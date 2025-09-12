Canelo Álvarez vs Terence Crawford: cómo llegan a la pelea del 13 de septiembre en Las Vegas

Canelo Álvarez y Terence Crawford tuvieron su último careo rumbo a la pelea que sostendrán este sábado 13 de septiembre (X@Turki_alalshikh)

Este sábado 13 de septiembre, el Allegiant Stadium de Las Vegas será testigo de una de las peleas más esperadas del año. Canelo Álvarez y Terence Crawford se subirán al ring para combatir por el título absoluto de las 168 libras en una noche que marcará la trayectoria de ambos pugilistas.

Esta pelea representa uno de los mayores retos para ambos peleadores, Canelo defenderá nuevamente sus cinturones de la división (CMB, AMB, OMB y FIB) ante Crawford que se ha consolidado en categorías inferiores y que además, marcha invicto.

Por su parte, aunque Bud no pondrá ningún título en juego, tendrá que subir dos divisiones más de peso, retando así a cualquier pronóstico en contra. Sin embargo, ganar para el estadounidense no será nada fácil ya que enfrente tendrá a un peleador más grande y que se ha convertido en el mejor de la división de los supermedianos.

Canelo Álvarez y Terence Crawford se medirán este fin de semana por el campeonato indiscutido de las 168 libras (X@Turki_alalshikh)

¿Cómo llegan Canelo Álvarez y Terence Crawford a la pelea del 13 de septiembre en Las Vegas?

Saúl Álvarez llegará a la pelea con una racha positiva de 6 victorias conseguidas de manera consecutiva, esto tras la derrota que sufrió ante Dmitry Bivol en 2022. Luego de ese momento, el oriundo de Guadalajara, Jalisco, ha podido vencer a grandes contrincantes como Gennadiy Golovkin, John Ryder, Jermell Charlo, Jaime Munguía, Edgar Berlanga y William Scull.

A pesar de esto, su última pelea contra William Scull que se realizó en mayo pasado en Arabia Saudita, dejó insatisfechos a sus seguidores, pues la poca cantidad de golpes que hubo y el estilo “corredor” del cubano hicieron una función aburrida. A pesar de esto, Álvarez logró imponerse por la vía de la decisión unánime y recuperó su título de la FIB para unificar por segunda vez en su historia.

Canelo Álvarez confiesa si compraría al Atlas (X@Canelo)

Por su parte, Terence Crawford llegará a este combate con una inactividad de más de un año. El estadounidense tuvo su última pelea en agosto de 2024 cuando subió de peso para enfrentar a Israil Madrimov por el campeonato de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) de las 154 libras. Aquella noche, Bud logró conquistar cinturones mundiales en cuatro divisiones distintas tras imponerse ante el uzbeko por decisión unánime.

Canelo de 35 años buscará sumar una victoria más a su récord de 63 triunfos (39 por la vía del nocaut), 2 empates y 2 derrotas. Mientras que Crawford de casi 38 años, tratará de mantener su marca perfecta de 41 peleas ganadas, 31 de ellas por la vía del nocaut.

Terence Crawford subirá dos divisiones de peso para retar a Canelo Álvarez por el campeonato indiscutido de las 168 libras (X@Turki_alalshikh)

Canelo vs Crawford: pesaje superado rumbo a la pelea

Por la mañana, ambos boxeadores registraron 76 kilogramos (167,5 libras) en el pesaje privado, cumpliendo con lo exigido por el reglamento y asegurando así su participación en el combate programado para mañana en el estadio de los Raiders.

Mientras que en el día de ayer en lo que fue su último careo, los dos pugilistas se presentaron con una actitud más serena en comparación con encuentros anteriores. Durante el evento se observó que ambos lucieron tranquilos y, al cierre del mismo, el mexicano realizó un breve baile aportando un momento distendido antes de la tensión de la pelea.