y se lo creyó, y cuando se subió ahí arriba, se sintió impresionado, le mintieron y pensó: ‘este tipo puede pegar’”, comentó el nuevo campeón de las 168 libras.

Cabe recordar que en días previos a la pelea, Reynoso aseguró ante los medios que Álvarez iba a noquear a Crawford.

El manager del mexicano indicó que tomarán un descanso estratégico para analizar errores y ajustar la preparación.

¿Qué sigue para Terence Crawford y Canelo Álvarez?

Ha pasado casi una semana y el futuro de ambos boxeadores sigue siendo incierto. El oriundo de Guadalajara aseguró que se tomará un descanso para pasar tiempo con su familia, mientras que el estadounidense señaló que aún no sabe si permanecerá en la división que acaba de conquistar o si bajará nuevamente.

Sin embargo, todo parece indicar que el mexicano permanecerá en la categoría en las 168 libras, categoría donde ha tenido el mayor éxito en su carrera. De ser así, podría haber una revancha contra el estadounidense en busca de recuperar los cuatro campeonatos mundiales.