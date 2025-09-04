México Deportes

Dónde ver en México las eliminatorias de la UEFA para el Mundial 2026

Selecciones favoritas encabezan los grupos en la eliminatoria europea, con figuras como Mbappé y Musiala

Por Gerardo Lezama

Guardar
Las eliminatorias de la UEFA
Las eliminatorias de la UEFA rumbo al Mundial 2026 pueden verse en México a través de SKY Sports y plataformas de streaming. (Til Buergy/Keystone vía AP, Archivo)

Las eliminatorias de la UEFA rumbo al Mundial 2026 ya están en marcha y en México pueden seguirse a través de plataformas específicas que cuentan con los derechos de transmisión.

La cobertura incluye partidos clave entre selecciones europeas como Alemania, España, Francia, Italia y otras que buscan asegurar su lugar en la próxima Copa del Mundo, que se celebrará en Estados Unidos, México y Canadá.

En territorio mexicano, la opción principal para ver los partidos es SKY Sports, que ofrece acceso exclusivo a los encuentros más relevantes de la clasificación europea.

Los canales disponibles para la transmisión son SKY Sports 1, 2, 3, 4 y 5, con programación en vivo y repeticiones según la demanda.

Los suscriptores pueden consultar la guía de programación directamente en la plataforma o mediante su aplicación móvil.

Alemania, España, Francia e Italia
Alemania, España, Francia e Italia lideran sus grupos en la clasificación europea rumbo al Mundial 2026. REUTERS/Sarah Meyssonnier

Algunos partidos seleccionados también podrían estar disponibles en servicios de streaming como ViX Premium o fuboTV, especialmente si se trata de enfrentamientos con alta demanda internacional o protagonizados por figuras reconocidas.

Estas plataformas requieren suscripción y ofrecen opciones de visualización en dispositivos móviles, televisores inteligentes y navegadores web.

Los horarios de los partidos suelen coincidir con la tarde europea, lo que en México se traduce en transmisiones entre las 11:00 y las 14:45 horas, tiempo del centro.

Por ejemplo, un duelo como Eslovaquia vs Alemania o España vs Bulgaria se programaría alrededor del mediodía, ideal para seguirlo en tiempo real desde casa o la oficina.

Las selecciones están divididas en grupos, y solo el primer lugar de cada uno asegura pase directo al Mundial.

La cobertura de las eliminatorias
La cobertura de las eliminatorias UEFA permite a los aficionados mexicanos seguir el camino europeo al Mundial 2026 desde cualquier dispositivo. Agency via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. SWEDEN OUT. NO COMMERCIAL OR EDITORIAL SALES IN SWEDEN.

Alemania, España, Francia e Italia encabezan sus respectivos sectores, mientras que otras como Eslovaquia, Bulgaria o Georgia buscan dar la sorpresa.

El rendimiento de jugadores como Jamal Musiala, Dani Olmo, Kylian Mbappé o Gianluigi Donnarumma será clave en esta etapa.

Para seguir la eliminatoria con mayor detalle, se recomienda activar notificaciones en aplicaciones deportivas como OneFootball, SofaScore o LiveScore, además de consultar las redes oficiales de UEFA y FIFA, que ofrecen actualizaciones en tiempo real, estadísticas y contenido multimedia.

Esta cobertura permite a los aficionados mexicanos mantenerse al tanto del camino europeo hacia el Mundial 2026, con opciones variadas para disfrutar cada jornada desde cualquier dispositivo.

Las justa del Mundial del 2026 cada vez está más cerca, por ello los aficionados y expertos del deporte esperan los resultados de manera precisa y rápida, las eliminatorias de la UEFA son vistas a nivel mundial por su complejidad.

Temas Relacionados

UEFAMundial 2026FIFAFutbolmexico-deportes

Más Noticias

Juan Manuel Márquez discute con Mauricio Sulaimán por la trayectoria de Canelo Álvarez: “No seas envidioso”

El ex campeón mundial arremetió contra el CMB y las preferencias que le han dado a Saúl Álvarez

Juan Manuel Márquez discute con

Este es el ex campeón del mundo mexicano que estará en la velada de Canelo Álvarez vs Terence Crawford

El mexicano de la división de peso pesado estará presente en las funciones, pero no participará en la cartelera

Este es el ex campeón

Álex Padilla, ex portero de Pumas, está inscrito para jugar la UEFA Champions League

El arquero será la segunda opción, ya que el titular del equipo es el seleccionado español Unai Simón

Álex Padilla, ex portero de

Canelo Álvarez vs Terence Crawford: cómo ha sido su preparación a 10 días de la pelea

Ambos pugilistas se enfrentarán el próximo 13 de septiembre por el campeonato indiscutido de las 168 libras

Canelo Álvarez vs Terence Crawford:

¿Cómo le ha ido a la Selección Mexicana contra rivales asiáticos?

El TRI cuenta con un saldo a favor al enfrentarse a selecciones de la AFC

¿Cómo le ha ido a
MÁS NOTICIAS

NARCO

Sentencian a hombre y mujer

Sentencian a hombre y mujer que se presentaron como miembros del CJNG para extorsionar en Edomex

Detienen y procesan a dos presuntos integrantes de “Los Richis”, grupo que operaba en dos alcaldías de CDMX

Detienen a mexicano con más de 400 millones de pesos de metanfetamina oculta en una hielera en la frontera

Reportan bloqueos en diversos puntos de Matamoros, Tamaulipas: esto es lo que se sabe

Violencia en Sinaloa: reportan disparos en Villa Juárez por segunda ocasión en una semana

ENTRETENIMIENTO

Ninel Conde regresa a La

Ninel Conde regresa a La Casa de los Famosos 3 tras rumores de una supuesta multa por hablar del reality show

“El mono”, encabeza el top de películas imprescindibles para ver hoy mismo en Prime Video México

‘El Conjuro: Últimos Ritos’: así puedes ir al Museo de lo Sobrenatural, la experiencia inmersiva de los Warren en CDMX

El Conjuro 4: Últimos Ritos comienza su recorrido en cines de México; esta cinta marca el final de la saga

Los históricos Estudios Churubusco celebran 80 años con estas actividades de cine mexicano

DEPORTES

Juan Manuel Márquez discute con

Juan Manuel Márquez discute con Mauricio Sulaimán por la trayectoria de Canelo Álvarez: “No seas envidioso”

Este es el ex campeón del mundo mexicano que estará en la velada de Canelo Álvarez vs Terence Crawford

Álex Padilla, ex portero de Pumas, está inscrito para jugar la UEFA Champions League

Canelo Álvarez vs Terence Crawford: cómo ha sido su preparación a 10 días de la pelea

¿Cómo le ha ido a la Selección Mexicana contra rivales asiáticos?