Por qué César Montes no jugó con la selección mexicana en el amistoso contra Corea del Sur (Jerome Miron-Imagn Images)

La selección mexicana se enfrentó a Corea del Sur este martes 9 de septiembre como parte del segundo partido amistoso de la fecha FIFA, a pocas horas de que se llevara a cabo el juego en Nashville, Javier Aguirre tuvo que reajustar su alineación.

Con la ausencia de Edson Álvarez por lesión, el Tri sumó una baja más, pero en esta ocasión no se trató de un tema físico, sino que fue por imposición del reglamento de la FIFA. En consecuencia, el equipo mexicano se vio perjudicado por los nuevos reglamentos de la Federación Internacional, así que obligaron al Vasco a dejar fuera a César Montes.

En redes sociales cuestionaron la razón por la que el Cachorro no fue considerado para este duelo de preparación de cara al Mundial 2026. Una vez que inició el partido se reveló la razón por la que no pudo jugar.

¿Por qué César Montes fue baja en el México vs Corea del Sur?

César Montes acumulaba una tarjeta roja ( David Gonzales-Imagn Images)

La ausencia de César Montes en el amistoso entre la selección mexicana y Corea del Sur se debió a una suspensión impuesta por la FIFA, tras la expulsión del defensor en el partido anterior frente a Japón.

Aguirre se enteró que Montes no podría jugar, así que se vio obligado a hacer ajustes de último instante. La Federación Mexicana de Futbol (FMF) recibió la notificación oficial pocas horas antes del encuentro en Nashville, Tennessee, par el cumplimiento de una nueva normativa internacional vigente desde el 1 de julio de 2025.

El defensa del Lokomotiv de Moscú fue expulsado en los minutos finales del duelo ante Japón en Oakland, California. La jugada que originó la sanción ocurrió cuando el futbolista mexicano cortó un contragolpe asiático, en una acción que inicialmente se sancionó con tarjeta amarilla. Tras la revisión del VAR, el árbitro modificó su decisión y mostró la tarjeta roja, lo que derivó en la suspensión automática.

Aguirre se enteró que Montes no podría jugar, así que se vio obligado a hacer ajustes de último instante ( IMAGN IMAGES/Mark J. Rebilas)

La notificación de la FIFA sobre la sanción de César Montes llegó el mismo día del partido contra Corea del Sur, lo que generó incertidumbre en el cuerpo técnico y la afición. Según información de TUDN, la confusión inicial se debió a que, antes de la modificación reglamentaria, las expulsiones en partidos amistosos no acarreaban sanciones para los jugadores.

Sin embargo, la circular emitida por la FIFA en julio de 2025 estableció que “cualquier jugador u oficial del plantel que reciba una tarjeta roja se perderá el siguiente partido de su equipo. Además, se podrán imponer sanciones adicionales, como una suspensión adicional o una multa”.

Desde la entrada en vigor de la nueva norma, la suspensión debe cumplirse en el siguiente compromiso, sin importar si se trata de un amistoso o un partido oficial. La baja de Montes se sumó a la ausencia de Edson Álvarez, quien no pudo participar en el encuentro ante Corea del Sur debido a una lesión. Estas dos ausencias obligaron al cuerpo técnico a realizar ajustes en la alineación para el último amistoso de la Fecha FIFA.