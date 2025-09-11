Apertura 2025: qué partidos de la jornada 8 serán transmitidos por televisión abierta

La jornada 8 del Apertura 2025 se reanudará esta semana (X@LigaBBVAMX)

La Liga MX regresará este fin de semana luego de la pausa que tuvo debido a la fecha FIFA, y como es costumbre habrá algunos partidos que serán transmitidos por televisión abierta, otros por TV privada o por las plataformas streaming. Esta tendencia, establecida en los últimos torneos, busca satisfacer a una amplia audiencia aunque con la limitante de la fragmentación de derechos televisivos entre diversas empresas.

La jornada número 8 del Apertura 2025 la abrirá el viernes 12 de septiembre Necaxa y Juárez, ambos equipos se medirán en el Estadio Victoria de Aguascalientes a las 19:00 horas. Posteriormente Mazatlán y Pumas continuarán con la fecha, mientras que el resto de los equipos jugará el sábado 13 y domingo 14 del mismo mes.

Soccer Football - Liga MX - Pumas UNAM v Atlas - Estadio Olimpico Universitario, Mexico City, Mexico - August 31, 2025 Pumas UNAM's Nathan Silva in action with Atlas' Victor Rios REUTERS/Eloisa Sanchez

¿Qué partidos de la jornada 8 del Apertura 2025 serán transmitidos por televisión abierta?

Los partidos de la jornada 8 del Apertura 2025 que serán transmitidos por televisión abierta serán el de Mazatlán vs Puebla, Tigres vs León y América vs Chivas. El resto de los encuentros se podrá sintonizar por las plataformas streaming como Tubi, Caliente TV, VíX Premium, Disney + o por TV de paga en ESPN.

Necaxa vs Juárez | viernes 12 de septiembre a las 19:00 horas | Claro Sports y ViX Premium.

Mazatlán vs Pumas | viernes 12 de septiembre a las 21:00 horas | Azteca 7, Caliente TV y Tubi.

Pachuca vs Cruz Azul | sábado 13 de septiembre a las 17:00 horas | Fox en Caliente TV.

Tigres vs León | sábado 13 de septiembre a las 19:00 horas | Azteca 7, Fox y Caliente TV.

Atlas vs Santos | sábado 13 de septiembre a las 19:00 horas | ViX Premium.

Toluca vs Puebla | sábado 13 de septiembre a las 21:00 horas | Fox en Caliente TV.

América vs Chivas | sábado 13 de septiembre a las 21:15 horas | Canal 5 y TUDN.

Querétaro vs Monterrey | domingo 14 de septiembre a las 17:00 horas | Fox en Caliente TV.

Atlético San Luis vs Tijuana | domingo 14 de septiembre a las 19:00 horas | ESPN y Disney +.

El Clausura 2025 comienza este fin de semana y estos partidos serán transmitidos por TV abierta (X@LigaBBVAMX)

¿Cómo va el Apertura 2025 hasta el momento?

El arranque del torneo ha tenido a Rayados de Monterrey en el centro de las miradas, pues tras siete jornadas disputadas, lidera la tabla con 18 puntos. Inmediatamente detrás se encuentran América y Cruz Azul, cada uno con 17 unidades, consolidando una de las disputas más cerradas en la parte alta de la clasificación.

Por otro lado, la situación es dramáticamente distinta para Chivas, Querétaro y Puebla, que se ubican en los últimos puestos. Estos tres equipos apenas han conseguido 4 puntos, resultado obtenido con una sola victoria y un empate en lo que va del campeonato.