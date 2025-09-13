Óscar de la Hoya lanza su predicción para Canelo vs Crawford y advierte al mexicano: “Le va a dar una paliza”

Óscar de la Hoya lanzó su predicción para la pelea que sostendrán Saúl Canelo Álvarez y Terence Crawford (Crédito | Joe Camporeale-USA TODAY Sports)

Óscar de la Hoya lanzó su predicción para la pelea que sostendrán Saúl Canelo Álvarez y Terence Crawford este sábado 13 de septiembre en el Allegiant Stadium de Las Vegas, donde estará en disputa el campeonato indiscutido de las 168 libras.

Las expectativas del combate son altas debido a la calidad boxística que tienen ambos peleadores y es por eso que desde que se anunció la función, las múltiples opiniones de expertos comenzaron a salir. El tapatío pondrá en juego sus cuatro cinturones de la división supermediana (CMB, AMB, OMB y FIB) ante un estadounidense que tendrá que subir dos categorías de peso.

Álvarez y Crawford se han mantenido en la élite del boxeo internacional durante la última década y en esta pelea no solamente estarán en juego los campeonatos mundiales de la división, sino también el legado de cada uno, pues el ganador se consolidará como el mejor libra por libra para algunos especialistas.

Canelo Álvarez y Terence Crawford tuvieron su último careo rumbo a la pelea que sostendrán este sábado 13 de septiembre (X@Turki_alalshikh)

Óscar de la Hoya y su predicción para la pelea Canelo vs Crawford

A través de sus redes sociales, Óscar de la Hoya aseguró que Canelo tendrá la ventaja del peso, ya que Crawford subirá dos divisiones más, y señaló que si el tapatío impone esa condición podría noquear en el séptimo, octavo, noveno o décimo asalto.

“Crawford subirá dos divisiones y viene de un año de inactividad. Eso es una gran ventaja para Canelo. Si Canelo la impone probablemente pesará 190 libras dentro del ring la noche de la pelea, le doy una gran oportunidad en el séptimo, octavo, noveno y décimo asaltos para noquear a Crawford”, comentó.

Sin embargo, Golden Boy también advirtió que si el mexicano no aprovecha la ventaja de su peso, Crawford le dará una paliza como lo hizo Floyd Mayweather en 2013.

“Si no lo hace, Crawford le va a dar una paliza. Podría ser otro Mayweather vs. Canelo, cuando Mayweather solo estaba dándole una lección y haciéndolo quedar mal. Eso podría volver a suceder este sábado”, finalizó el promotor de box.

Fue el 14 de septiembre de 2013, cuando se dio el encuentro entre ambos boxeadores.

Canelo vs Crawford: una pelea por aumentar el legado

Con más de 15 años de carrera en el boxeo profesional, el oriundo de Guadalajara ha sido campeón en cuatro divisiones distintas de peso. Sin embargo, se ha consolidado firmemente en la división de las 168 libras, donde ha unificado dos veces y dominado desde 2021. A sus 35 años, cuenta con un récord casi impecable de 63 victorias (39 por la vía del nocaut), 2 derrotas y 2 empates.

Por su parte, Bud Crawford también ha conquistado cuatro divisiones diferentes, pero también ha logrado unificar en dos de ellas los cuatro títulos mundiales, algo que solo Naoya Inoue y él han conseguido. Con casi 38 años, lleva una marca perfecta de 41 victorias (31 por la vía del nocaut), 0 derrotas y 0 empates.

La comparación entre ambos pugilistas, Álvarez y Bud , resalta el nivel de exigencia y los hitos históricos que ambos han alcanzado, cada uno protagonizando capítulos esenciales para el boxeo mundial en el presente siglo.