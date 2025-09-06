México Deportes

Fátima Neri, promesa del tiro con arco, en riesgo de amputación tras accidente en el Metro de la CDMX

La atleta universitaria sufrió una lesión grave en una estación del transporte colectivo capitalino

Por Gerardo Lezama

Guardar
Fátima Neri Lara, arquera mexicana,
Fátima Neri Lara, arquera mexicana, enfrenta posible amputación tras accidente en el Metro de la CDMX. (Cortesía UNAM)

Fátima Neri Lara, medallista universitaria y destacada arquera mexicana, enfrenta una grave situación médica tras haber sido víctima de un accidente en las escaleras eléctricas de la estación Polanco del Metro de la Ciudad de México.

El incidente ocurrió en octubre de 2023, cuando un fallo repentino en el mecanismo provocó la caída de varias personas, entre ellas la deportista, quien ahora teme perder una pierna.

La joven atleta, integrante del equipo de tiro con arco de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), narró que se encontraba subiendo por las escaleras eléctricas de la Línea 7 cuando estas cambiaron abruptamente de sentido.

“Íbamos subiendo las escaleras eléctricas, se para la escalera y todos nos quedamos así de ¿qué pasó?, Arriba de mí cayeron unas 20 personas, mi pierna quedó atrapada con la gente, cayeron encima de mí, escuché un golpe muy seco. Cuando quise apoyar la pierna izquierda, era como goma”, relató en entrevista.

La deportista de la UNAM
La deportista de la UNAM sufrió una grave lesión en la estación Polanco por una falla en las escaleras eléctricas. (Cortesía UNAM)

Tras el accidente, un rescatista le acomodó la rodilla, que había quedado dislocada. Sin embargo, la lesión se agravó con el paso de los meses.

Fátima fue sometida a una operación, pero no presentó avances positivos. Actualmente, su rodilla está paralizada y, según diagnóstico médico, presenta una infección que podría derivar en amputación si alcanza el hueso.

“Si la infección toca el hueso, reacciona igual que una esponja: la absorbe, se gangrena y se tiene que cortar”, explicó la arquera en entrevista con Imagen TV.

Ante la falta de respuesta por parte de la aseguradora del Metro, Fátima Neri presentó en marzo de 2025 una denuncia por responsabilidad patrimonial contra el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro.

La demanda busca que se reconozcan los daños físicos y emocionales que ha sufrido, así como la afectación directa a su carrera deportiva.

El Metro de la Ciudad
El Metro de la Ciudad de México asegura dar seguimiento al caso y convoca a una nueva reunión de conciliación. (X/ @MetroCDMX)

El Metro de la Ciudad de México emitió una tarjeta informativa el 5 de septiembre, en la que aseguró haber dado seguimiento puntual al caso desde el momento del accidente.

Aunque no mencionó el nombre de la afectada, indicó que se retomó la comunicación con “la usuaria” y se instaló una mesa de trabajo con su representante legal y la aseguradora para discutir los costos de indemnización. También se anunció una nueva reunión de conciliación para la próxima semana.

Fátima Neri debutó en la Universiada Nacional de 2019, donde obtuvo medalla de bronce en dobles mixtos de arco compuesto.

Ese mismo año ganó dos preseas de plata en el Campeonato Nacional Juvenil organizado por la Conade. La UNAM la reconoció como una “arquera promesa” desde sus primeras competencias. Hoy, su futuro deportivo está en riesgo por una falla estructural que aún busca justicia.

Temas Relacionados

Fátima NeriTiro con arcoMetro CDMXAccidentemexico-deportes

Más Noticias

No la tiene en su casa, revelan lo que hizo Santiago Gimenez con su medalla de campeón con Cruz Azul

El ahora delantero del Milan formó parte del equipo histórico que ganó la novena estrella

No la tiene en su

Javier Aguirre habló sobre “Memo” Ochoa y su futuro en la Selección Mexicana para su sexto Mundial

“El Vasco” fue claro asegurando que el no regala nada y enfatizó que el portero deberá buscar un equipo

Javier Aguirre habló sobre “Memo”

Este es el equipo histórico de Sudamérica que podría dirigir Vicente Sánchez, ex técnico de Cruz Azul

El charrúa tuvo un paso breve, pero exitoso con la escuadra cementera, donde ganó la Concacaf Champions Cup 2025

Este es el equipo histórico

Anuncian más combates para Worlds Collide, evento que junta luchadores mexicanos de la AAA y WWE

La función se llevará a cabo el 12 de septiembre en Las Vegas, Nevada

Anuncian más combates para Worlds

Quién es Osleys Iglesias, peleador cubano que se convirtió en rival mandatorio de Canelo Álvarez

La Federación Internacional de Boxeo nombrará al pugilista cubano como retador obligatorio del tapatío

Quién es Osleys Iglesias, peleador
MÁS NOTICIAS

NARCO

Buscan detener reclutamiento del narco

Buscan detener reclutamiento del narco en centrales camioneras del país: legisladores lanzan propuesta

Con submarinos, buques y hasta trenes: así era como el “El Músico”, líder de los Beltrán Leyva, traficaba droga a los EEUU

Esta es la canción escrita por “El Músico”, líder de los Beltrán Leyva, que citó el fiscal de EEUU al acusarlo de narcoterrorismo

Cuál sería el origen del apodo de “El Músico”, líder de los Beltrán Leyva acusado por narcoterrorismo en EEUU

Pareja discute en calles de Tijuana, policía interviene y descubre que son fugitivos de EEUU: les incautan clonazepam y fentanilo

ENTRETENIMIENTO

Tras su paso por La

Tras su paso por La Casa de los Famosos México, Ferka se une a ‘La Granja VIP’, el nuevo reality show de TV Azteca

La Casa de los Famosos México: Elaine Haro y ‘El Guana’ compiten por la salvación

Mar Contreras no apoya la idea de que Dalílah Polanco se quede en la competencia tras sufrir fracturas en su cuerpo

Yo soy Betty, la fea conquista a una nueva generación y lidera el catálogo de Prime Video México

Las guerreras k-pop rompen nuevo récord y se mantienen en lo más alto de Netflix México

DEPORTES

No la tiene en su

No la tiene en su casa, revelan lo que hizo Santiago Gimenez con su medalla de campeón con Cruz Azul

Javier Aguirre habló sobre “Memo” Ochoa y su futuro en la Selección Mexicana para su sexto Mundial

Este es el equipo histórico de Sudamérica que podría dirigir Vicente Sánchez, ex técnico de Cruz Azul

Anuncian más combates para Worlds Collide, evento que junta luchadores mexicanos de la AAA y WWE

Quién es Osleys Iglesias, peleador cubano que se convirtió en rival mandatorio de Canelo Álvarez