Así fue la fuerte lesión que le podría costar su lugar en WWE Worlds Collide: Las Vegas a Octagón Jr.

El luchador mexicano fue retirado en camilla tras un impacto de Pagano y su participación en Las Vegas está en duda

Por Jesús F. Beltrán

El enmascarado sufrió un fuerte
El enmascarado sufrió un fuerte golpe en el cuello y hombro durante un combate en México y podría quedar fuera del evento internacional.

La lucha libre mundial se encuentra en vilo tras la lesión sufrida por Octagón Jr., una de las figuras mexicanas con mayor proyección internacional. El enmascarado resultó lastimado durante un evento de AAA, lo que pone en duda su participación en la esperada lucha de relevos australianos 4 vs 4 de WWE Worlds Collide: Las Vegas, programada para este viernes 12 de septiembre.

El accidente ocurrió el pasado fin de semana, cuando Octagón Jr. hizo equipo con Laredo Kid para enfrentarse a Pagano y Psycho Clown. El combate, de alta intensidad y con constantes lances aéreos, tuvo un giro inesperado en sus momentos finales.

Pagano, conocido por su estilo extremo y arriesgado, se lanzó desde las cuerdas con un movimiento que terminó impactando con fuerza cerca del hombro y cuello de Octagón Jr. El golpe dejó al gladiador en evidente estado de dolor, obligando a los réferis a detener la acción y solicitar atención médica inmediata.

La exhibición Lucha Showcase rendirá
La exhibición Lucha Showcase rendirá homenaje a la tradición aérea y colorida de la lucha libre mexicana con ocho luchadores destacados. (Captura de Pantalla)

En cuestión de segundos, el personal de asistencia realizó la señal de la “X”, un código ampliamente reconocido en la lucha libre para indicar que un luchador presenta una lesión significativa. El ambiente en la arena cambió de la emoción a la preocupación, mientras los aficionados observaban cómo el luchador era retirado en camilla.

Octagón Jr., quien ha consolidado su carrera tanto en México como en presentaciones internacionales, veía en WWE Worlds Collide una oportunidad única de mostrar su talento frente a una audiencia global y reforzar su camino hacia los escenarios más importantes de la lucha libre. Su inclusión en la cartelera de Las Vegas, dentro de la modalidad de relevos australianos, era uno de los atractivos principales para la afición latina.

Hasta el momento, la empresa no ha confirmado si Octagón Jr. podrá cumplir con el compromiso. Los médicos se encuentran evaluando la gravedad de la lesión en la zona cervical y del hombro, lo que determinará si estará en condiciones de competir. En caso de que se confirme su baja, la promotora tendría que anunciar un reemplazo de último minuto, lo que modificaría el cartel original.

