México Deportes

Chivas vs Tigres: ¿Cuándo, dónde y a qué hora ver el partido pendiente de la Jornada 1 de la Liga MX?

El delantero estrella del cuadro regiomontano Gignac no viajó y ambos buscan puntos clave rumbo a la clasificación directa

Por Gerardo Lezama

Guardar
El partido Chivas vs Tigres
El partido Chivas vs Tigres se juega este miércoles 17 de septiembre en el Estadio Akron, tras ser postergado por remodelaciones para el Mundial 2026.

El duelo entre Chivas y Tigres, correspondiente a la Jornada 1 del Torneo Apertura 2025, se disputará este miércoles 17 de septiembre en el Estadio Akron, en Guadalajara.

Este encuentro fue postergado al inicio del certamen debido a que el inmueble tapatío se encontraba en remodelación, como parte de los preparativos para recibir partidos del Mundial 2026, según informó la Liga MX.

El silbatazo inicial está programado para las 19:05 horas, tiempo del centro de México. La transmisión será exclusiva a través de Amazon Prime Video para el público nacional, mientras que en Estados Unidos podrá seguirse por Telemundo y Peacock.

Ambos equipos llegan con realidades distintas. Chivas, dirigido por Gabriel Milito, viene de vencer al América en el Clásico Nacional, resultado que le permitió escalar posiciones y recuperar confianza.

Tigres, por su parte, empató sin goles ante León y se mantiene en el quinto lugar de la tabla, aunque con dudas en su funcionamiento ofensivo.

Chivas llega motivado tras vencer
Chivas llega motivado tras vencer al América, mientras Tigres enfrenta dudas ofensivas y varias bajas importantes. (X / Chivas)

Una de las principales novedades es la ausencia de André-Pierre Gignac. De acuerdo con reportes oficiales, el delantero francés no viajó a Guadalajara debido a un golpe en la rodilla derecha.

Su estado físico ha sido motivo de preocupación, ya que apenas ha disputado 115 minutos en cuatro partidos del torneo. Tigres confirmó que su reincorporación dependerá de la evolución médica en los próximos días.

Además de Gignac, el conjunto regiomontano tampoco contará con Marcelo Flores, Eduardo Tercero y Vladimir Loroña. La responsabilidad ofensiva recaerá en Iván López y Ángel Correa, mientras que Chivas podría alinear a Cade Cowell si Roberto Alvarado no se recupera de las molestias sufridas ante América.

El partido entre Chivas y Tigres también tiene implicaciones en el calendario general del torneo. Al tratarse de un duelo pendiente de la Jornada 1, su resultado podría modificar la posición de ambos equipos en la tabla, especialmente en la zona media, donde la competencia por puestos de clasificación directa es cerrada.

André-Pierre Gignac no estará disponible
André-Pierre Gignac no estará disponible para Tigres por lesión en la rodilla, sumando a otras ausencias clave en el plantel regiomontano. REUTERS/Cristian De Marchena

Para Chivas, sumar tres puntos significaría acercarse al top 6 y mantener el impulso tras el Clásico. Para Tigres, una victoria consolidaría su lugar entre los mejores del torneo.

La afición rojiblanca espera una actuación sólida en casa, mientras que los universitarios buscarán responder pese a las ausencias clave.

El historial reciente favorece a los felinos, que no han perdido ante Chivas en sus últimos seis enfrentamientos. Este choque pendiente será clave para definir el rumbo de ambos clubes en la segunda mitad del Apertura 2025.

Temas Relacionados

Club ChivasClub TigresLiga MXApertura 2025mexico-deportes

Más Noticias

Topuria vuelve a mandar reto a Crawford y a Canelo Álvarez: “Te guardo un round después de él”

El peleador de la UFC ha manifestado en diversas ocasiones su deseo de pelear contra el mexicano y el estadounidense

Topuria vuelve a mandar reto

Así luce la remodelación del Estadio Azteca para su reapertura 2026; estos son los últimos avances en las gradas

Las autoridades capitalinas ya tienen una fecha considerada para realizar la ceremonia de reapertura del Coloso

Así luce la remodelación del

Quién es el exnovio futbolista de Fátima Bosch, nueva Miss Universo México

La tabasqueña tuvo una relación sentimental con una figura de un club importante de la Liga MX y de selección mexicana

Quién es el exnovio futbolista

CMLL 92 Aniversario en vivo: cartelera, a qué hora y dónde el magno evento de la lucha libre mexicana

Los accesos para la Arena México se agotaron, pero el evento podrá seguirse mediante suscripción al canal oficial de YouTube del CMLL

CMLL 92 Aniversario en vivo:

Chicharito Hernández protagoniza nuevo video barriendo en redes sociales y genera polémica

El atacante lanzó una reflexión en video y terminó barriendo, lo que generó burlas y comentarios negativos

Chicharito Hernández protagoniza nuevo video
MÁS NOTICIAS

NARCO

Procesan por segunda ocasión a

Procesan por segunda ocasión a Roberto Sandoval, exgobernador de Nayarit, por operaciones con recursos de procedencia ilícita

Quién es “El Ruso”, líder de un brazo armado del Cártel de Sinaloa por el que EEUU ofrece una recompensa de 5 mdd

De joven narco a planear una masacre: Él es “El Irving”, líder de La Unión Tepito que dominaba las drogas en CDMX

Fosa clandestina en Guanajuato: 17 cuerpos hallados, familias en vilo y la presión de los colectivos que exigen respuestas

Caen 2 presuntos traficantes en CDMX con más de 100 dosis de droga, una persona es extranjera

ENTRETENIMIENTO

La Casa de los Famosos

La Casa de los Famosos México EN VIVO hoy 16 de septiembre: sigue la tarde de los habitantes

Viajes de Alexis Ayala antes de entrar a La Casa de los Famosos 3 fueron patrocinados por su esposa, asegura Sergio Mayer

“Viva Cristo Rey” resuena en Miss Universo México con la victoria de Fátima Bosch

Lanzan fuerte insulto a Nodal en concierto de Cazzu y así reaccionó ella

Poncho reclama a Wendy Guevara por no apoyar a Aldo de Nigris: “Dalílah está fuerte, ten cuidado”

DEPORTES

Topuria vuelve a mandar reto

Topuria vuelve a mandar reto a Crawford y a Canelo Álvarez: “Te guardo un round después de él”

Así luce la remodelación del Estadio Azteca para su reapertura 2026; estos son los últimos avances en las gradas

Quién es el exnovio futbolista de Fátima Bosch, nueva Miss Universo México

CMLL 92 Aniversario en vivo: cartelera, a qué hora y dónde el magno evento de la lucha libre mexicana

Chicharito Hernández protagoniza nuevo video barriendo en redes sociales y genera polémica