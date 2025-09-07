México Deportes

Charros vs Diablos: dónde y cuándo ver el primer juego de la Serie del Rey de la LMB

CDMX y Jalisco encenderán el diamante con una de las finales más esperadas de los últimos años

Por Mariana Campos

Los tapatíos quieren dar la
Los tapatíos quieren dar la sorpresa este año y buscan eliminar a los favoritos para coronarse. (Especial)

Este fin de semana se definió quiénes serán los invitados a la Serie del Rey que definirá qué equipo se consagrará como el mejor de la Liga Mexicana de Béisbol (LMB). Tras dos llaves complicadas, los Charros de Jalisco y los Diablos del México demostraron por qué son considerados como equipos top en el campeonato nacional y esperan darle a los fanáticos de este deporte un enfrentamiento histórico.

La temporada 2025 se encuentra a escasos días de concluir, sin embargo, primero debe definirse al vencedor absoluto entre la división del norte y del sur en donde se verá un duelo que no solo traerá a jugadores espectaculares y un duelo de tácticas interesante, sino también la rivalidad entre dos estados importantes de la República Mexicana.

¿Cómo llegaron los equipos a la final?

Tanto Charros como Diablos demostraron que tienen los argumentos deportivos para competir por la gloria pues enfrentaron a los Sultanes de Monterrey y a los Piratas de Campeche, respectivamente, dos de los conjuntos más temidos de la actual campaña.

Los tapatíos llegaron a la final de zona con el papel de víctimas pues se esperaba que los regiomontanos pudieran volver a representar al norte del país con el rooster de lujo que presentaron para la actual campaña. Aunado a ello, durante la temporada regular los Sultanes se destacaron por ser el mejor equipo con 55 triunfos contra los 46 de sus rivales, los que los hacía posicionarse como los favoritos.

No obstante, los errores de los regios les costaron caro y los jaliscienses aprovecharon para ganar el sexto partido de la serie con un contundente 6-4 en extra innings haciendo una participación histórica pues solo permitieron una derrota. Así fue la serie de los Charros:

  • Partido 1: Sultanes 9 - Charros 10
  • Partido 2: Sultanes 3 - Charros 6
  • Partido 3: Charros 1- Sultanes 3
  • Partido 4: Charros 6 - Sultanes 4
  • Partido 5: Charros 6 - Sultanes 4
Charros de Jalisco regresa a
Charros de Jalisco regresa a la Serie del Rey tras vencer a Sultanes de Monterrey. Imágenes cuenta de X @charrosbeisbol

Diablos, por su parte, se posicionó como el equipo más ganador de toda la Liga Mexicana del Pacífico al conseguir 63 victorias a lo largo de la temporada. Mientras que los Piratas de Culiacán quedaron en la tercera posición de la zona sur con 47 partidos ganados.

En esta serie, los equipos tuvieron que irse hasta el sexto partido luego de un inicio peleado por ambas partes en donde lograron alcanzarse hasta en cuatro ocasiones obligando a llevar la serie casi hasta el tope. Así fue como los capitalinos lograron avanzar a la Serie del Rey:

  • Partido 1: Piratas 4 - Diablos 2
  • Partido 2: Diablos 6 - Piratas 4
  • Partido 3: Diablos 2 - Piratas 5
  • Partido 4: Diablos 7 - Piratas 5
  • Partido 5: Diablos 5 - Piratas 4
  • Partido 6: Piratas 6 - Diablos 12
El equipo de la CDMX
El equipo de la CDMX busca un nuevo campeonato. (X / @DiablosRojosMX)

¿Dónde y cuándo ver el primer juego de la serie?

Aunque llegaron de manera inesperada, los Charros de Jalisco quieren dar la sorpresa este 2025 y buscarán darle a su afición la mayor alegría este otoño; sin embargo, el equipo de los Diablos Rojos quieren continuar con el imperio que han creado en la Liga Mexicana de Béisbol (LMB) y buscarán coronarse dentro o fuera de casa. Te dejamos el horario de los partidos que serán seguidos por la señal de ESPN y Claro Sports.

  • Juego 1 miércoles 10 de septiembre: JAL vs MEX | Estadio Alfredo Harp Helú | 19:00 horas
  • Juego 2 jueves 11 de septiembre: JAL vs MEX | Estadio Alfredo Harp Helú | 19:00 horas
  • Juego 3 sábado 13 de septiembre: MEX vs JAL | Estadio Panamericano | 18:00 horas
  • Juego 4 domingo 14 de septiembre: MEX vs JAL | Estadio Panamericano | 17:00 horas
  • *Juego 5 lunes 15 de septiembre: MEX vs JAL | Estadio Panamericano | 19:30 horas
  • *Juego 6 miércoles 17 de septiembre: JAL vs MEX | Estadio Alfredo Harp Helú | 19:00 horas
  • *Juego 7 jueves 18 de septiembre: JAL vs MEX | Estadio Alfredo Harp Helú | 19:00 horas

(Los encuentros marcados podrían no jugarse al terminar la serie en solo 4 partidos)

