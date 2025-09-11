México Deportes

¿Dónde y a qué hora ver el juego 2 de la Serie del Rey entre los Diablos Rojos de México y los Charros de Jalisco?

Los Pingos se llevaron la primera victoria y buscarán hacer valer la localía en el estadio Alfredo Harp Helú

Por Gerardo Lezama

La Serie del Rey 2025
La Serie del Rey 2025 de la LMB enfrenta a Diablos Rojos y Charros de Jalisco en el Estadio Alfredo Harp Helú.

La Serie del Rey 2025 de la Liga Mexicana de Beisbol (LMB) continúa este jueves 11 de septiembre con el segundo enfrentamiento entre los Diablos Rojos del México y los Charros de Jalisco.

El juego se disputará en el Estadio Alfredo Harp Helú, ubicado en la Ciudad de México, y comenzará en punto de las 19:00 horas, tiempo del centro del país.

Para quienes no puedan asistir al estadio, la transmisión estará disponible en múltiples plataformas. En televisión de paga, el encuentro podrá seguirse a través de ESPN, Fox Sports 2, TVC Deportes, AYM Sports y Hi Sports.

El segundo juego de la
El segundo juego de la Serie del Rey será clave para definir la ventaja entre Diablos Rojos y Charros. Imagen cuenta de X @DiablosRojosMX

En televisión abierta, Canal 6 y Once ofrecerán cobertura del partido. También habrá opciones vía streaming como LMB TV, Disney+, Fox Sports Premium, Claro Sports (YouTube), Prime Video, Caliente TV y Diablos Comunicaciones.

Los lanzadores anunciados para este segundo duelo son Justin Courtney por parte de los Diablos Rojos y Zac Grotz por los Charros, quien curiosamente jugó esta misma temporada con el equipo escarlata.

El resultado de este juego será clave para definir el rumbo de la serie, que podría trasladarse a Guadalajara con ventaja para los capitalinos o con empate en la contienda.

Los Diablos se llevaron la primera victoria de la Serie del Rey

En el juego inaugural, disputado el miércoles 10 de septiembre en el mismo escenario, los Diablos Rojos se impusieron con autoridad por marcador de 8-4.

Desde las primeras dos entradas, el equipo local mostró su poder ofensivo al acumular siete carreras, aprovechando la labor del abridor Ricardo Pinto, quien dominó desde la lomita.

Diablos Rojos ganó el primer
Diablos Rojos ganó el primer juego 8-4 y busca acercarse a su título número 18 en la LMB. Imagen cuenta de X @DiablosRojosMX

En contraste, Luis Payán, pitcher de los Charros, fue relevado antes de completar dos entradas debido a la ofensiva rival.

Durante el segundo tercio del encuentro, el bullpen de Jalisco logró contener parcialmente a los escarlatas, pero no fue suficiente para revertir el marcador.

En la novena entrada, el jardinero Julián Ornelas protagonizó una jugada destacada al robar un cuadrangular, aunque el esfuerzo no alcanzó para cambiar el destino del partido.

Con esta victoria, los Diablos Rojos mantienen su racha positiva en juegos inaugurales de Serie del Rey, sumando tres años consecutivos con triunfo en el primer duelo.

El equipo capitalino busca ahora acercarse a su título número 18 en la LMB y consolidar el camino hacia el bicampeonato.

El Estadio Alfredo Harp Helú
El Estadio Alfredo Harp Helú registrará lleno total para el segundo partido de la Serie del Rey. Imagen cuenta de X @DiablosRojosMX

En su cuenta oficial de X, los Diablos Rojos del México anunciaron que el Estadio Alfredo Harp Helú registrará un lleno total para el juego 2, confirmando el cartel de “Sold Out” horas antes del inicio del partido.

La afición escarlata respondió con entusiasmo, agotando las entradas disponibles y garantizando un ambiente de máxima intensidad para este segundo capítulo de la Serie del Rey.

