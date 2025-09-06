México Deportes

Cuándo, a qué hora y dónde ver en vivo desde México, Worlds Collide: Las Vegas 2025, el evento de WWE y AAA

WWE y AAA revelaron todos los combates que conforman el magno evento en Las Vegas, Nevada

Por Jesús F. Beltrán

WWE confirmó que un segundo
WWE confirmó que un segundo evento en colaboración con AAA.

La WWE vivió un episodio histórico en SmackDown del viernes 5 de septiembre, cuando AJ Lee regresó a la empresa después de diez años de ausencia.

La exdiva volvió a la
La exdiva volvió a la WWE después de 10 años de ausencia.

La exsuperestrella irrumpió en el cuadrilátero para defender a su esposo, CM Punk, quien estaba siendo atacado por Becky Lynch, actual campeona Intercontinental femenil y pareja de Seth Rollins. El sorpresivo regreso no solo encendió la arena, sino que catapultó a AJ Lee a convertirse en tendencia global.

AJ Lee regresó para defender
AJ Lee regresó para defender a su esposo CM Punk, ante el acoso de Becky Lynch y su pareja, Seth Rollins.

En ese mismo programa, la WWE anunció oficialmente la cartelera de Worlds Collide: Las Vegas 2025, evento conjunto con Lucha Libre AAA Worldwide, que se celebrará el próximo viernes 12 de septiembre en Las Vegas, Nevada. La función podrá disfrutarse en vivo desde las 20:00 horas (tiempo del centro de México), a través del canal oficial de YouTube de WWE en inglés y en español.

El combate estelar será el choque entre Dominik Mysterio y el Hijo del Vikingo por el Megacampeonato de AAA, en lo que representa una nueva oportunidad para el hijo de Rey Mysterio de coronarse en la empresa mexicana.

La alianza entre WWE y
La alianza entre WWE y AAA se fortalece con la segunda edición de Worlds Collide, que se celebrará el 12 de septiembre en Las Vegas. (Captura de Pantalla)

La velada también contará con una lucha por el Campeonato Latinoamericano de AAA, donde el Hijo de Dr. Wagner Jr. pondrá en juego su título ante Dragon Lee, JD McDonagh y Ethan Page en una contienda de cuatro esquinas.

El Campeonato Latinoamericano de AAA
El Campeonato Latinoamericano de AAA estará en juego en una lucha de cuatro esquinas con El Hijo de Dr. Wagner Jr., Dragon Lee, JD McDonagh y Ethan Page. (Captura de Pantalla)

En la división de parejas, los campeones de AAA, Pagano y Psycho Clown, defenderán sus cinturones frente a The New Day, equipo integrado por Kofi Kingston y Xavier Woods, marcando uno de los cruces más esperados entre estilos de lucha libre.

Psycho Clown y Pagano enfrentarán
Psycho Clown y Pagano enfrentarán a The New Day por el Campeonato por Parejas de AAA, en un duelo inédito entre exponentes de la lucha libre. (Captura de pantalla)

El terreno femenil estará representado por Faby Apache y Natalya, quienes se medirán en un duelo que definirá a la próxima retadora al Campeonato Reina de Reinas. La ganadora tendrá en sus manos la oportunidad de desafiar a la actual monarca de AAA.

Faby Apache y Natalya disputarán
Faby Apache y Natalya disputarán la oportunidad de ser la próxima contendiente al título Reina de Reinas de AAA. (Captura de pantalla)

Además, se confirmó una lucha en equipos con tintes espectaculares: Lola Vice y Mr. Iguana volverán a hacer mancuerna frente a Judgment Day, integrado en esta ocasión por Finn Bálor y Roxxane Pérez.

Lola Vice y Mr. Iguana
Lola Vice y Mr. Iguana se enfrentarán a Finn Bálor y Roxanne Perez en una lucha mixta que combina irreverencia y técnica internacional. (Captura de pantalla)

A este combate se suma una batalla de ocho hombres que enfrentará a Niño Hamburguesa, La Parka, Octagón Jr. y Mascarita Sagrada contra Cruz del Toro, Joaquín Wilde, Lince Dorado y Mini Abismo Negro.

La exhibición Lucha Showcase rendirá
La exhibición Lucha Showcase rendirá homenaje a la tradición aérea y colorida de la lucha libre mexicana con ocho luchadores destacados. (Captura de Pantalla)

Como sorpresa adicional, la WWE confirmó la presencia de Penta Zero Miedo, aunque su participación todavía no ha sido detallada, lo que ha generado gran expectativa entre los fanáticos.

El regreso de AJ Lee y el anuncio de Worlds Collide han colocado a la WWE y AAA en el centro de la conversación internacional. Con títulos en juego, regresos inesperados y la unión de dos mundos de la lucha libre, el evento del 12 de septiembre en Las Vegas promete convertirse en uno de los más memorables del año.

