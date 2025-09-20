¿Cuándo y dónde ver el Chivas vs Toluca de la jornada 9?

Chivas y Toluca se enfrentan en la jornada 9 del Apertura 2025 en el Estadio Akron. (Imagen Ilustrativa)

El duelo entre Chivas y Toluca, correspondiente a la jornada 9 del torneo Apertura 2025 de la Liga MX, se perfila como uno de los más atractivos del fin de semana.

El encuentro se disputará el sábado 20 de septiembre en el Estadio Akron, ubicado en Zapopan, Jalisco, y comenzará en punto de las 19:07 horas, tiempo del centro de México.

La transmisión será exclusiva a través de la plataforma de streaming Prime Video, por lo que los aficionados deberán contar con una suscripción activa para seguir el partido en vivo.

No habrá señal abierta ni por televisión de paga, lo que convierte a esta cobertura digital en la única vía oficial para disfrutar del enfrentamiento.

Chivas llega a este compromiso con una ligera recuperación anímica tras vencer al América en el Clásico Nacional y empatar ante Tigres en el partido pendiente de la jornada 1, reprogramado esta semana.

Chivas busca consolidar su recuperación tras vencer al América y empatar con Tigres. Imagen cuenta de X @Chivas

Aunque el equipo tapatío ha tenido un arranque irregular, con apenas dos victorias en ocho partidos, los últimos resultados han generado expectativa entre sus seguidores.

Actualmente se ubican en la posición 11 de la tabla general con ocho puntos, y buscan consolidar una racha positiva que les permita escalar posiciones y aspirar a la clasificación directa a la Liguilla.

Por su parte, Toluca se presenta como el vigente campeón del futbol mexicano y uno de los equipos más sólidos del torneo. Bajo la dirección técnica de Antonio Mohamed, los Diablos Rojos han sumado cinco triunfos, un empate y dos derrotas, colocándose en la cuarta posición con 16 unidades.

En su último partido, vencieron con autoridad al Puebla por marcador de 3-1, lo que reafirma su candidatura al bicampeonato.

Toluca llega como vigente campeón y cuarto lugar de la tabla, dirigido por Antonio Mohamed. Imagen cuenta de X @TolucaFC

El historial reciente entre ambos equipos favorece a Toluca, que se impuso 2-1 en su último enfrentamiento durante el Clausura 2025. Sin embargo, el contexto actual y la localía podrían jugar a favor del Guadalajara, que necesita sumar de a tres para mantenerse en la pelea por puestos de clasificación.

Este partido no solo representa una oportunidad para que Chivas confirme su recuperación, sino también para que Toluca refuerce su dominio en el torneo.

La jornada 9 será clave para ambos conjuntos, y el Estadio Akron promete ser escenario de un duelo intenso, con implicaciones directas en la tabla general y en el ánimo de sus respectivas aficiones.

Para los aficionados, la cita es clara: sábado 20 de septiembre, 19:07 horas, transmisión exclusiva por Prime Video. Un enfrentamiento entre tradición y actualidad que podría definir el rumbo de ambos equipos en el Apertura 2025.