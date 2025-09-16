Chivas vs Tigres: ¿Cuándo, dónde y a qué hora ver el partido pendiente de la Jornada 1 de la Liga MX?

El partido Chivas vs Tigres se juega este miércoles 17 de septiembre en el Estadio Akron, tras ser postergado por remodelaciones para el Mundial 2026.

El duelo entre Chivas y Tigres, correspondiente a la Jornada 1 del Torneo Apertura 2025, se disputará este miércoles 17 de septiembre en el Estadio Akron, en Guadalajara.

Este encuentro fue postergado al inicio del certamen debido a que el inmueble tapatío se encontraba en remodelación, como parte de los preparativos para recibir partidos del Mundial 2026, según informó la Liga MX.

El silbatazo inicial está programado para las 19:05 horas, tiempo del centro de México. La transmisión será exclusiva a través de Amazon Prime Video para el público nacional, mientras que en Estados Unidos podrá seguirse por Telemundo y Peacock.

Ambos equipos llegan con realidades distintas. Chivas, dirigido por Gabriel Milito, viene de vencer al América en el Clásico Nacional, resultado que le permitió escalar posiciones y recuperar confianza.

Tigres, por su parte, empató sin goles ante León y se mantiene en el quinto lugar de la tabla, aunque con dudas en su funcionamiento ofensivo.

Chivas llega motivado tras vencer al América, mientras Tigres enfrenta dudas ofensivas y varias bajas importantes. (X / Chivas)

Una de las principales novedades es la ausencia de André-Pierre Gignac. De acuerdo con reportes oficiales, el delantero francés no viajó a Guadalajara debido a un golpe en la rodilla derecha.

Su estado físico ha sido motivo de preocupación, ya que apenas ha disputado 115 minutos en cuatro partidos del torneo. Tigres confirmó que su reincorporación dependerá de la evolución médica en los próximos días.

Además de Gignac, el conjunto regiomontano tampoco contará con Marcelo Flores, Eduardo Tercero y Vladimir Loroña. La responsabilidad ofensiva recaerá en Iván López y Ángel Correa, mientras que Chivas podría alinear a Cade Cowell si Roberto Alvarado no se recupera de las molestias sufridas ante América.

El partido entre Chivas y Tigres también tiene implicaciones en el calendario general del torneo. Al tratarse de un duelo pendiente de la Jornada 1, su resultado podría modificar la posición de ambos equipos en la tabla, especialmente en la zona media, donde la competencia por puestos de clasificación directa es cerrada.

André-Pierre Gignac no estará disponible para Tigres por lesión en la rodilla, sumando a otras ausencias clave en el plantel regiomontano. REUTERS/Cristian De Marchena

Para Chivas, sumar tres puntos significaría acercarse al top 6 y mantener el impulso tras el Clásico. Para Tigres, una victoria consolidaría su lugar entre los mejores del torneo.

La afición rojiblanca espera una actuación sólida en casa, mientras que los universitarios buscarán responder pese a las ausencias clave.

El historial reciente favorece a los felinos, que no han perdido ante Chivas en sus últimos seis enfrentamientos. Este choque pendiente será clave para definir el rumbo de ambos clubes en la segunda mitad del Apertura 2025.