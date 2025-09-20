México Deportes

Estas son las opciones que tiene Canelo Álvarez tras perder con Terence Crawford

El tapatío tomará un tiempo para pasar con su familia y después decidirá qué sigue en su carrera

Por César Márquez

Gennadiy “GGG” Golovkin y Canelo
Gennadiy “GGG” Golovkin y Canelo Álvarez se enfrentaron tres veces (REUTERS)

El pasado 13 de septiembre terminó la era de Saúl Canelo Álvarez como campeón indiscutido de las 168 libras. El tapatío perdió los cuatro cinturones de la categoría (CMB, AMB, OMB y FIB) luego de que los jueces vieran ganar a Terence Crawford de manera unánime con tarjetas 116-112, 115-113 y 115-113.

Álvarez fue dominado durante la mayoría del combate y la estrategia de tirar golpes de poder no le funcionó, pues el peleador norteamericano lo mantuvo a distancia con su potente jab, además, su movilidad dentro del ring y su mayor rapidez hicieron que fuera amplio dominador del combate de principio a fin.

Terence Crawford le da un
Terence Crawford le da un golpe al Canelo Alvarez durante la pelea por el campeonato indiscutido en Las Vegas el sábado 13 de septiembre del 2025. (AP Foto/David Becker)

¿Qué opciones tiene Canelo Álvarez tras perder con Terence Crawford?

Luego de esta dolorosa derrota, la baraja de posibles rivales para el oriundo de Guadalajara ha disminuido. Sin embargo, existen varios nombres que se encuentran en la división y que podrían medirse al jalisciense en un futuro no muy lejano.

El primer peleador es Hamzah Sheeraz, quien hace algunos días aseguró que le gustaría pelear contra Saúl, pues lo consideró uno de los mejores boxeadores. El pugilista británico derrotó de manera contundente a Edgar Berlanga el pasado 12 de julio en el Louis Armstrong Stadium de Nueva York. Sheeraz noqueó al boricua en el quinto asalto y se consolidó como el retador mandatorio del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) de peso supermediano.

Hamzah Sheeraz quiere enfrentar a
Hamzah Sheeraz quiere enfrentar a Saúl Canelo Álvarez (Imágenes de acción vía Reuters)

Cabe recordar que Berlanga también fue vencido por el jalisciense en septiembre de 2024, sin embargo, en aquella ocasión el boricua cayó por decisión unánime.

Otra de las opciones para el mexicano puede ser Christian Mbilli, quien cuenta con un récord impecable de 29-0-1, y que tendrá revancha contra Lester Martínez (19-0-1) tras el empate en la función de Canelo vs Crawford.

Finalmente, el rival más esperado para Saúl Álvarez es David Benavidez, quien siempre ha deseado subirse al ring para enfrentar al tapatío, aunque este siempre se haya negado. A pesar de que hay posibilidad del combate, el Bandera Roja se encuentra compitiendo en las 175 libras, donde es campeón mundial por parte del Consejo Mundial de Boxeo (CMB).

¿Canelo vs Crawford 2?

La opción más clara para Canelo puede ser Terence Crawford, quien parece indicar que se quedará en la división de los supermedianos luego de que renunciara a su cinturón de superwelter de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB).

Tanto el mexicano como el norteamericano no descartaron una posible revancha, pero dejaron claro que después de pasar un tiempo de descanso, decidirán qué seguirá en sus carreras boxísticas.

