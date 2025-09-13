México Deportes

Eddy Reynoso responde a Juan Manuel Márquez sobre las críticas hacia Canelo Álvarez: “Están ciegos”

El entrenador y líder del Canelo Team señaló que los números de su peleador hablan por sí solos

Por César Márquez

Guardar
Eddy Reynoso defiende a Canelo
Eddy Reynoso defiende a Canelo Álvarez de la críticas de Juan Manuel Márquez (REUTERS)

Juan Manuel Márquez y Saul Canelo Álvarez han sido dos de los boxeadores mexicanos más destacados de las últimas décadas. Sin embargo, la relación entre ambos no ha sido del todo buena debido a las constantes críticas que el Dinamita ha lanzado al tapatío.

A pesar de que Márquez ha considerado que Canelo es un buen boxeador, también ha señalado que el jalisciense ha estado protegido por los diferentes organismos del boxeo. Y es que en una reciente entrevista, Juan Manuel cuestionó el legado que ha dejado Álvarez en este deporte.

Juan Manuel Márquez y Saul
Juan Manuel Márquez y Saul Canelo Álvarez han sido dos de los boxeadores mexicanos más destacados de las últimas décadas. (Infobae)

Eddy Reynoso responde a Juan Manuel Márquez sobre las críticas hacia Canelo

Durante la conferencia de prensa previa al esperado combate entre Canelo y Crawford, Eddy Reynoso defendió la trayectoria de su pupilo ante recientes críticas. Al ser consultado sobre los comentarios de Juan Manuel Márquez y otras figuras que han puesto en duda los logros del boxeador, el entrenador y líder del Canelo Team fue contundente al afirmar que los números de Saúl hablan por sí solos, remarcando que no tiene nada que probar.

“Absolutamente no tiene que hacer nada, los números hablan. Ahora la gente que está hablando y no reconoce esos números, y más siendo boxeadores, quiere decir que están ciegos o que quedaron mal”, contestó en entrenador.

Cabe recordar que hace algunos días en el canal de ProBox, Juan Manuel Márquez y Mauricio Sulaimán tuvieron un intenso debate sobre la trayectoria de Canelo. El ex campeón mundial cuestionó los tratos “especiales” que tiene el jalisciense, mientras que el dueño del organismo destacó la trayectoria que ha logrado Álvarez.

Chepo junto a su hijo
Chepo junto a su hijo Eddy han entrenado al Canelo.

Canelo concentrado en su combate ante Crawford

Por ahora, el oriundo de Guadalajara se encuentra concentrado en la pelea que sostendrá ante Terence Crawford este sábado 13 de septiembre en el Allegiant Stadium de Las Vegas, donde expondrá nuevamente sus campeonatos mundiales de la división de los supermedianos (CMB, AMB, OMB y FIB).

En el papel del combate, Álvarez parte como favorito en las apuestas debido a la diferencia de peso que hay entre él y el estadounidense. Además de que ha dominado la división (168 libras), Bud Crawford tendrá que subir dos categorías más de peso.

Canelo Álvarez y Terence Crawford
Canelo Álvarez y Terence Crawford se medirán este fin de semana por el campeonato indiscutido de las 168 libras (X@Turki_alalshikh)

A pesar de que la balanza parece inclinarse hacia el mexicano, el enfrentamiento no descarta el peligro que representa su oponente. Crawford, cuyo historial profesional se mantiene sin derrotas, ha construido una reputación como uno de los rivales más sólidos sobre el ring. Este dato de imbatibilidad añade expectativa a una pelea que ha concentrado la atención de los aficionados y expertos del boxeo mundial para este fin de semana.

Temas Relacionados

Eddy ReynosoCanelo ÁlvarezSaúl Canelo ÁlvarezBoxeoJuan Manuel Márquezmexico-deportes

Más Noticias

Alertan sobre el estado de ánimo de Kevin Mier luego de sus repetidas fallas: “Algo debe estar pasando”

El guardameta colombiano ha mostrado una baja de juego en los últimos partidos

Alertan sobre el estado de

Worlds Collide Las Vegas 2025 EN VIVO: Los resultados y sorpresas del evento de WWE y AAA

La función estará plagada de estrellas del pancracio tanto de México como de Estados Unidos

Worlds Collide Las Vegas 2025

Óscar de la Hoya lanza su predicción para Canelo vs Crawford y advierte al mexicano: “Le va a dar una paliza”

El “Golden Boy” aseguró que el pugilista tapatío contará con la ventaja de su peso

Óscar de la Hoya lanza

Niño Hamburguesa no estará en Worlds Collide, fue remplazado de último momento por Laredo Kid

Pese al cambio del cartel, aficionados tanto de México como de Estados Unidos están a la expectativa del evento

Niño Hamburguesa no estará en

Terence Crawford se rinde ante Canelo Álvarez antes de su pelea este 13 de septiembre: “Soy un gran fan”

El estadounidense subirá dos divisiones de peso para retar al mexicano por el campeonato indiscutido de las 168 libras

Terence Crawford se rinde ante
MÁS NOTICIAS

NARCO

Capturan en Paraguay a Hernán

Capturan en Paraguay a Hernán Bermúdez Requena, presunto líder de La Barredora

Podría reabrirse investigación sobre la muerte de “El Mijis”, según la activista Frida Guerrera

Despliegan operativo en CDMX para trasladar a “El Choko”, presunto líder de La Chokiza

Cae en Chihuahua mujer estadounidense que transportaba arsenal de 170 cargadores y más de 600 cartuchos

Gobierno de AMLO sabía de La Barredora, asegura Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad

ENTRETENIMIENTO

La Casa de los Famosos

La Casa de los Famosos México 2025 EN VIVO: Aarón Mercury se enfrenta a ‘El Guana’ por la salvación la tarde de hoy 12 de septiembre

Mariana Echeverría ofrece 10 mil pesos a la persona que le demuestre que escondía la comida en La Casa de los Famosos México

Fans de Alexis Ayala se preocupan por su salud dentro de La Casa de los Famosos 3: “Tiene un temblor en la mano”

Top de películas imprescindibles para ver HOY en Prime Video México

Las series favoritas del público en Prime Video México

DEPORTES

Alertan sobre el estado de

Alertan sobre el estado de ánimo de Kevin Mier luego de sus repetidas fallas: “Algo debe estar pasando”

Worlds Collide Las Vegas 2025 EN VIVO: Los resultados y sorpresas del evento de WWE y AAA

Óscar de la Hoya lanza su predicción para Canelo vs Crawford y advierte al mexicano: “Le va a dar una paliza”

Niño Hamburguesa no estará en Worlds Collide, fue remplazado de último momento por Laredo Kid

Terence Crawford se rinde ante Canelo Álvarez antes de su pelea este 13 de septiembre: “Soy un gran fan”