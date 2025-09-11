México Deportes

Apertura 2025: qué partidos de la jornada 8 serán transmitidos por televisión abierta

Serán tres encuentros los que se podrán sintonizar por televisión gratuita durante la octava fecha del campeonato

Por César Márquez

Guardar
La jornada 8 del Apertura
La jornada 8 del Apertura 2025 se reanudará esta semana (X@LigaBBVAMX)

La Liga MX regresará este fin de semana luego de la pausa que tuvo debido a la fecha FIFA, y como es costumbre habrá algunos partidos que serán transmitidos por televisión abierta, otros por TV privada o por las plataformas streaming. Esta tendencia, establecida en los últimos torneos, busca satisfacer a una amplia audiencia aunque con la limitante de la fragmentación de derechos televisivos entre diversas empresas.

La jornada número 8 del Apertura 2025 la abrirá el viernes 12 de septiembre Necaxa y Juárez, ambos equipos se medirán en el Estadio Victoria de Aguascalientes a las 19:00 horas. Posteriormente Mazatlán y Pumas continuarán con la fecha, mientras que el resto de los equipos jugará el sábado 13 y domingo 14 del mismo mes.

Soccer Football - Liga MX
Soccer Football - Liga MX - Pumas UNAM v Atlas - Estadio Olimpico Universitario, Mexico City, Mexico - August 31, 2025 Pumas UNAM's Nathan Silva in action with Atlas' Victor Rios REUTERS/Eloisa Sanchez

¿Qué partidos de la jornada 8 del Apertura 2025 serán transmitidos por televisión abierta?

Los partidos de la jornada 8 del Apertura 2025 que serán transmitidos por televisión abierta serán el de Mazatlán vs Puebla, Tigres vs León y América vs Chivas. El resto de los encuentros se podrá sintonizar por las plataformas streaming como Tubi, Caliente TV, VíX Premium, Disney + o por TV de paga en ESPN.

  • Necaxa vs Juárez | viernes 12 de septiembre a las 19:00 horas | Claro Sports y ViX Premium.
  • Mazatlán vs Pumas | viernes 12 de septiembre a las 21:00 horas | Azteca 7, Caliente TV y Tubi.
  • Pachuca vs Cruz Azul | sábado 13 de septiembre a las 17:00 horas | Fox en Caliente TV.
  • Tigres vs León | sábado 13 de septiembre a las 19:00 horas | Azteca 7, Fox y Caliente TV.
  • Atlas vs Santos | sábado 13 de septiembre a las 19:00 horas | ViX Premium.
  • Toluca vs Puebla | sábado 13 de septiembre a las 21:00 horas | Fox en Caliente TV.
  • América vs Chivas | sábado 13 de septiembre a las 21:15 horas | Canal 5 y TUDN.
  • Querétaro vs Monterrey | domingo 14 de septiembre a las 17:00 horas | Fox en Caliente TV.
  • Atlético San Luis vs Tijuana | domingo 14 de septiembre a las 19:00 horas | ESPN y Disney +.
El Clausura 2025 comienza este
El Clausura 2025 comienza este fin de semana y estos partidos serán transmitidos por TV abierta (X@LigaBBVAMX)

¿Cómo va el Apertura 2025 hasta el momento?

El arranque del torneo ha tenido a Rayados de Monterrey en el centro de las miradas, pues tras siete jornadas disputadas, lidera la tabla con 18 puntos. Inmediatamente detrás se encuentran América y Cruz Azul, cada uno con 17 unidades, consolidando una de las disputas más cerradas en la parte alta de la clasificación.

Por otro lado, la situación es dramáticamente distinta para Chivas, Querétaro y Puebla, que se ubican en los últimos puestos. Estos tres equipos apenas han conseguido 4 puntos, resultado obtenido con una sola victoria y un empate en lo que va del campeonato.

Temas Relacionados

Liga MXApertura 2025Jornada 8Televisión abiertaPlataformas streamingStreamingTelevisión de pagamexico-deportes

Más Noticias

Este es el récord que André Jardine, técnico del América, busca preservar ante Chivas en la Liga MX

Ocho enfrentamientos y cero derrotas mantiene el estratega brasileño dentro del torneo local contra su acérrimo rival

Este es el récord que

Canelo Álvarez aclara qué pasó con la transmisión de su pelea contra Crawford en tv abierta: “Fue un error”

El tapatío evidenció su inconformidad ante la adquisición exclusiva de Netflix para la pelea del 13 de septiembre

Canelo Álvarez aclara qué pasó

Sultanes de Monterrey anuncia la salida de Roberto Kelly como su manager

El club regiomontano cerró el ciclo del estratega panameño tras seis temporadas, luego de quedar fuera de la Serie del Rey

Sultanes de Monterrey anuncia la

Filtran la razón por la que Álvaro Morales saldrá de ESPN después de 20 años de trayectoria

El polémico comentarista dejaría sus programas de debate, el “Brujo” iniciaría una nueva etapa en la tv deportiva

Filtran la razón por la

Cuándo y contra quién debutará Cruz Azul en la Copa Intercontinental 2025

El cuadro mexicano consiguió su pase al torneo internacional luego de ganar la edición pasada de la Concacaf Champions Cup

Cuándo y contra quién debutará
MÁS NOTICIAS

NARCO

Guatemala entrega a EEUU a

Guatemala entrega a EEUU a “Gordo”, presunto coordinador de cocaína para el Cártel de Sinaloa

Balacera afuera de dos planteles escolares provoca pánico en Tijuana: alumnos y personal docente fueron evacuados

Crisis, restos humanos y el secuestro de Ramón Valencia cancelan fiestas patrias en Coxquihui, Veracruz

Fiscalía de Sinaloa ya investiga el asesinato de reo en penal de Ahome

Capturan a tres integrantes de La Unión Tepito presuntamente dedicados a la venta de droga y extorsiones en CDMX

ENTRETENIMIENTO

Mauricio Herrera usa andadera a

Mauricio Herrera usa andadera a sus 91 años y sigue trabajando: “No puedo dejar la actuación”

La Casa de los Famosos México 2025 EN VIVO: cuarto noche podría nominar a uno de sus integrantes la tarde de hoy 10 de septiembre

Jorge Medina y Josi Cuen, exintegrantes de La Arrolladora Banda El Limón, entrarán a La Casa de los Famosos México

Ivonne Montero reacciona a las críticas por su romance con un policía 11 años menor

Majo Aguilar sorprende con colaboración junto a Inspector y surgen comparaciones con Ángela Aguilar: “Ella sí canta y sin gritar”

DEPORTES

Este es el récord que

Este es el récord que André Jardine, técnico del América, busca preservar ante Chivas en la Liga MX

Canelo Álvarez aclara qué pasó con la transmisión de su pelea contra Crawford en tv abierta: “Fue un error”

Sultanes de Monterrey anuncia la salida de Roberto Kelly como su manager

Filtran la razón por la que Álvaro Morales saldrá de ESPN después de 20 años de trayectoria

Cuándo y contra quién debutará Cruz Azul en la Copa Intercontinental 2025