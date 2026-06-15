Euro hoy en México: cotización de cierre del 15 de junio

En el cierre de operaciones, el euro se cotizó en 19,94 pesos mexicanos, experimentando una leve variación al alza del 0,11% respecto al precio de cierre anterior de 19,92 pesos mexicanos, según Dow Jones.

En la última semana, el euro ha registrado un descenso del -0,96%, mientras que su variación interanual se sitúa en una caída del -9,03%.

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El euro se mantiene en una tendencia positiva frente al peso mexicano, marcando su única jornada de ganancias en días recientes.

La volatilidad actual del tipo de cambio euro-peso mexicano se sitúa en 4,06%, inferior a la volatilidad de referencia del 5,75%, lo que sugiere una mayor estabilidad en este período.

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