Selección mexicana podría jugar en Ciudad Universitaria en su preparación de cara al Mundial 2026

La selección mexicana podría jugar en el Estadio Olímpico Universitario (REUTERS/Eloisa Sánchez)

La selección mexicana se prepara para enfrentarse a Corea del Sur como parte de los duelos amistosos de la fecha FIFA de septiembre, el conjunto de Javier Aguirre buscará rescatar estos duelos de preparación con una victoria tras el empate a ceros con Japón.

En menos de un año, el Tri estará protagonizando la inauguración de la Copa Mundial 2026 en el Estadio Azteca, por lo que estos juegos han tomado más relevancia en la agenda del Vasco Aguirre, pues permitirán que el entrenador y cuerpo técnico defina a los jugadores que representarán al país.

Antes de que termine el 2025, el Tricolor tiene dos fechas más de partidos amistosos. Y, el equipo azteca volvería a México para jugar estos duelos y uno de los estadios que apunta para albergar a la selección mexicana sería el Estadio Olímpico Universitario de los Pumas de la UNAM.

¿La selección mexicana se muda a CU?

El Tri podría jugar en CU para la fecha FIFA de noviembre (X/ @miseleccionmxEN)

Para los partidos de la fecha FIFA de noviembre, el Tricolor podría jugar como local en el estadio de Pumas, de acuerdo con lo que reveló Fernando Cevallos de FOX. De acuerdo con el periodista deportivo, la Federación Mexicana de Futbol (FMF) estaría considerando que México dispute un partido como local en la capital.

Y para ello, la opción que estarían considerando sería el Olímpico Universitario. Aunque aún no se conocen los rivales para ese mes, Cevallos adelantó que los rivales serían Uruguay y Paraguay.

“Paraguay, que va a ser el otro rival en esa fecha FIFA, es muy probable, no se va a jugar en Monterrey, que se juegue en CU, se está evaluando y es muy probable”, compartió en un programa de FOX.

La selección mexicana analiza la posibilidad de jugar en CU (Kirby Lee-Imagn Images/ REUTERS)

Por otra parte, descartó que la Selección Nacional de México pueda jugar en Monterrey (otra sede mundialista) debido a temas comerciales, por ello la opción que tendrían en el radar sería jugar al sur de la CDMX en el Olímpico 68.

“Lo de Monterrey se cayó por tema de patrocinadores, concreto por el banco. Parece que va a ser CU y sería Paraguay en CU”, precisó. Sin embargo, hasta el momento la FMF no ha compartido alguna información oficial sobre los siguientes duelos de preparación de cara al Mundial 2026.