Psycho Clown se solidariza con víctimas de explosión en Puente de la Concordia: “Dios los bendiga”

El luchador mexicano se solidarizó en redes con las familias de los fallecidos y los heridos del accidente. (Ilustración: Jesús Aviles)

La Ciudad de México vive momentos de luto tras la explosión de una pipa de gas en el Puente de la Concordia, registrada la tarde del miércoles 10 de septiembre. El trágico accidente ha dejado un saldo de al menos ocho personas fallecidas y más de 90 lesionadas, según el último reporte oficial. La magnitud del siniestro ha conmocionado a la población y provocado muestras de solidaridad en todo el país.

La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, informó que de las 94 personas lesionadas, 67 permanecen hospitalizadas: 22 en estado crítico, seis en condición grave y 39 en situación delicada. Al mismo tiempo, 19 personas ya fueron dadas de alta tras recibir atención médica. Las autoridades continúan trabajando en la identificación de las víctimas mortales y en el acompañamiento a sus familias.

CIUDAD DE MÉXICO, 10SEPTIEMBTE2025.- Daños tras la explosión de una pipa de gas en el bajo puente de Puente de la Concordia y Calzada Zaragoza que dejó como saldo más de cincuenta personas lesionadas y decenas de autos calcinados. FOTO: AGENCIA CUARTOSCURO.COM

El dolor causado por la tragedia trascendió incluso el ámbito deportivo y artístico. Uno de los mensajes más destacados fue el del luchador mexicano de la AAA & WWE, Psycho Clown, quien utilizó sus redes sociales para solidarizarse con las víctimas.

“Hoy pido a Dios en oración por quienes resultaron heridos y por las personas que desgraciadamente perdieron la vida en la tragedia de ayer en el Estado de México”, escribió en su cuenta de X.En otro mensaje, agregó: “Descanse en paz quienes partieron y pronta recuperación a quienes siguen en lucha, estamos con ustedes... México orando por su salud. Abrazo fuerte a sus familias. Dios los bendiga”.

Mensaje del luchador de la AAA & WWE a las victimas de la explosión de la pipa de gas en el Puente de la Concordia.

Las palabras del gladiador fueron replicadas y comentadas por cientos de usuarios, entre ellos aficionados de otros países que se sumaron a las muestras de apoyo hacia los afectados. Su mensaje se convirtió en una expresión del sentir colectivo de tristeza y esperanza de que los heridos logren salir adelante.

Las autoridades de la Ciudad de México y del Estado de México han intensificado las labores de investigación para esclarecer las causas de la explosión y brindar atención a las víctimas. El trágico suceso, uno de los más graves de los últimos meses en la capital, refleja la urgencia de reforzar las medidas de seguridad en el manejo y transporte de gas, a fin de evitar que un accidente como este vuelva a repetirse.