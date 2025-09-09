México Deportes

Violencia en el futbol amateur: pelea en FutCenter Terranova, Jalisco termina con sanciones y consecuencias legales

Un video mostró la brutal golpiza del equipo Newcastle contra Niupi, lo que desató medidas legales y deportivas

Por Jesús F. Beltrán

Los futbolistas sufrieron golpes y cortes, pero se reportan estables después del ataque de sus rivales. (X / @JaliscoRojo_)

El futbol amateur en Guadalajara vivió un episodio lamentable el pasado sábado, cuando un partido en el FutCenter Terranova terminó en una brutal agresión por parte del equipo perdedor, Newcastle, contra sus rivales de Niupi. El incidente, registrado en video y difundido en redes sociales, desató indignación entre la afición y llevó a los organizadores a tomar medidas ejemplares.

En las imágenes se observa cómo varios jugadores de Newcastle, junto con algunos espectadores, agreden a integrantes del equipo Niupi tras concluir el encuentro. La escena más impactante muestra a cuatro personas golpeando por la espalda a un jugador, quien terminó en el suelo recibiendo patadas y puñetazos.

Medidas disciplinarias inmediatas

La administración confirmó que los jugadores de Newcastle no podrán participar en ninguna de sus ligas.
La administración confirmó que los jugadores de Newcastle no podrán participar en ninguna de sus ligas.

Ante la violencia, FutCenter Terranova emitió un comunicado oficial en el que condenó los hechos y anunció la expulsión definitiva del equipo Newcastle de todas sus ligas, además de un veto extensivo en otros torneos de la ciudad.

“Siempre será nuestra prioridad velar por la seguridad de todos los jugadores y del público en general. Por lo anterior, todos los miembros del equipo Newcastle serán dados de baja de forma definitiva de todas las ligas que se llevan a cabo en nuestras instalaciones. Adicionalmente, nos vemos en la necesidad de boletinar a los integrantes del equipo y a algunos de sus acompañantes en las ligas más relevantes de la ciudad”, señaló el comunicado.

Posibles consecuencias legales

El incidente ha encendido el debate sobre la seguridad y el control en las ligas locales. (X / @JaliscoRojo_)

La administración del complejo deportivo informó que el caso fue notificado a la Policía Municipal y al Ministerio Público, quienes ya cuentan con videos y testimonios de los hechos. El propio FutCenter aseguró que está cooperando al 100 % con las investigaciones para deslindar responsabilidades.

“En este caso, los hechos superan las penalizaciones internas del complejo y, hasta donde sabemos, se perseguirá a los responsables hasta las últimas consecuencias legales”, puntualizó la directiva.

Estado de salud de los agredidos

Afortunadamente, los jugadores de Niupi que fueron atacados no presentan lesiones graves. De acuerdo con el reporte oficial, sufrieron contusiones y cortes superficiales, pero se encuentran fuera de peligro.

“FutCenter Terranova dará seguimiento a la evolución física de los afectados”, agregó la administración, destacando que su prioridad será garantizar la seguridad de los deportistas que participan en sus competencias.

FutCenter Terranova informó que los jugadores del equipo agredido están fuera de peligro y que los responsables ya fueron identificados Crédito: X / @Jaliscorojo_

Un llamado contra la violencia en el deporte

El incidente ha generado debate sobre la violencia en el futbol amateur, donde la pasión y la competitividad, en ocasiones, desembocan en conflictos físicos. La respuesta firme de las autoridades deportivas busca sentar un precedente y recordar que este tipo de conductas no serán toleradas.

Con la expulsión y veto del equipo Newcastle, FutCenter Terranova y las ligas locales reafirman su compromiso de promover un ambiente de respeto y sana competencia, en el que la seguridad y el juego limpio estén por encima de cualquier resultado deportivo.

Temas Relacionados

Futbol AmateurFutCenterTerranovaJaliscoviralmexico-virales

