Eddy Reynoso responde a Juan Manuel Márquez sobre las críticas hacia Canelo Álvarez: “Están ciegos”

Eddy Reynoso defiende a Canelo Álvarez de la críticas de Juan Manuel Márquez (REUTERS)

Juan Manuel Márquez y Saul Canelo Álvarez han sido dos de los boxeadores mexicanos más destacados de las últimas décadas. Sin embargo, la relación entre ambos no ha sido del todo buena debido a las constantes críticas que el Dinamita ha lanzado al tapatío.

A pesar de que Márquez ha considerado que Canelo es un buen boxeador, también ha señalado que el jalisciense ha estado protegido por los diferentes organismos del boxeo. Y es que en una reciente entrevista, Juan Manuel cuestionó el legado que ha dejado Álvarez en este deporte.

Eddy Reynoso responde a Juan Manuel Márquez sobre las críticas hacia Canelo

Durante la conferencia de prensa previa al esperado combate entre Canelo y Crawford, Eddy Reynoso defendió la trayectoria de su pupilo ante recientes críticas. Al ser consultado sobre los comentarios de Juan Manuel Márquez y otras figuras que han puesto en duda los logros del boxeador, el entrenador y líder del Canelo Team fue contundente al afirmar que los números de Saúl hablan por sí solos, remarcando que no tiene nada que probar.

“Absolutamente no tiene que hacer nada, los números hablan. Ahora la gente que está hablando y no reconoce esos números, y más siendo boxeadores, quiere decir que están ciegos o que quedaron mal”, contestó en entrenador.

Cabe recordar que hace algunos días en el canal de ProBox, Juan Manuel Márquez y Mauricio Sulaimán tuvieron un intenso debate sobre la trayectoria de Canelo. El ex campeón mundial cuestionó los tratos “especiales” que tiene el jalisciense, mientras que el dueño del organismo destacó la trayectoria que ha logrado Álvarez.

Chepo junto a su hijo Eddy han entrenado al Canelo.

Canelo concentrado en su combate ante Crawford

Por ahora, el oriundo de Guadalajara se encuentra concentrado en la pelea que sostendrá ante Terence Crawford este sábado 13 de septiembre en el Allegiant Stadium de Las Vegas, donde expondrá nuevamente sus campeonatos mundiales de la división de los supermedianos (CMB, AMB, OMB y FIB).

En el papel del combate, Álvarez parte como favorito en las apuestas debido a la diferencia de peso que hay entre él y el estadounidense. Además de que ha dominado la división (168 libras), Bud Crawford tendrá que subir dos categorías más de peso.

Canelo Álvarez y Terence Crawford se medirán este fin de semana por el campeonato indiscutido de las 168 libras (X@Turki_alalshikh)

A pesar de que la balanza parece inclinarse hacia el mexicano, el enfrentamiento no descarta el peligro que representa su oponente. Crawford, cuyo historial profesional se mantiene sin derrotas, ha construido una reputación como uno de los rivales más sólidos sobre el ring. Este dato de imbatibilidad añade expectativa a una pelea que ha concentrado la atención de los aficionados y expertos del boxeo mundial para este fin de semana.