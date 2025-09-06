México Deportes

Hajime Moriyasu, DT de Japón recuerda derrota de Tokio 2020 ante México pero niega que tiene sed de revancha

El técnico japonés confesó que la caída olímpica frente al Tricolor sigue en su memoria antes del amistoso

Por Jesús F. Beltrán

Hajime Moriyasu tiene ese amargo
La Selección de Japón se alista para enfrentar a México en un partido amistoso con miras al Mundial de 2026, y su director técnico, Hajime Moriyasu, no dejó pasar la oportunidad de recordar la dolorosa derrota que vivió frente al Tricolor en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

En conferencia de prensa previa al duelo de este sábado 6 de septiembre, el estratega japonés reconoció que aquella derrota le marcó como entrenador, pues México le arrebató la medalla de bronce en casa.

“Por supuesto que recuerdo la semifinal que perdimos contra México en los Olímpicos del 2020, recuerdo después del juego al equipo mexicano celebrando y creo que debemos ser más fuertes cuando juguemos en la próxima competición internacional”, expresó Moriyasu.
Aunque aseguró que ese recuerdo sigue presente, el técnico descartó que el duelo amistoso tenga un matiz de revancha. Su mirada está puesta en preparar a sus jugadores rumbo a la justa mundialista de 2026.

“No siento remordimiento del último encuentro y no me enfoco en ninguna venganza en el partido de mañana. Estoy enfocado en la Copa del Mundo, jugar aquí contra México es una gran inspiración de lo que podemos hacer en contra de los mejores equipos del mundo y que mis jugadores se concentren en ganar y competir”, afirmó.

El entrenador japonés subrayó que enfrentar a México representa un reto de alto nivel y que la exigencia de un rival con experiencia internacional es una oportunidad invaluable para sus futbolistas. Moriyasu destacó que su objetivo principal es que Japón crezca colectivamente, tomando como referencia a selecciones con tradición como la mexicana.

Además de hablar del duelo amistoso y del recuerdo olímpico, el técnico dedicó palabras a su colega mexicano Javier Aguirre, a quien dirigió elogios y reconoció como una figura clave en la evolución del futbol japonés. Aguirre estuvo al frente de Japón entre mediados de 2014 y principios de 2015, dejando huella en poco tiempo.

“Es un gran entrenador, y dejó una línea que todavía se utiliza en el futbol japonés. Lamentablemente no estuvo el tiempo suficiente. Creo que debió permanecer más tiempo, al menos esa es mi opinión”, declaró el estratega de 57 años.

El gesto de Moriyasu fue bien recibido en el entorno deportivo, ya que reafirma el respeto mutuo entre ambos entrenadores y la influencia que ha tenido Aguirre en el desarrollo del futbol en Asia.

Con este amistoso, Japón busca afinar su preparación rumbo al Mundial de 2026, mientras que México también aprovechará el duelo para evaluar a su plantel y probar variantes. Aunque la derrota de Tokio 2020 sigue viva en la memoria del técnico japonés, el encuentro en cancha promete ser un choque de respeto, estrategia y aprendizaje entre dos selecciones que ya tienen historia compartida.

