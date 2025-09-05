México Deportes

Diablos Rojos de México vencen a los Piratas de Campeche y están a 1 juego de llegar a la Serie del Rey

El sexto juego será en la Ciudad de México, en el estadio Alfredo Harp Helú

Por Gerardo Lezama

Los Diablos Rojos del México quedan a un triunfo de la Serie del Rey tras vencer 5-4 a los Piratas de Campeche. Imagen cuenta de X @DiablosRojosMX

Los Diablos Rojos del México están a un solo triunfo de alcanzar la Serie del Rey en la Liga Mexicana de Beisbol, luego de imponerse 5-4 a los Piratas de Campeche en el quinto juego de la Serie de Campeonato de la Zona Sur.

El duelo se disputó en el estadio Nelson Barrera Romellón, donde la novena escarlata logró mantener la ventaja en los momentos clave y ahora regresa a casa con la serie a su favor, 3-2.

El marcador se abrió en la segunda entrada con un cuadrangular solitario de José Marmolejos, quien conectó ante los lanzamientos de Domingo Acevedo.

En el tercer episodio, los Diablos ampliaron la ventaja con tres carreras más, producto de una ofensiva oportuna que aprovechó los errores defensivos de los locales. La pizarra se colocó 4-0 y parecía encaminada a una victoria cómoda para los capitalinos.

El cuadrangular de José Marmolejos y el cierre de Tomohiro Anraku acercan a los Diablos Rojos a la final de la Liga Mexicana de Beisbol. Imagen cuenta de X @DiablosRojosMX

Sin embargo, los Piratas reaccionaron en la sexta entrada con un jonrón de Brett Auerbach, quien volvió a conectar en el noveno episodio para acercar a Campeche en la recta final. A pesar del esfuerzo, la ofensiva filibustera no logró empatar el encuentro.

El japonés Tomohiro Anraku se encargó de cerrar el juego y consiguió el salvamento, aunque permitió una carrera en el último capítulo.

La victoria representa un paso crucial para los dirigidos por Lorenzo Bundy, quienes ahora tendrán la oportunidad de definir la serie en el estadio Alfredo Harp Helú, ante su afición.

El sexto juego está programado para este sábado a las 16:00 horas, con Brooks Hall como abridor por los Diablos y Jake Thompson por los Piratas.

Los Diablos Rojos buscarán definir la serie ante su afición en el estadio Alfredo Harp Helú. Imagen cuenta de X @DiablosRojosMX

Campeche, que sorprendió al eliminar a los Leones de Yucatán en la primera ronda, buscará extender la serie a un séptimo juego y mantener viva la posibilidad de disputar la Serie del Rey por primera vez desde 2004.

Por su parte, los Diablos Rojos del México buscan refrendar el título conseguido en 2024, cuando conquistaron la Serie del Rey tras superar a los Sultanes de Monterrey. Un año antes, en 2023, habían sido eliminados por los Pericos de Pueblaen la Serie de Campeonato.

La serie ha estado marcada por duelos cerrados, remontadas y actuaciones individuales destacadas, lo que ha elevado la expectativa para el desenlace en la capital.

Con la ventaja en la serie y el respaldo de su afición, los Diablos tienen en sus manos la posibilidad de disputar el campeonato de la LMB y buscar el título número 17 en su historia, consolidando su legado como uno de los equipos más emblemáticos del beisbol mexicano.

