Chivas vs León: esta es la única forma de ver el partido amistoso del domingo 7 de septiembre

El cuadro de Milito se enfrentará al conjunto Esmeralda durante esta pausa de la liga debido a la fecha FIFA

Por César Márquez

Las Chivas Rayadas del Guadalajara afrontarán un compromiso amistoso durante el receso generado por la Fecha FIFA, enfrentándose ante León este domingo en el SeatGeek Stadium de Chicago. La cita permitirá al conjunto tapatío y esmeralda mantener la intensidad competitiva y ensayar variantes tácticas de cara a la reanudación del torneo actual.

A pesar de tratarse de un duelo amistoso, el partido ha captado la expectativa debido al deseo tanto de los jugadores como de los aficionados de observar el desempeño del equipo. Además, la elección del SeatGeek Stadium como escenario apunta igualmente a conectar al club con la comunidad mexicana en Estados Unidos, dado el considerable número de seguidores con el que cuenta en esa ciudad.

Dónde ver el partido amistoso entre Chivas vs León

La transmisión en vivo del encuentro entre los Rojiblancos y los Esmeraldas ha despertado interés tanto entre la afición mexicana como la residente en los Estados Unidos. Para quienes siguen los partidos dentro de México, el compromiso será accesible exclusivamente por vía streaming a través Amazon Prime, mientras que para EEUU, la señal de encuentro irá en vivo por Telemundo Deportes.

  • Día: domingo 7 de agosto de 2025
  • Hora: 14:00 horas (tiempo del centro de México).
  • Sede: SeatGeek Stadium.
  • Instancia: partido amistoso.
  • Dónde ver: Amazon Prime (en México).

¿Cómo van Chivas y León en el Apertura 2025?

Pese a la oportunidad que representa el choque amistoso, el presente de Guadalajara bajo la dirección de Milito ha estado lejos de ser óptimo en el actual torneo. El equipo ocupa el puesto 16 de la tabla general, sumando 4 puntos gracias a 1 triunfo, 1 empate y 4 derrotas. La única victoria de los rojiblancos se produjo en la jornada 3, cuando consiguieron superar al Atlético de San Luis.

En contraste, León mantiene una mejor campaña y actualmente se sitúa en la novena posición con 10 unidades, derivadas de 3 victorias, 3 derrotas y 1 empate. Este balance positivo coloca al equipo con mayores aspiraciones para los próximos encuentros oficiales.

Ambos equipos ya tuvieron un enfrentamiento previo en el presente campeonato. Fue en la jornada 2 cuando León recibió en su estadio a Guadalajara y logró quedarse con los tres puntos tras una acción relevante: James Rodríguez anotó el gol decisivo mediante un tiro penal. Este antecedente reciente añade expectativas adicionales al amistoso, que sirve de revancha simbólica antes de que el calendario regular retome su curso.

