CMLL celebra la Independencia de México con tres funciones históricas en Arena México, Puebla y Guadalajara

El Consejo Mundial de Lucha Libre conmemora el Día de la Independencia este 16 de septiembre con tres funciones históricas. (Especial)

El Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL) prepara un festejo histórico para conmemorar el Día de la Independencia. El próximo martes 16 de septiembre, la empresa más longeva de este deporte organizará tres funciones en un solo día, un hecho sin precedentes en la lucha libre mexicana.

La Arena México y la Arena Puebla abrirán sus puertas a las 5:00 de la tarde, mientras que la Arena Coliseo de Guadalajara lo hará a las 8:30 de la noche, en un despliegue que busca reafirmar el lema de la empresa: “La Mejor Lucha Libre del Mundo”.

Cartelera Arena México

Místico, Máscara Dorada y Neón encabezan la cartelera de la Arena México frente a Último Guerrero, Stuka Jr. y Gran Guerrero en la lucha estelar de la noche.

Previo a la estelar, se disputará un match relámpago entre Titán y Villano III Jr., un choque que promete intensidad. En el evento especial de tríos, Felino Jr., El Cobarde e Hijo de Stuka Jr. medirán fuerzas ante Adrenalina, Fantástico y Astro Oriental.

Previo a la estelar, se disputará un match relámpago entre Titán y Villano III Jr., un choque que promete intensidad. En el evento especial de tríos, Felino Jr., El Cobarde e Hijo de Stuka Jr. medirán fuerzas ante Adrenalina, Fantástico y Astro Oriental.

La función también incluye un combate de Amazonas con Skadi y Kira frente a Olympia y Sanely, además de la participación de Fuego, Magia Blanca y Dulce Gardenia contra Calavera Jr. I, Infarto y Calavera Jr. II, y la primera lucha con Alexius, Fury Boy y Blue Shark contra Troglodita, Poseidón y Troyano.

Cartelera Arena Puebla

Volador Jr., Magnus y Rugido se medirán en la batalla estelar contra Hechicero, Ángel de Oro y Niebla Roja en la Arena Puebla.

En la semifinal destaca el mano a mano entre Atlantis Jr. y El Difunto, mientras que en el evento especial de relevos australianos, Esfinge, Star Jr. y Stigma se medirán ante Barboza, Okumura y Yutani.

En la semifinal destaca el mano a mano entre Atlantis Jr. y El Difunto, mientras que en el evento especial de relevos australianos, Esfinge, Star Jr. y Stigma se medirán ante Barboza, Okumura y Yutani.

La cartelera incluye además el duelo entre Xelhua y Rey Samuray frente a Multay y Vegas Depredador, una batalla de Amazonas con Lluvia, La Jarochita e India Sioux ante Persephone, Reyna Isis y Candela, y la lucha inicial donde Meyer y El Hijo de Centella Roja enfrentarán a El Perverso y Rencor.

Cartelera Arena Coliseo de Guadalajara

Templario, Star Black y Explosivo protagonizan la lucha estelar frente a Averno, Euforia y Zandokan Jr. en Guadalajara.

La semifinal presentará a los hermanos Panther (Blue Panther Jr., Dark Panther e Hijo de Blue Panther) contra Bárbaro Cavernario, El Terrible y El Elemental.

La semifinal presentará a los hermanos Panther (Blue Panther Jr., Dark Panther e Hijo de Blue Panther) contra Bárbaro Cavernario, El Terrible y El Elemental.

El evento especial reunirá a leyendas: Atlantis, Blue Panther y Rey Bucanero se medirán contra El Satánico, El Felino y Panterita del Ring, en un choque que rinde homenaje a la tradición de la lucha libre.

La cartelera se completa con los encuentros de Omar Brunetti, Leo y El Tapatío contra Persa, Draego y Black Boy; la lucha de Microestrellas con Periquito Sacaryas y Átomo ante Tengu y Chamuel; y el combate inicial entre Dulce Kitty y Nautica frente a Nexy y Valkyria.

Boletos a la venta

Los boletos para las tres funciones ya se encuentran disponibles en Ticketmaster y en las taquillas de cada arena. El CMLL busca así ofrecer una experiencia sin igual a los aficionados, en un día que quedará marcado en la historia de la lucha libre mexicana.