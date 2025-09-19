Este es el diseño especial de playeras que usará Cruz Azul para su partido ante Juárez

Cruz Azul usará un uniforme especial en su partido ante Juárez (X@CruzAzul)

Cruz Azul se prepara para disputar una jornada más del Apertura 2025 y este fin de semana se medirá ante FC Juárez en el Estadio Olímpico Universitario. Sin embargo, para este partido la Máquina de Nicolás Larcamón no saldrá con su uniforme habitual, pues estrenará una camiseta especial.

El cuadro cementero llega como amplio favorito para el encuentro ya que se ubica dentro de los primeros lugares del campeonato. Además, la rica plantilla que tiene en comparación con la del conjunto fronterizo hace que tengan el papel preferido para el duelo.

El encuentro entre ambas escuadras está programado para este viernes 19 de septiembre a las 19:00 horas en la cancha de Ciudad Universitaria.

¿Cuál es el diseño especial de playeras que usará Cruz Azul en su partido ante Juárez?

A través de sus redes sociales, Cruz Azul dio a conocer una nueva edición en sus playeras para el partido ante Juárez. Esta será como la camiseta normal de local, aunque tendrá cambios donde aparecen los números haciendo referencia a la cultura mexicana.

“Una edición que lleva nuestra esencia. Nuestros jugadores saldrán a la cancha con números edición especial, inspirados en la cultura mexicana y en el orgullo de ser azul de por vida. Un diseño que refleja lo que somos: Orgullo que nos une”, se lee en la publicación.

En las fotos publicadas por la institución deportiva, se pueden observar las playeras con los números pintados de los colores verde, blanco y rojo con referencia a la bandera mexicana.

¿Cómo llegará Cruz Azul para su partido ante Juárez?

La racha invicta que atraviesa Cruz Azul ha llamado la atención en la presente temporada, ya que el equipo capitalino suma seis victorias consecutivas y se mantiene como el único club invicto del torneo. Actualmente, la escuadra dirigida por Larcamón se posiciona segunda en la tabla general con 20 puntos, apenas un punto detrás de Rayados de Monterrey, líderes con 21 unidades.

El último partido de los pupilos de Larcamón en la liga fue el pasado 13 de septiembre cuando se enfrentaron a Pachuca en el Estadio Hidalgo, donde lograron sacar una victoria y hacerse de los tres puntos gracias a una anotación de Gabriel “Toro” Fernández por la vía del penal al minuto 65.

La victoria no solo consolidó el buen momento que vive el conjunto de la Noria, sino que también le permitió mantener la distancia mínima respecto al primer puesto.