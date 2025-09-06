Ex compañero de Santi Gimenez en el Feyenoord podría reforzar a los Xolos de Tijuana

Ezequiel Bullaude, ex Feyenoord, cerca de reforzar a Xolos de Tijuana para el Apertura 2025

Los Xolos de Tijuana podrían sumar a un nuevo refuerzo con experiencia internacional para el torneo Apertura 2025. Se trata del mediocampista ofensivo argentino Ezequiel Bullaude, quien compartió vestidor con Santiago Giménez en el Feyenoord Rotterdam y ahora estaría cerca de incorporarse al conjunto fronterizo de la Liga MX.

De acuerdo con el periodista César Luis Merlo, especializado en el mercado de pases, el jugador sudamericano podría convertirse en el último fichaje del equipo dirigido por Sebastián “Loco” Abreu. Bullaude llegaría procedente del fútbol neerlandés, donde disputó 15 partidos con el Feyenoord y marcó un gol.

Su etapa más destacada fue con Godoy Cruz, club en el que acumuló 96 encuentros y 18 anotaciones, antes de pasar por Boca Juniors, donde sumó 20 apariciones y una diana.

El posible arribo de Bullaude a Tijuana representaría una apuesta por talento joven con recorrido internacional. A sus 24 años, el argentino podría aportar dinamismo en el medio campo y variantes ofensivas a un plantel que busca consolidarse en la parte alta de la tabla.

Bullaude sumó minutos en Feyenoord, Boca Juniors y Godoy Cruz antes de su posible llegada a la Liga MX. Imagen cuenta de X @CLMerlo

Su perfil técnico y capacidad para llegar al área rival lo posicionan como una opción interesante para el esquema de Abreu, quien ha priorizado reforzar zonas clave en el cierre del mercado.

Aunque aún no se ha oficializado su incorporación, se espera que en las próximas horas el jugador se sume a las filas de los Xolos, completando así el armado del plantel para lo que resta del torneo.

La directiva habría cerrado las negociaciones tras evaluar su rendimiento reciente y su adaptación al fútbol mexicano, considerando también su experiencia en ligas de alto nivel como la Eredivisie y la Primera División argentina.

Este posible movimiento se enmarca en la estrategia del club de incorporar elementos con proyección y experiencia internacional, en busca de mejorar su desempeño en la Liga MX.

El mediocampista argentino aportaría experiencia internacional y dinamismo al equipo de Sebastián Abreu- crédito @tijuanafc/X

Bullaude podría convertirse en una pieza clave para el equipo de Abreu, especialmente en partidos donde se requiera mayor creatividad y control en el medio campo.

Su versatilidad táctica, capacidad de asociación y lectura de juego podrían ser factores determinantes para elevar el nivel competitivo del conjunto fronterizo.

La llegada del ex compañero de Santiago Giménez también podría generar expectativa entre la afición, que ha seguido de cerca la evolución de jugadores argentinos en el fútbol mexicano.

De concretarse su fichaje, Bullaude se uniría a una lista creciente de talentos sudamericanos que buscan consolidarse en el balompié nacional.