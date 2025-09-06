Fátima Neri, promesa del tiro con arco, en riesgo de amputación tras accidente en el Metro de la CDMX

Fátima Neri Lara, arquera mexicana, enfrenta posible amputación tras accidente en el Metro de la CDMX. (Cortesía UNAM)

Fátima Neri Lara, medallista universitaria y destacada arquera mexicana, enfrenta una grave situación médica tras haber sido víctima de un accidente en las escaleras eléctricas de la estación Polanco del Metro de la Ciudad de México.

El incidente ocurrió en octubre de 2023, cuando un fallo repentino en el mecanismo provocó la caída de varias personas, entre ellas la deportista, quien ahora teme perder una pierna.

La joven atleta, integrante del equipo de tiro con arco de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), narró que se encontraba subiendo por las escaleras eléctricas de la Línea 7 cuando estas cambiaron abruptamente de sentido.

“Íbamos subiendo las escaleras eléctricas, se para la escalera y todos nos quedamos así de ¿qué pasó?, Arriba de mí cayeron unas 20 personas, mi pierna quedó atrapada con la gente, cayeron encima de mí, escuché un golpe muy seco. Cuando quise apoyar la pierna izquierda, era como goma”, relató en entrevista.

La deportista de la UNAM sufrió una grave lesión en la estación Polanco por una falla en las escaleras eléctricas. (Cortesía UNAM)

Tras el accidente, un rescatista le acomodó la rodilla, que había quedado dislocada. Sin embargo, la lesión se agravó con el paso de los meses.

Fátima fue sometida a una operación, pero no presentó avances positivos. Actualmente, su rodilla está paralizada y, según diagnóstico médico, presenta una infección que podría derivar en amputación si alcanza el hueso.

“Si la infección toca el hueso, reacciona igual que una esponja: la absorbe, se gangrena y se tiene que cortar”, explicó la arquera en entrevista con Imagen TV.

Ante la falta de respuesta por parte de la aseguradora del Metro, Fátima Neri presentó en marzo de 2025 una denuncia por responsabilidad patrimonial contra el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro.

La demanda busca que se reconozcan los daños físicos y emocionales que ha sufrido, así como la afectación directa a su carrera deportiva.

El Metro de la Ciudad de México asegura dar seguimiento al caso y convoca a una nueva reunión de conciliación. (X/ @MetroCDMX)

El Metro de la Ciudad de México emitió una tarjeta informativa el 5 de septiembre, en la que aseguró haber dado seguimiento puntual al caso desde el momento del accidente.

Aunque no mencionó el nombre de la afectada, indicó que se retomó la comunicación con “la usuaria” y se instaló una mesa de trabajo con su representante legal y la aseguradora para discutir los costos de indemnización. También se anunció una nueva reunión de conciliación para la próxima semana.

Fátima Neri debutó en la Universiada Nacional de 2019, donde obtuvo medalla de bronce en dobles mixtos de arco compuesto.

Ese mismo año ganó dos preseas de plata en el Campeonato Nacional Juvenil organizado por la Conade. La UNAM la reconoció como una “arquera promesa” desde sus primeras competencias. Hoy, su futuro deportivo está en riesgo por una falla estructural que aún busca justicia.