Juan Manuel Márquez discute con Mauricio Sulaimán por la trayectoria de Canelo Álvarez: “No seas envidioso” (Fotos: Cuartoscuro)

La trayectoria de Saúl Canelo Álvarez ha marcado una nueva era en el boxeo mexicano, ya que se ha consolidado como figura en el deporte y a la par ha negociado millonarios contratos para pactar sus peleas. Pese al éxito de Canelo, se le ha criticado arduamente por la elección de sus rivales.

Juan Manuel Márquez es uno de los principales críticos a la carrera de Saúl Álvarez, pues lo ha acusado de tener favoritismos por parte del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), además, también ha criticado la elección de sus rivales para defender sus títulos unificados de los supermedianos.

A tan solo unas semanas de que Canelo se enfrente a Terence Crawford, el Dinamita Márquez protagonizó una discusión con Mauricio Sulaimán, presidente del CMB, por la carrera de Álvarez. El tema escaló la grado que tacharon de “envidioso” al ex campeón mundial.

Canelo Álvarez le respondió a Juan Manuel Márquez tras las constantes críticas que recibe (Fotos: Getty Images)

Así fue la discusión de Juan Manuel Márquez con Mauricio Sulaimán por Canelo Álvarez

Durante una entrevista para el programa ProBox TV Español, el Dinamita Márquez señaló a Mauricio Sulaimán de darle un trato prioritario a Canelo Álvarez, en especial para la elección de sus rivales y las peleas que protagoniza.

“Canelo ha recibido un trato especial, hace lo que él quiere, pelea con quien quiere; ve si quiere pelear o no, si le conviene este u otro rival. El organismo tiene que hacer valer su reglamento", puntualizó,

Y es que, cuando comentaron el legado de Saúl en el boxeo, Mauricio Sulaimán salió en defensa y señaló: "¿Qué legado tiene? No seas envidioso, Juan Manuel, no seas envidioso”.

Para Vergil Ortiz, Canelo Álvarez es favorito ante Terence Crawford (PRENSA ASOCIADA)

El presidente del CMB enfatizó su respuesta y se lanzó contra el ex libra por libra para recordarle lo que ha logrado Canelo en estos años.

“No seas tan envidioso, Juan Manuel, hablas como si no vieras la trayectoria de Canelo, los hechos hablan por sí solos, lleva 14 años como campeón mundial, ha vencido a 21 campeones y siempre se ha respetado el reglamento. Cuando no lo hizo, como con Golovkin, se le retiró el título. No hay favoritismos, hay hechos"

Pero, el ex campeón del peso pluma refutó tal declaración y volvió a confrontar al presidente del CMB, exigió un trato igualitario a todos los boxeadores mexicanos, en especial aquellos que esperan una oportunidad.

“Cuando un peleador decide con quién enfrentarse se rompe la justicia deportiva, eso afecta a quienes han trabajado para ganarse su oportunidad en el ring. Hay muchos boxeadores que esperan una chance legítima y no la reciben porque Canelo elige a sus rivales”, sentenció.