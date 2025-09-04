Dónde ver en México las eliminatorias de la UEFA para el Mundial 2026

Las eliminatorias de la UEFA rumbo al Mundial 2026 pueden verse en México a través de SKY Sports y plataformas de streaming. (Til Buergy/Keystone vía AP, Archivo)

Las eliminatorias de la UEFA rumbo al Mundial 2026 ya están en marcha y en México pueden seguirse a través de plataformas específicas que cuentan con los derechos de transmisión.

La cobertura incluye partidos clave entre selecciones europeas como Alemania, España, Francia, Italia y otras que buscan asegurar su lugar en la próxima Copa del Mundo, que se celebrará en Estados Unidos, México y Canadá.

En territorio mexicano, la opción principal para ver los partidos es SKY Sports, que ofrece acceso exclusivo a los encuentros más relevantes de la clasificación europea.

Los canales disponibles para la transmisión son SKY Sports 1, 2, 3, 4 y 5, con programación en vivo y repeticiones según la demanda.

Los suscriptores pueden consultar la guía de programación directamente en la plataforma o mediante su aplicación móvil.

Alemania, España, Francia e Italia lideran sus grupos en la clasificación europea rumbo al Mundial 2026. REUTERS/Sarah Meyssonnier

Algunos partidos seleccionados también podrían estar disponibles en servicios de streaming como ViX Premium o fuboTV, especialmente si se trata de enfrentamientos con alta demanda internacional o protagonizados por figuras reconocidas.

Estas plataformas requieren suscripción y ofrecen opciones de visualización en dispositivos móviles, televisores inteligentes y navegadores web.

Los horarios de los partidos suelen coincidir con la tarde europea, lo que en México se traduce en transmisiones entre las 11:00 y las 14:45 horas, tiempo del centro.

Por ejemplo, un duelo como Eslovaquia vs Alemania o España vs Bulgaria se programaría alrededor del mediodía, ideal para seguirlo en tiempo real desde casa o la oficina.

Las selecciones están divididas en grupos, y solo el primer lugar de cada uno asegura pase directo al Mundial.

La cobertura de las eliminatorias UEFA permite a los aficionados mexicanos seguir el camino europeo al Mundial 2026 desde cualquier dispositivo. Agency via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. SWEDEN OUT. NO COMMERCIAL OR EDITORIAL SALES IN SWEDEN.

Alemania, España, Francia e Italia encabezan sus respectivos sectores, mientras que otras como Eslovaquia, Bulgaria o Georgia buscan dar la sorpresa.

El rendimiento de jugadores como Jamal Musiala, Dani Olmo, Kylian Mbappé o Gianluigi Donnarumma será clave en esta etapa.

Para seguir la eliminatoria con mayor detalle, se recomienda activar notificaciones en aplicaciones deportivas como OneFootball, SofaScore o LiveScore, además de consultar las redes oficiales de UEFA y FIFA, que ofrecen actualizaciones en tiempo real, estadísticas y contenido multimedia.

Esta cobertura permite a los aficionados mexicanos mantenerse al tanto del camino europeo hacia el Mundial 2026, con opciones variadas para disfrutar cada jornada desde cualquier dispositivo.

Las justa del Mundial del 2026 cada vez está más cerca, por ello los aficionados y expertos del deporte esperan los resultados de manera precisa y rápida, las eliminatorias de la UEFA son vistas a nivel mundial por su complejidad.